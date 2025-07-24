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Вероника Шатрова — Сбываются ли ее Гадания? Полный Обзор Услуг и Отзывы от Клиентов

Вероника Шатрова — сбываются ли ее гадания? Полный обзор услуг и отзывы от клиентов

Вероника Шатрова — таро практик, эзотерик. Является достаточно популярной личностью в этой области. Благодаря своему Ютуб каналу женщина транслирует тарологические сеансы, дает советы и отвечает на вопросы. Она специализируется в таких сферах, как отношения, финансовое благополучие, здоровье и другие. О биографии специалиста ничего неизвестно — Вероника предпочитает не распространяться о своей личности. В статье мы попытаемся узнать о ней больше, а также проанализируем реальные отзывы от клиентов.

Вероника Шатрова — таролог, который делает расклады на картах и помогает людям заглянуть в будущее и понять те или иные ситуации в жизни. Несмотря на благой посыл, деятельность эзотерика вызывает много вопросов. Ведь ничего неизвестно об ее опыте работы, также скрывается наличие дипломов и сертификатов.

Подробнее об услугах

Рассмотрим вопрос о том, чем занимается таролог Вероника Шатрова, отзывы о которой смотрите ниже. Женщина не предоставляет о себе никаких данных относительно квалификации и опыта работы. Тем не менее, она проводит индивидуальные консультации, проводит гадание. Точного прайса на услуги не установлено, но есть информация о том, что одна консультация стоит не менее 5000 рублей. У людей возникают сомнения в честности и профессионализме таролога Вероники Шатровой.

Таролог оказывает помощь в вопросах гармонизации отношений, также может ответить на вопросы относительно будущего.

Эзотерик получила некоторую известность благодаря каналу на популярном видеохостинге. Ее канал называется veronika shadrova — таро, гадания и прогнозы являются основным контентом на площадке.

Популярность таро на Ютуб Вероники Шатровой только растет. На данный момент подписано более 170 тыс.зрителей. Здесь она ведет онлайн-трансляции эзотерические сеансы, дает советы подписчикам и предлагает воспользоваться платным индивидуальным прогнозом. Аудитория у канала большая, а вот просмотров видео не так много. Некоторые пользователи считают, что таролог veronika shadrova использует сервисы по накрутке. Контент на канале довольно однообразен и повторяется.

Также эзотерик вела канал на Рутубе, там всего 55 подписчиков. Сейчас этот профиль заброшен.

Отзывы

Вероника Шатрова — таролог с отзывами разного характера. В ее профилях можно встретить одинаковые, как под копирку, хвалебные комментарии.

Мы посмотрели альтернативные источники, где такого восхваления уже нет.

На форумах пишут те, кто напрямую обратились к тарологу Веронике Шатровой и заказали прогноз.

Отмечается, что женщина неплохо ведет диалог, но ее прогнозы носят общий характер и не содержат никаких практических рекомендаций.

Выводы

Таро на Ютуб от Вероники Шатровой — это раскрученная услуга в интернете, однако многие относятся к ней с подозрением. Женщина не показывает сертификаты и дипломы, а также скрывает информацию о себе. Деятельность ведет в основном на ютуб канале, где публикует прогнозы на отношения, мотивирующие психологические видео, призывы к заказу личных прогнозов. На Ютуб более 170 тыс.подписчиков, однако просмотров относительно мало — возможно, используются сервисы накрутки.

В личном профиле таролога Вероники Шатровой, отзывы о которой раскрывают подробности о ней, опубликованы только положительные стандартные комментарии. Есть большая вероятность, что они являются фейковыми.

В других источниках люди пишут о том, что гадание от таролога не несет в себе никакой практической пользы. Все прогнозы наполнены общими фразами. Верить или нет в таро прогнозы —- решать только вам. Советуем, внимательно изучать информацию и отзывы об эзотериках, прежде чем пользоваться платными консультациями.