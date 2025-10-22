“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Твоя Матрица Ру отзывы: подробный разбор проекта Светланы Смирновой

Проект «Твоя Матрица Ру» под руководством астролога Светланы Смирновой предлагает пользователям автоматизированный калькулятор матрицы судьбы с расшифровкой. Все предоставляемые услуги сфокусированы исключительно на обучении — консультации и личные приёмы не проводятся. Платформа продвигает себя как уникальный инструмент саморазвития с акцентом на эзотерику, включающую астрологию, нумерологию и Таро.

Биография Светланы Смирновой и основа проекта Твоя Матрица Ру

Проектом управляет астролог Светлана Смирнова. Он включает в себя калькулятор, позволяющий производить автоматический расчёт матрицы судьбы без необходимости строить натальную карту. Метод предполагает получение информации о человеке исключительно на основе чисел даты рождения, с возможностью корректировки жизненного пути. По заявлениям авторов, методология представляет собой синтез астрологии, нумерологии и карт Таро, дополненная материалами из десятков изученных обучающих курсов и литературы. За три года более 3 500 человек прошли обучение, формат которого — заочный с включением дистанционных технологий, общая длительность — 250 академических часов. Сертификаты предоставляются на трёх языках.

Какие услуги предлагает Твоя Матрица Ру?

На сайте акцент сделан на обучении профессии консультанта по поиску жизненного предназначения. Метод предполагает возможность работы онлайн из любой точки мира. Доступны следующие обучающие продукты:

Курс «Сам себе нумеролог»: одна полная расшифровка матрицы судьбы и бонусное видео, стоимость — 690 рублей.

«Пробный» пакет: две расшифровки матрицы, две детские интерпретации, две расшифровки совместимости — цена 1 390 рублей.

«Матрица на месяц»: полная и детская расшифровки, совместимость, доступ в течение месяца — 2 490 рублей.

Видеокурс по методу матрицы судьбы — 11 990 рублей.

Курс «Профи»: постоянный доступ, секретный чат консультантов, диплом государственного образца не входит в стоимость. Цена — 14 990 рублей.

Пакет «Вместе и навсегда»: совместимость, обучающее руководство, детская матрица — 7 490 рублей.

Также предлагается пройти основной онлайн-курс под названием «Самый подробный и полный видеокурс по матрице судьбы», включающий более 50 уроков. Его программа охватывает нумерологию, Таро, тему предназначения и адаптирована под расшифровки по авторскому методу Натальи Ладини. Доступен в следующих вариантах:

Тариф «Видеокурс»: доступ к кураторам, чек-листы по личному бренду и самопомощи, сертификат по завершению — 11 990 рублей.

Тариф «Профи»: чат консультантов, методические материалы, большая библиотека — цена 14 990 рублей.

Тариф «Профи плюс»: бессрочный доступ к системе расшифровки, дипломы и сертификаты государственного образца — 27 990 рублей.

Отзывы о Твоя Матрица Ру: что говорят клиенты?

Авторы проекта заявляют о наличии многочисленных отзывов, накопленных за период многолетней работы команды. Несмотря на это, объективной картины по оценке результатов обучения не представлено. Приведённые отзывы преимущественно характеризуют проект положительно, но в них отсутствует информация о возможных трудностях, побочных результатах или нерешённых проблемах после прохождения курсов.

Выводы по деятельности Твоя Матрица Ру

Несмотря на заявления о ценности и новизне предлагаемого метода, отсутствуют подтверждения его уникальности или научной обоснованности. Авторский калькулятор может представлять интерес лишь как вспомогательный инструмент, а не как гарант эффективной диагностики или правильного выбора жизненного пути. Рекомендуется внимательно оценивать целесообразность прохождения платных курсов, особенно учитывая отсутствие личных консультаций и необходимость самостоятельной интерпретации результатов.