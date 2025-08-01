“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Тара Таро: реальные отзывы о тарологе с Ютуба

Тара Таро – таролог, мастер Таро, профессиональная ведьма. Утверждает, что способна выполнить любое магическое воздействие по заказу клиента, увлекается черной магией, предлагает обучение в формате наставничества.

К сожалению, никакой личной информации о данном эксперте у нас нет. Нигде, включая ютуб канал Тары Таро, нет даже личного фото – ролики снимаются под таким ракурсом, что видно только руки и карты. Ничего неизвестно также об образовании таролога, о том, откуда вообще у нее способности и как именно она развивала их все это время.

По сути, нам не дают ничего, кроме раскладов и обещаний. Стоит ли им верить? Давайте посмотрим.

Услуги таролога

Список услуг мы смогли обнаружить по ссылке в шапке ютуб канала. И, несмотря на обещание любых магических ритуалов, в него входят только консультации:

Расклады на Таро по всем сферам жизни: цена – от 2000р до 5000р. Индивидуальное обращение: цена – 25000р.

Вероятно, те самые ритуалы входят в индивидуальное обращение, иначе не очень понятно, откуда такой высокий ценник.

Обратиться за помощью к тарологу Таре Таро можно через специальный сайт (ссылка прикреплена к ютуб каналу), или же написав в вайбер на указанный номер телефона. Консультации проводятся исключительно в онлайн формате, результаты работы мастера приходят в письменной форме.

Обзор социальных сетей

Основная продающая социальная сеть таролога – ютуб канал ТараТаро, на котором публикуются общие расклады на ситуацию/отношения/будущее, а также небольшие обзорные гадания на разные темы. Ролики на канале выходят регулярно, но аудитория почему-то не спешит оставлять свои отзывы или как-то взаимодействовать с автором, что довольно подозрительно при довольно большом количестве подписчиков.

Также у таролога есть Инстаграм, группа ВК и телеграм-канал, но контент в них либо дублируется из ютуба, либо является обычной рекламой. Никаких внятных отзывов от клиентов внутри вы также не найдете. Странно, что канала на Дзен нет.

Тара Таро – реальные отзывы о деятельности таролога

Отзывы – это буквально больная мозоль всех интернет-эзотериков. Их почему-то всегда или нет совсем, или недостаточно для полноценной оценки деятельности. В случае с Тарой Таро отзывы оказались такой же пустышкой.

Отзывы и комментарии под роликами на youtube довольно положительны, однако брать их как гарантию качественной работы явно не стоит. Во-первых, эти отзывы написаны под бесплатными общими раскладами, а во-вторых, большинство их этих отзывов – это банальное «Спасибо, все круто».

А вот сеть о данном тарологе почти ничего не знает. Парочка негативных отзывов и один нейтральный – не в счет.







Подводим итоги

Изучив материалы «дела», можно сделать вывод – перед нами очередной никому не известный популярный эксперт без лица, прошлого и бэкграунда. А самое главное – без реальных отзывов клиентов, заплативших за услуги.

Следовательно, рекомендовать Тару Таро как специалиста и классного таролога мы просто не можем. Однако, если вы любите бесплатные прогнозы, вы можете сходить к ней на канал – подача материала довольно интересная.