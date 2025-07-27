“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Экстрасенс Виктория Райдос: баланс между отрицательными и положительными отзывами клиентов

Виктория Райдос – медийная личность известная миллионам телезрителей, как победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». Она позиционирует себя как ясновидящая, гадалка, экстрасенс. Виктория Райдос – ясновидящая, продемонстрировавшая свои уникальные способности эзотерика в полной мере в телешоу.

Виктория Райдос обучает гаданию на Таро всех, кто обращается к ней со своими проблемами за помощью. Многие считают, что Виктория Райдос – ведьма, маг, сильнейший специалист по астрологии.

Экстрасенс Виктория Райдос стала героиней снятого о ней фильма «Один день с Викторией Райдос».

Вика Райдос не только оккультист, но и успешная бизнес-леди, сумевшая организовать свой интернет-магазин Useful Beauty, в котором предлагает своим многочисленным подписчикам приобретать экологически чистые косметические средства, ароматный кофе, атрибутику для магов, проводящих ритуалы и обряды. Товары ее магазина пользуются у подписчиков большим успехом.

Биография Виктории Райдос

Победитель «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос биографию имеет не совсем обычную. Родилась она 27 декабря 1982 года в городе Санкт-Петербурге. Ее экстрасенсорные способности проявились в возрасте 4-х лет. Находясь в детском саду, она наотрез отказалась принимать лекарства, предложенные медсестрой. А многие дети в результате этого приема препарата – отравились.

Бабушка Вики привила ей любовь и интерес к магии, видя какими сверхъестественными способностями наделена ее внучка. Стремление к изучению эзотерики Вика реализовала в обучении в различных школах.

Вика счастлива в браке с любимым мужем Василием, с которым воспитывает троих детей. Семья является ее опорой и поддержкой. Знаменитая Экстрасенс не чурается выполнять домашнюю работу, с удовольствием ухаживая за детьми и мужем.

Услуги ведьмы и ясновидящей с “Битвы экстрасенсов”

Экстрасенс Виктория Райдос ведет прием клиентов как на личных встречах, так и в режиме онлайн.

Проводит консультации, включающие технику проведения обрядов по привлечению успеха и денежных потоков.

Виктория Райдос ведет курсы, обучающей направленности по темам:

«Финансы и удача»

«Семейные и деловые отношения»

«Продолжение рода» и прочее.

Проводит обряды на снятие порчи и проклятия на личных приемах.

Реализует продукцию интернет-магазина Useful Beauty:

Амулет в виде кулона – по цене 7 777 рублей, в виде браслета – по 6 666 рублей.

Кружки для кофе по цене 1 600 рублей.

Свечи восковые на удачу. Стоимость – 3 000 рублей.

Косметические средства:

твердые шампуни по цене 1 500 рублей

скрабы для тела по 890 рублей

маски для волос по 1 000 рублей.

“Райдотека” и аккаунты в соцсетях viktoria raidos и raidoteka

Официальный сайт Виктории Райдос находится на канале viktoriaraidos ru, являющемся ее обучающей и информационной платформой.

Виктория Райдос на ютуб канале имеет огромную армию подписчиков -943 000, вниманию которых предложено 1 300 видео как познавательного, так и развлекательного характера. На канале ютуб Виктория Райдос разоблачение своих коллег по экстрасенсорике считает недопустимой ошибкой, даже если они и в самом деле являются мошенниками и шарлатанами.

Канал viktoria raidos. info также заполнен многочисленными фото и видео. Вконтакте у Вики 457 600 подписчиков, которые увлеченно смотрят ее видео. Здесь она имеет личный сайт vraidos.

В Телеграм у Вики свой канал raidoteka 158 879 подписчиков. На канале Райдос ведет активное общение с подписчиками. В Райдотеке рассматривается эволюция развития древних культур и другие интересные темы.

Инстаграм канал не активен из-за запрета в России.

Отзывы о приеме у Виктории Райдос от реальных людей

Виктория Райдос отзывы о приеме клиентов имеет только на своих личных каналах. Естественно, что все они имеют положительную характеристику ее работы. Хотя, некоторые и не согласны с некоторыми ее объяснениями. Отрицательных отзывов нет. И на независимых платформах реальные клиенты, воспользовавшиеся ее услугами, не поделились своими впечатлениями от общения с экстрасенсом.





Разоблачение мошенничества: делаем выводы

Анализируя деятельность экстрасенса Виктории Райдос, можно уверить, что никто в соцсетях не разоблачал мошенничество Виктории Райдос.

Однако, смущает тот факт, что нет документального подтверждения полученного Викой образования. Правда, она упоминает на своих сайтах о том, что имеет высшее образование.

Отклики на ее работу размещены в виде скринов на каналах, контролируемых самой Райдос. Так что особого доверия к ним нет. А на независимых платформах отзывов нет вообще.

Цены на услуги Райдос и товары ее интернет-магазина вполне адекватные. Потенциальным клиентам следует более внимательно ознакомиться со всеми отзывами клиентов об экстрасенсе Виктории и решить для себя: стоит ли обращаться к ней за помощью.