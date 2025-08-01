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Медиум, колдун и целитель Виталий Рожков из “Битвы экстрасенсов” – биография, соцсети rozhkovmedium, реальные отзывы

Экстрасенс Виталий Рожков – потомственный медиум и колдун, занимается целительством, практикует ясновидение и нумерологию, является основателем эзотерической школы и мастерской, а также участником 24 сезона “Битвы Экстрасенсов”.

В этой статье проверим, действительно ли Виталий Рожков специалист и профессиональный экстрасенс, изучим его деятельность, посмотрим, какие отзывы оставляют клиенты и попытаемся понять, стоит ли обращаться к нему на прием и приобретать его авторские инфопродукты.

Биография Виталия Рожкова

Виталий Рожков является потомственным эзотериком. Магический дар к нему перешел от прабабушек, которые в свое время занимались целительской работой. По информации из открытых источников, практиковать и развивать свои энергетические способности мужчина стал в юном возрасте, в 16 лет. В дальнейшем, он начал создавать собственные магические методики и программы, участвовать в эзотерических конференциях и получил награду за вклад в целительство.

Кроме этого, парень с детства увлекался музыкой и пел. Это творчество он до сих пор продолжает совмещать с ясновидением и писать свои песни. Также, у него есть интернет-радио “Душа”, а ролики со своим музыкальным исполнением он выкладывает на личном ютуб-канале.

На данный момент, Виталий вместе с женой проживает в деревне в ведьминой столетней избушке, куда перебрался из столицы около 7 лет назад. Теперь эзотерик, по его словам, находится в своем месте силы, выращивает скот, отбирает и сушит лечебные травы, и конечно, продолжает целительскую деятельность.

Виталий Рожков был в “Битве Экстрасенсов”. В начале 2024 года появился на телеэкране в этой передаче. За пару выпусков с его участием, которые показали на телеканале, к сожалению, он не смог показать качественную работу, и тем самым, не подтвердил свою профессиональность. Но, на апрель 2024 года, Виталий продолжает находиться в шоу и показывать свои способности.

В открытом доступе, никакой информации об образовании Виталия или пройденных им специализированных обучении, к сожалению, найти не удалось.

На сегодняшний день, Виталий Рожков является создателем авторской школы парапсихологии и владельцем эзотерической мастерской, где можно приобрести как онлайн, так и офлайн-продукты. Кроме этого, он активно ведет соцсети на протяжении долгого времени и делится информацией об эзотерике и духовности.

Деятельность и услуги целителя

Виталий Рожков – медиум, ясновидящий и энергоинформационный целитель, практикующий обряды для улучшения многих сфер жизни человека и автор интернет-радио “Душа”. На сайте “vitalyrozhkov” Виталия можно увидеть информацию о нем, ссылки на соцсети и множество услуг, среди которых:

обряды и ритуалы;

онлайн и оффлайн консультации;

обучение обрядам;

электронные книги;

программы в школе медиумов;

курсы в школе парапсихологии;

курсы практической магии в 3-х частях;

и другие различные марафоны, тренинги и инфопродукты.

Виталий заявляет, что с помощью своих обрядов делает жизни людей лучше: привлекает деньги, любовь, удачу, исполнение желании, а также очищает от порчи и негатива. Вместе с этим, он утверждает, что вся его работа выполняет экологичным образом и направлена на проявление внутреннего потенциала человека.

Цены на его услуги более менее приемлемые: магические курсы – 21 тыс. рублей, обучающие программы 60-70 тыс. рублей, различные инфопродукты от 2 до 10 тыс. рублей, прием на личные консультации от 9 до 25 тыс. рублей.

Анализ социальных сетей rozhkovmedium

В социальных сетях экстрасенс и колдун Виталий Рожков активно отвечает на вопросы подписчиков и помогает им решить их проблемы. Также Виталий делится своими знаниями и опытом, часто проводит бесплатные онлайн-встречи и вебинары, публикует на ютуб-канале авторские музыкальные ролики и видео-рецепты.

Его профили в Telegram, ВКонтакте и YouTube собирают от 714 до 32 тыс. подписчиков. Дзен канал Виталий не имеет.

Активность и вовлеченность аудитории эзотерика на просторах сети – небольшая. Так, при почти 7 тыс. подписчиков во ВКонтакте “rozhkovmedium”, у Виталия несколько десятков лайков и чуть меньше 10 комментариев. На фоне этого возникает вопрос, насколько реальны все эти подписчики.

Скорее всего, большая часть из них – результат накрутки, а услуги и деятельность таролога не имеют большой популярности.

Реальные отзывы о медиуме Виталии Рожкове

В своих соцсетях Виталий не выкладывает отзывы и результаты своей работы с клиентами. Нашлось лишь несколько отзывов о медиуме Виталии Рожкове от 2022 года, но об их достоверности говорить сложно, ведь они могли быть куплены или же записаны знакомыми экстрасенса.

Под постами Виталия встречаются слова поддержки и благодарности за его помощь и работу.

В сети нашлось и пару негативных отзывов о Виталии Рожкове.

В целом, в открытом доступе на апрель 2024 года, не наблюдаются особых слов благодарности или жалоб об услугах и курсах эзотерика Виталия Рожкову. Все это может говорить о невостребованности его деятельности.

Выводы о деятельности эзотерика

По результатам нашего обзора, несмотря на десятилетнюю эзотерическую работу в интернете, Виталий Рожков, как маг и целитель, особый успех не приобрел.

Шарлатаном и мошенником назвать его сложно. Возможно, в нем и есть способности от прошлого поколения, правда сейчас маг работает больше ради узнаваемости и быстрого заработка.

Проанализировав информацию о деятельности Виталия в соцсетях, можем прийти к следующим выводам:

школа и услуги эзотерика не востребованы;

компетентность ясновидящего остается не доказанной;

реальных отзывов и результатов его работы в открытом доступе практически нет.

Исходя из этого, мы не рекомендуем обращаться за помощью и консультацией к Виталию Рожкову, а также приобретать его инфопродукты, такие как обряды и ритуалы, ведь они могут не то, что не помочь, а даже навредить.

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