“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Лилиана

Отзывы о тарологе Лилиане: стоит ли обращаться к lilianataro?

Лилиана называет себя опытным тарологом и ведет блог под ником lilianataro. Однако даже при активном присутствии в соцсетях, информации о ее профессиональном становлении и образовании крайне мало. Несмотря на это, она предлагает широкий набор эзотерических услуг и продает магическую атрибутику, что вызывает много вопросов у потенциальных клиентов.

Биография таролога Лилианы

Информации о биографии Лилианы крайне мало. По ее собственным словам, она унаследовала дар от своей бабушки, которая якобы умела снимать сглаз, лечить болезни воском и устранять порчу. Позже Лилиана начала самостоятельно изучать карты Таро, систему Ленорман и заниматься кофейным гаданием. Также она утверждает, что делает талисманы и защитные амулеты.

Однако Лилиана не предоставляет никаких сведений о местах обучения или наставниках. Неизвестно, где и как она приобрела навыки работы с картами, нет данных о первых клиентах и опыте работы. Несмотря на утверждение о том, что она практикует более 16 лет, подтверждающих документов в виде дипломов или сертификатов нет.

Тем не менее, в СМИ появлялась информация о ней — например, в журнале Mel была опубликована краткая статья с упоминанием Лилианы как «таролога года», что выглядит скорее как элемент PR.

Какие услуги предлагает таролог Лилиана?

В Instagram-аккаунте под названием tarolog_liliana у Лилианы указано 9810 подписчиков. Новые публикации появляются редко — примерно раз в несколько недель. Содержание постов включает в себя фотографии, описания обрядов и обобщенные расклады на темы любви, финансов, духовного самопознания, выбора партнера и предсказаний ближайшего будущего.

Также Лилиана предлагает приобрести обереги и магические предметы. В ассортименте изделия из кожи, ниток, металлических деталей и фарфора: статуэтки, подвески для автомобиля, бижутерия, свечи для очищения, заряженные колоды карт и магниты. Подарочный набор с амулетами стоит 1650 рублей.

Консультации проходят онлайн. Цены на услуги следующие:

диагностика ауры — 800 рублей;

карточные расклады — от 800 до 2000 рублей;

диагностика негатива — 800 рублей.

Кроме практики Лилиана проводит обучение по гаданию на колодах Ленорман и Райдера-Уэйта. По завершению обучения, как утверждается, выдают сертификат. Однако стоимость курсов не раскрыта. Записаться можно, написав на Viber или WhatsApp по .

Отзывы о Лилиане: что говорят клиенты?

На собственных платформах Лилиана публикует исключительно положительные комментарии о своих услугах и обучающих программах. Но на сторонних эзотерических форумах картина иная. Многочисленные пользователи отмечают отсутствие каких-либо доказательств наличия специального дара у таролога.

Также пользователи указывают на неясные и обтекаемые расклады, где предсказания подходят под любую жизненную ситуацию. Распространены жалобы на то, что магические ритуалы и защитные обряды не приносят заявленного эффекта, а амулеты выглядят как обычные сувениры. Некоторые клиенты утверждают, что после обращения к Лилиане их проблемы не исчезли, а в ряде случаев даже усугубились.

Отмечается и слишком высокая стоимость по сравнению с результатом. Также есть претензии к отсутствию профессионального взаимодействия с клиентами — нет индивидуального подхода, а консультации проходят без вовлеченности.

Выводы по деятельности Лилианы

Основываясь на отзывах и анализе предоставляемой информации, можно сказать, что Лилиана не демонстрирует доказательств наличия эзотерических способностей. Опыт работы и обучение не подтверждены документально. Услуги и обряды не дают ощутимых результатов, а отзывов недовольных клиентов немало. Продажа амулетов и программ обучения вызывает сомнение на фоне отсутствия прозрачности и верифицированных данных о квалификации.