Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Виктория Студеникина

Таролог Виктория Студеникина. Обзор услуг специалиста и отзывы о ее работе

31.07.2025, 6:00, Рейтинг эзотериков
Теги:

Виктория Студеникина позиционирует себя как опытный таролог и «белый маг», который уже более 15 лет посвящен практике гадания на картах. Основала школу «STUDY TARO».

Виктория Студеникина в Битве экстрасенсов не участвовала, но ее «многократные победы» в проекте «Таро Что? Где? Когда?» и статус финалистки в «Антибитве-2018» придают Виктории видимость солидного профессионала в мире мистики.

Похоже, что вся «магическая подготовка» Виктории — результат самостоятельного изучения эзотерики и практики гаданий на будущее.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Услуги, которые предоставляет Виктория

У мага есть сайт студия таро Виктории Студеникиной studytaro ru:

виктория студеникина

Виктория предлагает широкий спектр услуг. Основой ее деятельности являются индивидуальные консультации и проведение ритуалов, которые, как предполагается, могут помочь разобраться в жизненных вопросах. Консультации проходят в формате видеозвонка и позволяют получить ответы на вопросы о жизни.

Также Виктория активно развивает направление обучающих программ и марафонов в своей школе, где обещает научить гаданию. Студеникина утверждает, что за время работы с ее курсами обучение прошли тысячи учеников, однако подтверждения их успехов не публикуются.

Деятельность Студеникиной в соцсетях

Телеграм-канал Таро и Эзотерика. Студеникина насчитывает 37 196 подписчиков. На канале публикуются анонсы и ссылки на обучающие программы Виктории Студеникиной, обучение магии, а также отзывы учеников, доступные через отдельную ссылку. Контент ориентирован на обучение Таро, астрологии и магии.

виктория студеникина таролог отзывы

Страница study taro онлайн школа в ВКонтакте имеет 5 121 подписчик. На странице представлена информация о курсах, обучении Таро и магии.

Канал Виктория Студеникина предлагает таро Обучение на YouTube насчитывает 12 тыс. подписчиков и включает 237 видео. В основном контент посвящен онлайн-обучению Таро и магии, где Виктория делится своими раскладами и практическими методами.

Аккаунт brand4magic принадлежит специалисту Студеникиной и представляет собой рекламную витрину школы studytaro4289. С 166 публикациями и аудиторией в 2 255 подписчиков здесь выкладывается контент на тему карт Таро, рун и магических практик.

Аккаунт Виктория Студеникина предлагает курсы на платформе Дзен насчитывает 426 подписчиков. Здесь Виктория делится своими практическими наработками.

Отзывы об услугах специалиста

Виктория Студеникина – таролог, отзывы о котором лишь негативные:

виктория студеникина курсы
виктория студеникина

Итоги обзора колдуньи

Виктория утверждает, что она эксперт, но детали этих услуг часто размыты и не подкреплены конкретными результатами. Аккаунты и каналы наполнены рекламой собственных программ и курсов, однако реальные отзывы о ней негативные. Обращаться к Виктории Студеникиной не стоит.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Виктория Студеникина
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика