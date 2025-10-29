“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Владимир Агастьянов

Отзывы об астрологе Владимире Агастьянове

Владимир Агастьянов — практикующий астролог из Новосибирска, деятельность которого вызывает споры, а достоверность заявленных достижений и методик вызывает сомнения. Ниже рассмотрим его биографию, перечень платных услуг, прогнозы и мнения, собравшиеся в информационном пространстве.

Биография Владимира Агастьянова

Владимир Агастьянов заявляет о себе как о специалисте в области ведической астрологии, практикующим с 2002 года. Он завершил педагогическое образование в Новосибирском университете в 1999 году, после чего продолжил обучение по следующим направлениям:

психолог-консультант;

клинический психолог;

корпоративный менеджмент;

коучинг;

альтернативная медицина — аюрведа.

Судя по высказываниям самого Агастьянова, именно через интерес к аюрведе он пришел к занятию астрологией. Его стартовым курсом стала программа под названием «Астропсихология личности и супружества», за которой, по его словам, последовали и другие обучающие курсы. Однако в открытом доступе отсутствуют какие-либо подтверждающие документы: ни дипломов, ни сертификатов по озвученным направлениям не приводится.

Сложно установить, когда именно Агастьянов начал оказывать услуги по гороскопам и прогнозам, однако он утверждает, что работает с 2002 года. При составлении астрологических программ комбинирует ведическую астрологию, психологию и методы, признаваемые научно недостоверными, включая нейролингвистическое программирование и трансперсональную работу с сознанием, что вызывает обоснованные вопросы относительно их пользы, особенно в отношении психического и психологического здоровья клиентов.

Какие услуги предлагает Владимир Агастьянов?

На платной основе Владимир Агастьянов предлагает следующие услуги:

Астрологические и психологические консультации, включающие составление гороскопов, ответы на хорарные вопросы, участие в тренингах развития личности, индивидуальных программах, а также дистанционных терапевтических сессиях. Стоимость одной консультации с составлением гороскопа составляет от 2500 до 3000 рублей. Повторные и системные встречи оплачиваются по персональной договоренности.

Участие в “Клубе интегральной медитации”. Сессии доступны всем желающим: каждый участник платит сумму, которую считает уместной. Заявляется, что в процессе ожидается улучшение самочувствия, эмоционального состояния и формирование круга единомышленников — эти утверждения не подкрепляются научной доказательной базой.

Бизнес-игры — параметры (цена, время и место проведения) определяются при личном контакте с Агастьяновым.

Составление и анализ астрологических прогнозов предполагается частью консультационных услуг, отдельной стоимости на них не установлено.

Прогнозы Владимира Агастьянова и его блог

Одним из ключевых направлений его деятельности является выпущенный в блоге прогноз для России. Владимир Агастьянов на платформе Яндекс Дзен активно делает попытки предсказаний, которые вызывают вопросы. Например, в предсказании на 2022 год им было утверждено, что между Россией и Украиной не возникнет военного конфликта, прогноз оказался ошибочен. После начала боевых действий никаких объяснений либо признаний неточностей от него не прозвучало.

Позднее Агастьянов сменил интерпретацию: в одном из материалов утверждается, что конфликт завершится в 2027 или 2028 году. При этом в другом его заявлении фигурирует уже другая дата окончания — июнь 2022 года. Подобные радикальные противоречия внутри одной и той же тематики вызывают обоснованную критику и сомнения в компетентности оракула.

Такая противоречивость похожа на стремление подстроиться под текущую политическую обстановку. Отсутствие стабильной логики в прогнозах и подмена трактовок с течением времени формируют образ непоследовательного исполнителя. Подобная адаптивность к общественной повестке выделяет его скорее как медийную фигуру, нежели как специалиста с устойчивыми методиками.

Отзывы о Владимире Агастьянове: что говорят клиенты?

Отзывы о Владимире Агастьянове практически не встречаются на специализированных площадках, форумах или в социальных сетях. Вокруг его имени формируется крайне низкий уровень пользовательской активности — обсуждений и оценок практически нет.

Несмотря на редкие упоминания в СМИ его пророчеств, это не коррелирует с наличием реального пользовательского доверия. Отсутствие откликов от реальных клиентов вкупе с публичной активностью больше говорит о стремлении к медийному вниманию, а не о признании как квалифицированного астролога.

Выводы по деятельности Владимира Агастьянова

Владимир Агастьянов — астролог из Новосибирска, в заявленных данных и практиках которого отсутствуют подтвержденные квалификации. Его методы основаны на совмещении псевдонаучных направлений, а прогнозы характеризуются значительными расхождениями и противоречиями. Отсутствие отзывов от клиентов и непрозрачность профессионального прошлого не позволяют сделать вывод о его надежности. Потенциальным клиентам рекомендуется внимательно оценивать наличие документированных подтверждений квалификации и выбирать специалиста, ориентируясь на открытость, стабильную практику и реальные рекомендации.