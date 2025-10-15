“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Владимир Аверьянов

Отзывы о Владимире Аверьянове: деятельность, школа «Новая» и оценки клиентов

Владимир Аверьянов представляет себя как целителя и эзотерика с опытом в обучении ясновидению и работе с энергиями различных духовных практик. Он руководит школой ясновидения «Новая» и предлагает участникам освоение авторских методик, но информация и отзывы о его деятельности вызывают вопросы.

Биография Владимира Аверьянова

Владимир Алексеевич Аверьянов позиционирует себя как специалист, использующий в целительской практике методы взаимодействия с энергетикой пациента и древними цивилизациями, такими как атланты, лемурийцы и египетские божества. Он заявляет, что заканчивает сеансы очищением от негативных воздействий, проклятий и демонических сущностей. В биографии указано, что Аверьянов владеет дипломом университета Дружбы народов, подтверждающим его квалификацию в этнических оздоровительных практиках. Специалист считает себя проводником между пациентом и высшими силами, опирающимся на древние знания и духовные учения для достижения целебного эффекта. При этом реальных фактов, подтверждающих эффективность подобных методов, не приводится.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Владимир Аверьянов?

На официальном сайте эзотерика размещена информация об обучающих курсах школы «Новая», где рассматриваются техники бесконтактного воздействия на энергетическое поле человека. Упор делается на развитие навыков целительства и ясновидения, работу с чакрами, удаление программ негативного влияния и очищение от порчи или родовых проклятий. Обучение проводится в дистанционном формате. Первый целительский сеанс у Аверьянова длится около двух часов из-за необходимого многоэтапного очищения. Он может рекомендовать несколько сеансов для полной энергетической стабилизации. Специалист утверждает, что использует интегративный подход и работает с энергиями буддизма, египетских богов, а также архангелов и Творца. Однако нет ни одного задокументированного научным образом подтверждения того, что заявления соответствуют действительности или приносят медицинские результаты.

Отзывы о Владимире Аверьянове: что говорят клиенты?

По состоянию на момент обзора, найти подробные или многочисленные отзывы реальных клиентов о Владимире Аверьянове невозможно. На сайте школы «Новая» размещены контактные данные – номер телефона и e-mail — но отсутствуют какие-либо комментарии, истории успеха участников, либо отзывы о прохождении сеансов или обучения.

Деятельность Владимира Аверьянова в соцсетях

Единственная активность, связанная с Владимиром Аверьяновым, была обнаружена на Rutube-канале, где публикуются видеоролики по тематике целительства, активации «третьего глаза», советов по работе с ангелами и архангелами. Однако указанный канал не содержит ни физического адреса, ни комментариев пользователей, ни отзывов, что осложняет объективную оценку уровня доверия и интереса аудитории. В других социальных сетях, включая YouTube и VK, он не зарегистрирован.

Выводы по деятельности Владимира Аверьянова

Программа школы «Новая», предложенная Владимиром Аверьяновым, основана на эзотерических верованиях и контактах с высшими сущностями, не имеющих научного подтверждения. Отсутствие публичных отзывов, сведений о результатах клиентов, ограниченное присутствие в соцсетях и заявленные методики взаимодействия с духами Атлантов и Лемурийцев вызывают сомнение в надежности и эффективности обучения и исцеления. Такой подход может восприниматься как сектантский, особенно учитывая идею строгого следования авторским практикам и полное отсутствие критических откликов или признаков профессиональной оценки. Рассмотрение более традиционных и научно обоснованных методов лечения и саморазвития может быть более безопасной альтернативой.