“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Тимур Андар

Тимур Андар отзывы: опыт, услуги и мнения клиентов

Тимур Андар называет себя гипнологом и автором методики экзогипноза с применением эзотерических практик. Выполняет сеансы с использованием «тонких энергий» и работает с подсознанием человека с заявленной целью психоэмоционального очищения.

Согласно информации из его биографии, Тимур развивает Центр Экзогипноза, преподавая работу с бессознательным с привязкой к ченнелингу, гипнозу и эзотерике. При этом он подчеркивает, что его сеансы не являются медициной и не предназначены для замены лечения.

Какие услуги предлагает Тимур Андар?

Андар заявляет себя как психолог и предлагает перечень эзотерических услуг, среди которых:

Диагностика биополя и очищение от негативных программ с последующей установкой защиты.

Влияние на чакры и энергетику клиента с целью улучшения психоэмоционального фона и укрепления систем самозащиты.

Индивидуальные консультации, где специалист работает с подсознательными структурами клиента и проводит «очистку психики».

Обучающие курсы по гипнозу с акцентом на выявление способностей к гипнотическому воздействию у учеников.

Также на сайте упоминается, что Тимур Андар занимается написанием книг, однако конкретных названий произведений не указано.

Активность Тимура Андара в соцсетях

Центр Экзогипноза и сам Тимур Андар представлены в Telegram. На канале публикуется контент по тематикам, связанным с регрессивным гипнозом, энергетическими порталами, телепатией с собственным «Я» и путешествиями в прошлые жизни. Аудитория канала составляет 1 593 подписчика. Через Telegram также осуществляется запись на услуги, публикуются отзывы клиентов и представлен телефон для связи.

Отзывы о Тимуре Андаре: что говорят клиенты?

Отзывов от клиентов у Тимура Андара немного, и имеющиеся выглядят неестественно. Высказывания о его деятельности создают впечатление заказных или купленных. Независимых разоблачений или расследований по его деятельности не представлено, но достоверность положительных комментариев вызывает сомнения.

Выводы по деятельности Тимура Андара

Тимур Андар позиционируется как эко-гипнолог и эзотерик, предлагающий платные сеансы и курсы с высокой стоимостью. Его методики не подкреплены доказательной базой, а положительные отзывы выглядят недостоверными. С учетом отсутствия проверенной информации об эффективности предлагаемых услуг, обращаться к данному специалисту нецелесообразно.