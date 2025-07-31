“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таро-проект “Таро в шафрановом” специалиста Яна Ямлих. Анализ соцсетей и аккаунтов, работа с клиентами. Отзывы о работе специалиста

Яна Ямлих — таролог со стажем в 11 лет, который она посвятила раскрытию загадок прошлого, настоящего и будущего через карты Таро.

В числе её впечатляющих регалий — звание фитотерапевта, а также яркий титул писателя, что внушает уверенность в её уникальных методах и «глубоких знаниях». Впрочем, её курсы, тренинги и вебинары, которые она успешно ведет онлайн, охватывают широкий спектр тем — от поиска призвания до проработки вопросов рода.

На каждом своем занятии Яна виртуозно объединяет буддизм, гадания Таро, астрологию и психологию. Консультирует Ямлих преимущественно через Skype.

Услуги, которые предоставляет Ямлих

У Яны есть официальный сайт yanayamlih com:

Яна Ямлих предоставляет профессиональные эзотерические услуги с использованием Таро и психопрактики, сочетая карты с буддийскими методами для достижения глубинного понимания ситуаций клиента. Она предлагает индивидуальные консультации, включая расклады на будущее, анализы самореализации, работу с родовыми программами, и психологическую поддержку в вопросах романтических отношений, бизнеса и жизни.

Консультации проводятся онлайн и предполагают погружение в тему прошлого воплощения и кармических задач.

Для тех, кто стремится изучить Таро на более глубоком уровне, Яна предлагает авторские курсы (Таро в шафрановом) с акцентом на женские темы и детальное изучение Арканов.

Деятельность Яны в соцсетях

Телеграм-канал Яны “Таро в шафрановом” имеет 5,31 тыс. подписчиков. Канал наполнен практическими рекомендациями по Таро, смешанными с философскими размышлениями и личным опытом автора.

На YouTube-канале “Таро в шафрановом” Яна Ямлих, опытный таролог с 2010 года, делится своими знаниями о картах Таро и их практическом применении. На канале 11,1 тыс. подписчиков. Контент охватывает рассказы об истории и мифах Таро, а также материалы о родовых практиках.

Блог “Таро в шафрановом” на Яндекс Дзене привлек уже 19,3 тыс. подписчиков, которым автор Яна Ямлих регулярно предлагает погружение в мир Таро и эзотерики. В блоге dzen ru можно найти разнообразные расклады, ответы на актуальные вопросы и размышления на духовные темы. Контент ориентирован на тех, кто ищет советы и практическую помощь через Таро.

Группа Яны Ямлих “Таро в шафрановом” в вк — это личное пространство Яны Ямлих, где 1 385 подписчиков следят за её авторскими размышлениями, раскладами и историями о мире Таро.

Отзывы об услугах проекта

Проект “Таро в шафрановом” отзывы получил негативные:







Итоги обзора эзотерика

Яна Ямлих (taroshafran) активно продвигает себя, но отзывы вызывают сомнения. Учитывая это, обращаться к ней не стоит.