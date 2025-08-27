“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Международная школа космоэнергетики Татьяны Ки — биография, услуги на cosmoki ru, реальные отзывы

Татьяна Ки — космоэнергетик, целитель, основатель Международной школы космоэнергетики Cosmoki ru, автор ряда книг. Проходила обучение в Индии, Непале и других странах. Татьяна Ки поясняет, что в космоэнергетику её привело желание излечиться от хронических болезней и справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами. В отличие от классического целительства, использует не молитвы, а воздействие энергетических потоков на ауру человека. На сегодня её опыт составляет более 27 лет, количество учеников — более 11 000.

По ее утверждению, авторский метод космоэнергетика Татьяны Ки помогает помогает человеку обрести исцеление, уверенность в себе, улучшить психологическое состояние, быстрее восстанавливаться, убрать негативные программы, полученные извне, такие как порча, сглаз, заговор.

Международная школа космоэнергетики: сколько стоят курсы и где найти?

Международная школа космоэнергетики Cosmoki ru основана в 1996 году. Изначально специалисты Школы занимались проведением экспериментов по воздействию энергоинформационных полей на человека, изучали, в чем помогает этот метод клиентам. Сегодня Школа предоставляет услуги по целительству от различных заболеваний, сеансы очищения, диагностике ауры и другие эзотерические возможности.

В школе космоэнергетики Cosmoki ru также проводится обучение начинающих целителей. Программа представлена в виде марафонов и курсов, среди которых:

“Базовые техники”. Курс направлен на освоение начальных знаний о космоэнергетике. Тариф на прохождение программы – 36 000 руб. или 360 евро. “Исцеление души и тела”. Программа включает изучение пяти тематических модулей: “любовь и достаток”, “базовые техники”, “энергодетокс”, “сверхспособности”, здоровое тело”. Цены на тарифы – от 36 000 до 170 000 руб. “Профессиональное целительство”. Данная программа состоит из 8 модулей. Она подразумевает углубленное изучение воздействия космоэнергетики на организм. Цена за курс доступна только по предварительному запросу.

Международная школа космоэнергетики не ограничивается образовательными услугами. Обратиться в данную организацию может не только потенциальный ученик, но и тот, кто хочет получить сеанс очищения. Так, цена за личный онлайн прием у Татьяны Ки составляет 7 500 руб.

Связаться со Школой можно в разделе “контакты” на сайте cosmoki ru: здесь указан адрес (г. Москва, м. Новослободская) и телефон администратора.

Социальные сети cosmoki ru

Помимо официального сайта Cosmoki ru, который принадлежит проекту “Международная школа космоэнергетики”, Татьяна Ки ведет онлайн ресурсы в социальных сетях, включая:

телеграмм канал cosmoki;

ютуб канал “Международная школа космоэнергетики Татьяны Ки”;

группа вконтакте cosmoki;

инстаграм* аккаунт kosmoenergetika ki (запрещенная в России социальная сеть).

В совокупности данные каналы набирают около 18 тысяч подписчиков, однако обратная связь подписчиков в виде лайков, комментариев, вопросов остается на низком уровне.

Реальные отзывы о Татьяне Ки

На страницах, которые ведет Татьяна Ки, отзывы в основном носят положительную окраску, однако, реальная ли размещена обратная связь, сказать невозможно, поскольку отзывы выложены в виде текста. На ютуб канале можно увидеть и видео отзывы, однако в них также трудно поверить, поскольку практика покупки видеозаписей по заказу существует среди эзотериков достаточно давно.

Что же касается мнений из независимых источников, здесь размещены и отрицательные отзывы. Некоторые ученики Школы Cosmoki ru отмечают неполноценность программы с “дырами” в обучении. Такие отзывы подтверждают, что стоимость обучающих программ переоценена, а многие марафоны по космоэнергетике похожи на “развод”.

Выводы о деятельности эзотерика

В онлайн пространстве нет единого мнения относительно пользы деятельности Татьяны Ки и направления космоэнергетики в целом. Кто-то считает, что целительство такого рода лечит, дает силы и даже поможет наладить все аспекты жизни, а для кого-то — это не более чем бесполезный метод нажиться на других людях.

Отзывы относительно знаний, которые дает Татьяна Ки и её Международная школа космоэнергетики, также неоднозначны. На своих онлайн ресурсах Татьяна Ки выкладывает только положительные, восторженные мнения, а в независимых источниках и на эзотерических форумах встречаются негативные отзывы с упреком в неполноценности образовательных курсов.