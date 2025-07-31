“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Виктория Студеникина. Обзор услуг специалиста и отзывы о ее работе

Виктория Студеникина позиционирует себя как опытный таролог и «белый маг», который уже более 15 лет посвящен практике гадания на картах. Основала школу «STUDY TARO».

Виктория Студеникина в Битве экстрасенсов не участвовала, но ее «многократные победы» в проекте «Таро Что? Где? Когда?» и статус финалистки в «Антибитве-2018» придают Виктории видимость солидного профессионала в мире мистики.

Похоже, что вся «магическая подготовка» Виктории — результат самостоятельного изучения эзотерики и практики гаданий на будущее.

Услуги, которые предоставляет Виктория

У мага есть сайт студия таро Виктории Студеникиной studytaro ru:

Виктория предлагает широкий спектр услуг. Основой ее деятельности являются индивидуальные консультации и проведение ритуалов, которые, как предполагается, могут помочь разобраться в жизненных вопросах. Консультации проходят в формате видеозвонка и позволяют получить ответы на вопросы о жизни.

Также Виктория активно развивает направление обучающих программ и марафонов в своей школе, где обещает научить гаданию. Студеникина утверждает, что за время работы с ее курсами обучение прошли тысячи учеников, однако подтверждения их успехов не публикуются.

Деятельность Студеникиной в соцсетях

Телеграм-канал Таро и Эзотерика. Студеникина насчитывает 37 196 подписчиков. На канале публикуются анонсы и ссылки на обучающие программы Виктории Студеникиной, обучение магии, а также отзывы учеников, доступные через отдельную ссылку. Контент ориентирован на обучение Таро, астрологии и магии.

Страница study taro онлайн школа в ВКонтакте имеет 5 121 подписчик. На странице представлена информация о курсах, обучении Таро и магии.

Канал Виктория Студеникина предлагает таро Обучение на YouTube насчитывает 12 тыс. подписчиков и включает 237 видео. В основном контент посвящен онлайн-обучению Таро и магии, где Виктория делится своими раскладами и практическими методами.

Аккаунт brand4magic принадлежит специалисту Студеникиной и представляет собой рекламную витрину школы studytaro4289. С 166 публикациями и аудиторией в 2 255 подписчиков здесь выкладывается контент на тему карт Таро, рун и магических практик.

Аккаунт Виктория Студеникина предлагает курсы на платформе Дзен насчитывает 426 подписчиков. Здесь Виктория делится своими практическими наработками.

Отзывы об услугах специалиста

Виктория Студеникина – таролог, отзывы о котором лишь негативные:





Итоги обзора колдуньи

Виктория утверждает, что она эксперт, но детали этих услуг часто размыты и не подкреплены конкретными результатами. Аккаунты и каналы наполнены рекламой собственных программ и курсов, однако реальные отзывы о ней негативные. Обращаться к Виктории Студеникиной не стоит.