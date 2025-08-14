“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Виктор Кувшинов

Отзывы о Викторе Кувшинове: что известно о гипнологе и его практике

Виктор Кувшинов заявляет о себе как об эксперте в области гипноза и эзотерики. Он активно продвигает свои услуги в соцсетях, называет себя доктором наук и ссылается на множество курсов и международных дипломов. Однако подтверждение его квалификации вызывает немало вопросов. В этом обзоре рассмотрим, чем именно занимается Кувшинов, какие услуги он предлагает, как ведёт себя в соцсетях и что о нём пишут клиенты.

Биография Виктора Кувшинова

Виктор Кувшинов родился в 1961 году. В открытых источниках практически нет данных о его детстве или раннем этапе карьеры. Он утверждает, что обучался у известных гипнологов, в том числе у Анатолия Кашпировского. Также заявляет, что проходил обучение в American Academy of Hypnosis и в Московском институте семейной психотерапии. Однако документальное подтверждение этим заявлениям отсутствует.

По собственным словам, он является доктором наук по гипнотерапии, специализируется на снах и психосоматике, а также является автором ряда пособий на тему психосоматических заболеваний. Кувшинов также утверждает, что основал «клуб гипнотизёров» и выступает как психолог и гипнолог. В публичных заявлениях он не стесняется резких выражений, особенно в отношении людей с избыточным весом, называя их «потенциальными клиентами», особенно на пляжах Крыма, где, по его словам, он проводит «наблюдения».

Какие услуги предлагает Виктор Кувшинов?

Спектр услуг, которые предоставляет Виктор Кувшинов, охватывает широкий перечень проблем:

лечение заикания;

терапия энуреза;

работа с ожирением;

устранение панических атак и фобий;

лечение псориаза;

борьба с никотиновой зависимостью;

семейная психотерапия.

Отдельный акцент в его практике делается на то, что для достижения любого результата пациенту потребуется пройти не менее 15 сеансов. При этом цена определяется строго индивидуально — после первичной консультации стоимостью 6000 рублей. Эффективность такой схемы вызывает сомнения, особенно учитывая отсутствие гарантированных и проверенных результатов.

Помимо гипнологической практики, Кувшинов предлагает амулеты и талисманы, якобы обладающие целительными свойствами. Он также размещает видеоконтент, в котором демонстрирует «сильнейший гипноз», который местами напоминает постановочные сцены. Видеоролики также включают отзывы учеников, не подкреплённые независимыми доказательствами.

Активность Виктора Кувшинова в соцсетях

На платформе VK (ВКонтакте) у Кувшинова имеется аккаунт с 730 подписчиками и 54 публикациями. Основная тематика контента — регрессивный гипноз и его применение в терапии. Среди заявленных методов — помощь при панических атаках, фобиях, заикании, зависимостях и энурезе. Номер телефона для записи не указан, предлагается оставить заявку онлайн. Формат общения с подписчиками отличается резкостью, и это может оттолкнуть потенциальных клиентов.

Отзывы о Викторе Кувшинове: что говорят клиенты?

Отзывы о работе Виктора Кувшинова на самом деле выглядят односторонне. В размещённом им контенте присутствуют исключительно одобрительные комментарии, однако это вызывает вопросы — отсутствуют мнения с критикой, а объективных отзывов в независимых источниках практически нет. Такая однобокая подача настораживает, особенно на фоне заявлений о необходимости дорогостоящих и продолжительных курсов, количество которых начинается от 15 сеансов. Открытые платформы отзывов не всегда подтверждают эффективность работы Кувшинова.

Выводы по деятельности Виктора Кувшинова

Виктор Кувшинов предоставляет широкий спектр эзотерических и гипнологических услуг, требует прохождение длительных и дорогостоящих курсов, начальная консультация стоит 6000 рублей. На фоне отсутствия достоверных документов о квалификации, отсутствие верифицированных отзывов, сомнительных видео и агрессивного поведения в соцсетях его позиционирование вызывает сомнение. Учитывая перечисленное, доверие к деятельности Кувшинова остаётся под вопросом.