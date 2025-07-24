“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Виктория Угрюмова – Астролог и Писатель. Как Две Личности Могут Уживаться в Одном Человеке? Отзывы об Астрологе и Обзор Деятельности

Виктория Угрюмова – астролог и писатель. Как две личности могут уживаться в одном человеке? Отзывы об астрологе и обзор деятельности

Виктория Угрюмова – астролог, таролог, писатель и сценарист. Возраст – 47 лет, проживает в Киеве. Автор более 700 статей в LiveJournal, 600 видео в Youtube, 20 книг.

Биография Виктории Угрюмовой достаточно обширна. Известность приобрела благодаря выпуску 20 книг в период с 1998 по 2023 год. В последние годы изменила вектор деятельности.

Активная деятельность, связанная с астрологией, начата была ею относительно недавно: 5 лет назад, но сама Виктория заявляет, что ее опыт работы в данной сфере – 40 лет. В данный момент ведет активную жизнь в соц. сетях и на одноимённом Ютуб канале.

Услуги астролога Виктории Угрюмовой

Услуги, предоставляемые Викторией, сильно отличаются от услуг прочих астрологов. Она не проводит никаких курсов или консультаций, однако платная деятельность у нее таки есть. Это ее аккаунт на платформе Бусти, для доступа к которому необходимо иметь подписку.

Никаких онлайн – приемов, записей, клиентов. Тариф за подписку на Бусти необходимо уточнять.

Ютуб канал Виктории Угрюмовой

Основные же услуги Викторией Угрюмовой оказываются таки на видеохостинге Ютуб. Видео выходят там практически ежедневно, темы варьируются:

Расклад Таро.

Астрология.

Гороскоп.

Составление натальной карты.

Предсказание судьбы.

И еще несколько других тем.

Необходимо признать, что Ютуб канал Виктории Угрюмовой популярностью пользуется: на него подписано 116 тысяч человек, данная цифра неуклонно растет, а значит ее астрологическая деятельность востребована.

Телеграм канал Виктории Угрюмовой

Впрочем, данный астролог активно и ежедневно ведет еще одну платформу – Телеграм. Там, ровно, как и в Ютуб, Виктория Угрюмова имеет собственный канал, где делится мыслями на разнообразные темы. В основном на тематику астрологии и Таро. Телеграм является самым частым по количеству статей в неделю.

Две этих платформы составляют ежедневную деятельность Виктории Угрюмовой. Телеграм-канал также пользуется популярностью – на него подписаны 6 тысяч человек.

Однако есть и нерегулярные, косвенные услуги.

Статьи. Их у Виктории более 700. Размещены они сразу на нескольких площадках. Большая часть в ее LiveJournal. Аккаунт создан в 2017 году, однако деятельность там совершенно непостоянная – с февраля 2023 года нет ни единой статьи.

Выходят они, впрочем, не только в LiveJournal, часть из них публикуется в вышеупомянутом телеграм-канале, а также на ещё одной платформе – Linkedin, где Виктория имеет аккаунт – Victoria Ugryumova.

Пишет Виктория Угрюмова об астрологии, эзотерике, в жанре фантастика, нередко и о любви, о вмешательстве в нашу жизнь высших сил, о тарологии.

Книги Виктории Угрюмовой

Однако основное ее достижение, как, впрочем, и то, что принесло наибольший доход и большую известность – книги. Викторией Угрюмовой написано более 40 книг на разные жанры, в основном – фэнтези с элементами юмора и романтики. Активная и медийная писательская деятельность начата была ею в 1996 году с романа “Имя Богини”.

В книгографии Виктории есть три цикла из нескольких книг, и прочие книги, не относящиеся к книгам. Также есть публицистические и научно-популярные работы, публикации в журналах.

Тетралогия “Кахатанна”

“Имя Богини” – жанр фэнтези, опубликована в 1998 году, является началом данного цикла произведений. Содержит в себе 121 страницу, По сюжету главная героиня на протяжении некоторого времени видит один и тот же навязчивый сон, который по итогу становится явью и превращает ее жизнь в необычное путешествие по магическому миру с неожиданной концовкой. “Обратная сторона вечности” – тот же жанр, опубликована в 1998 году, является продолжением данного цикла произведений. Содержит в себе 114 страниц. Все та же главная героиня – Каэтана пребывает в том же магическом мире, где разгорается новая эра борьбы зла и добра. Удивительное и гораздо более опасное путешествие среди невероятных существ и при поддержке верных друзей. “Огненная река” – жанр и место действия сохранены. Страницы – 98, год 1998. Продолжение опасного путешествия Каэтаны, но теперь ей предстоит попасть в рабство, скитаться по морям и суше, выступать на гладиаторской арене и еще множество других испытаний. “Пылающий мост” – то же путешествие, начатое ранее. Последняя книга цикла длинной в 158 страниц. Год публикации – 2000. В центре событий – развязка сюжета. Эпическая битва добра и зла, в которой могут погибнуть даже боги.

Цикл “Белый дракон” или “Дракон Третьего Рейха”

“Дракон Третьего Рейха” – опубликована в 2001 году, в жанре юмористической фантастики. Экипаж немецкого танка попадает с поля боя в фантастический и невероятный мир, где происходят не менее фантастические и невероятные приключения.

“Змеи, драконы и родственники” – опубликована в 2001 году, тот же жанр, продолжение путешествия немецкого экипажа, но уже в совершенно другой компании.

“На лошади бледной” – опубликована в 2004 году, популярности прошлых произведений данного цикла не достигла.

Цикл “Некромерон”

Все книги данного цикла написаны в соавторстве с мужем Виктории Угрюмовой – Олегом Угрюмовым. Первая книга цикла – “Некромерон”, опубликована в 2004 году, насчитывает 21 страницу, а написана в жанре фэнтези. Данный цикл считается одним из наиболее успешных работ в карьере Виктории и ее мужа. Вторая книга – “Все демоны – Пандемониум”. Главный вопрос рассказа: кто все таки злее и коварнее – вампиры, оборотни и прочие существа или люди? Опубликована в 2007 году, насчитывает 100 страниц. “Все волки Канорры” – опубликована в 2006 году, насчитывает 159 страниц. Увлекательное путешествие в мире фэнтези, с множеством сюжетных поворотов и неожиданных развязок. “Все лорды Караффа” – одна из недавних книг, ибо выпущена была в 2020 году, с очень большим промежутком в писательской деятельности. В центре действия – эпическая битва между множеством противоборствующих сторон.

Прочие произведения

Двойник для шута (2000) – 107 страниц, фэнтези. О перипетиях во власти.

Голубая кровь (2002) – 109 страниц, тот же жанр. О том, как люди могли научить вымышленный народ любви и радости, а научили убийствам и ненависти.

Белый паяц (2007) – фантастика, 85 страниц. О пророчествах и силе, следующей за ними.

Мужчина её мечты (2004) – детектив, роман. 50 страниц. О том, как тихая программистка раскрывает заговор и влюбляет в себя киллера.

Стеклянный ключ (2005) – еще один детектив, на 110 страниц. О переплетении судеб, любви и преступлениях.

Бадагон. Зеркала Лаодиссы (2016) – снова детектив, исходя из даты написания достаточно свежий. В отличие от прошлых детективов написан также и с элементами фэнтези.

Ловцы богов (2017) – фэнтези, 120 страниц. О войне между богами и подобными существами в совершенно фэнтезийных мирах.

Деятельность в соц. сетях

Виктория Угрюмова, помимо вышеперечисленных сайтов, площадок и книг, ведет деятельность в прочих соц. сетях: например в Фейсбуке – аккаунт создан достаточно давно, публикуются и публиковались различные статьи, мысли, прогнозы, астрологические записи, расклады. Постепенно все это перешло в Телеграм канал V. I. Ugryumova

Помимо Фейсбука есть еще более интересная соц. сеть. Таковой, однако, данную площадку сложно назвать, тем не менее – Pinterest, аккаунт на 926 подписчиков, и астрологии там достаточно мало.

Одним словом – Виктория Угрюмова не только таролог, астролог, писатель и сценарист. Она крайне активный пользователь интернета, интересная личность, эксперт в области литературы. Какие-либо махинации и нарушения в ее деятельности сложно заметить, однако уже на данном этапе понятно, что астрология в ее жизни – не главное.

Отзывы об астрологе Виктории Угрюмовой

Отзывы в данном разделе будут публиковаться о Виктории, как об астрологе и тарологе, а не писателе. Исходя из вышесказанного можно сделать единственно правильный вывод – писательское и астрологическое мастерство Виктории Угрюмовой на разных уровнях.

Как астролог и таролог Виктория явно не впечатлила многих клиентов, чему свидетельствуют многочисленные реальные отзывы о ней.

В Ютуб канале Виктории Угрюмовой немного другая ситуация:

На Ютубе отзывы положительные, но и присутствует возможность их редактировать. На независимых сайтах, как мы видим, ситуация совершенно другая. Люди недовольны качеством работы Виктории Угрюмовой. Профессиональный разбор они не получили. Есть много жалоб. Астрология – второстепенная вещь в ее жизни и ее предсказания хорошим качеством не обладают.

Исходя из отзывов, понимаем, что как астролог Виктория уступает многим в точности, объяснении и толковании раскладов, прогнозов и прочего.

Вывод

Виктория Угрюмова – писатель, а не астролог. Редакция не рекомендует обращаться за услугами к данному эксперту.

Клиент получает некачественный прогноз, вынужден сам “додумывать” его, Виктория безответственно подходит к выполнению услуг, связанных с астрологией. Как писатель она гораздо более успешна и талантлива, чем как астролог.

Астрологическая деятельность осуществляется ей исключительно как средство доп. заработка и хобби. Профессионалом она не является. Есть гораздо лучшие специалисты, которые живут своим делом, а не используют его только для заработка, ставя “на поток”.

Реальные отзывы говорят о плохой подготовленности Виктории. Она, безусловно, адекватная и услуги все-таки оказывает, не P обманывая потенциального клиента. Но перед тем, как обращаться к ней, необходимо иметь представление о возможной некачественной работе.

Доверяйте качественным астрологам!