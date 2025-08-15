“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Tarot Sun

Отзывы о Наталье Леоновой — тарологе проекта tarot sun

Проект под названием tarot sun связан с деятельностью таролога Натальи Леоновой. Специалист публикует бесплатные общие расклады на площадке Яндекс Дзен, а также предлагает подписку и индивидуальные консультации через Boosty. Ниже рассмотрены биографические данные, специфика работы, перечень услуг, а также мнения пользователей о ее деятельности.

Чем известна Наталья Леонова и проект tarot sun?

Проект tarot sun продвигается Натальей Леоновой, которая ранее вела активность в социальной сети ВКонтакте. Однако личный аккаунт был удален, а группа заморожена с 2021 года. Биография Леоновой не разглашается, информация об образовании и профессиональной подготовке отсутствует. Не представлено ни одного диплома или сертификата, подтверждающих обучение тарологическим дисциплинам.

Как проходит работа с тарологом Натальей Леоновой?

Основные площадки, на которых Леонова проводит деятельность — это Boosty и Яндекс Дзен. Контент в Дзене включает общие гадания и расклады по различным жизненным вопросам, в том числе в формате видео и текста. С конца мая 2025 года автор указала, что больше не будет публиковать новые видео на Яндекс Дзен, и предложила оформить платную подписку на Boosty.

Подписка на платформе Boosty обойдется в 5 долларов в месяц. В рамках этой подписки пользователям предоставляются:

ежемесячные прогнозы по картам таро;

ежедневные таро-расклады;

тематические предсказания по вопросам отношений, бизнеса, будущего и работы.

Кроме подписки, доступен формат индивидуального заказа — персональная консультация, проводимая онлайн. При этом стоимость таких услуг не указана в открытом доступе и выясняется только напрямую через личный контакт с Натальей. Связаться c ней можно через WhatsApp по .

Отзывы о Наталье Леоновой: мнения клиентов

В открытом доступе отзывы представлены на Яндекс Дзен, однако они оставляются нечасто. Среди них присутствуют благодарности за информацию от тех, кто уже воспользовался раскладами. Тем не менее, установить достоверность и эффективность индивидуальных консультаций или предсказаний невозможно — конкретных подтвержденных результатов не приводится.

На сторонние сайты реальные пользователи отзывов не публикуют. Активного обсуждения или дискуссий вокруг деятельности Натальи Леоновой нет, что затрудняет объективную оценку ее профессионализма.

Итоги анализа деятельности Натальи Леоновой

Активность проекта tarot sun минимальна: личный аккаунт в VK удалён, группа заморожена, а новые видео на Дзене больше не выходят. Вся работа перенаправлена в Boosty, где доступ к контенту открыт только для подписчиков за 5 долларов в месяц. Степень реальной востребованности услуг остается невысокой: просмотров немного, а пользовательская вовлеченность крайне ограничена. Подтверждение компетентности специалиста в области эзотерики также отсутствует — информация о квалификации не предоставляется.