Отзывы о Танцующей со Стихиями Мистерии Таро: что стоит знать

Проект Танцующая со Стихиями Мистерии Таро работает в нише эзотерики, в частности тарологии, и предоставляет обобщенные расклады карт. Автор придерживается анонимности, полноценной информации о её квалификации, образовании и опыте не представлено. Рассмотрим особенности деятельности проекта witchiam33 и комментарии от подписчиков.

Биография Танцующей со Стихиями Мистерии Таро

Личность руководителя проекта Танцующая со Стихиями остается нераскрытой. Видеоканал на платформе YouTube был зарегистрирован в 2019 году, но в открытом доступе остались видео исключительно за 2023 и 2024 годы. Данных о наличии профильного эзотерического образования, дипломов или сертификатов по таро не предоставляется. Биография полностью отсутствует, профессиональный путь не освещён.

Какие услуги предлагает Танцующая со Стихиями?

Работа ведётся под логином witchiam33. В распоряжении автора было два канала на платформе YouTube, однако в 2025 году активным остаётся только один. Контент на втором отсутствует. Присутствует также аккаунт в Instagram, где размещены всего 3 публикации, активности практически нет.

На основном YouTube-канале публикуются универсальные расклады, тематика охватывает романтические и личные отношения, финансовую сферу, а также общие жизненные трудности. До определённого времени автор практиковала персональные расклады, но в последних видео указано, что эта услуга приостановлена. Тем не менее, зрителям предлагается возможность поблагодарить её материально.

Сведений о проведении обучающих курсов, онлайн-консультаций или иных формах взаимодействия с подписчиками не представлено. Последнее загруженное видео датировано декабрём 2024 года.

Отзывы о Танцующей со Стихиями: что говорят клиенты?

Под видеороликами на основной платформе комментарии остаются открытыми. Там представлены исключительно сообщения с выражением благодарности. Другие виды обратной связи отсутствуют. При этом на внешних специализированных информационных и эзотерических ресурсах правдивых, подтверждённых отзывов о Танцующей со Стихиями обнаружить не удалось.

Выводы по деятельности Танцующей со Стихиями

О тарологе Танцующая со Стихиями практически ничего не известно. Достоверная информация о её квалификации отсутствует. Индивидуальные консультации автор в настоящее время не проводит, публикуемый ранее контент ограничивается обобщёнными раскладами, которые не обновлялись с конца 2024 года. Нет сведений о курсах, онлайн-вебинарах или специализации. Комментарии в открытом доступе не содержат критики, но подтверждённых отзывов на профильных платформах также не зафиксировано. Видео остаются единственным источником информации о деятельности проекта witchiam33.