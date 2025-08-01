“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Маг Талгат Чаймерден: а есть ли клиенты, если нет отзывов?

Талгат Чаймерден – маг, таролог, медиум, врач-психиатр, а также самый высокооплачиваемый эзотерик Казахстана (по его собственным словам). В шутку называет себя психиатром, который видит мертвых, предлагает всем желающим лично убедиться в его паранормальных способностях.

Биография мага Талгата Чаймердена достаточно полно освещена на его персональном сайте. Больше 9 лет успешной практики, работа наставником и коучем, ученики, нашедшие свое призвание после пройденных курсов с уникальными авторскими методиками от мага, а также различные премии и награды, участие в телевизионных передачах и грамотный пиар – вот все, что нам обещают, когда мы говорим о личности Талгата Чаймердена.

Правда складывается впечатление, что работает из всего перечисленного только грамотный пиар. Потому что никаких свидетельств всего остального, включая диплом или хотя бы минимальную информацию о том, где он сам приобрел жреческие навыки, нам так и не показали. Итак, что же скрывается под студийными фотографиями и красивыми обещаниями? Давайте смотреть.

Вводная информация для потенциальных клиентов

Список услуг мага Талгата Чаймердена опубликован на довольно удобном сайте-одностраничнике talgatchaimerden и поделен сразу на три колонки:

Консультации:

– диагностики от негатива до родовых блоков – от 10000р;

– разбор матрицы судьбы – 41000р;

– годовой прогноз – 61000р;

– онлайн встреча по видео – 1500$;

– офлайн встреча – 2000$. Обучение:

– персональное наставничество – 310000р;

– курсы, лекции, семинары – от 51000р. Магические работы по запросу – от 21000р.

Особенно порадовал ритуал на продажу имущества за 10% от стоимости имущества… Впрочем, осуждать кого-то за цены мы не станем, потому что не цена делает специалиста профессионалом. Записаться на консультацию к колдуну можно, написав в личный телеграм или по номеру вотсап.

С обзором социальных сетей ситуация крайне нестандартная, потому что социальных сетей у мага Талгата Чаймердена ровно две – телеграм канал talgat taro и инстаграм, который благополучно мертв. Да и телеграм назвать живым можно только условно, потому что он ведется крайне редко, с переменным успехом. На канале всего 300 подписчиков, но немного отзывов мы все же нашли.

Маг Талгат Чаймерден: реальные отзывы клиентов

Чтобы понять, стоят ли услуги мага той цены, которую он за них просит, мы отправились на поиски отзывов о нем и его деятельности от реальных людей, купивших услуги. И… Да, вы все поняли правильно – мы не нашли ни одного отзыва.

Нет, на канале Талгата Чаймердена какие-то отзывы под постами встречаются: в основном это отзывы – благодарности или обсуждения каких-то личных тем. Есть отзывы-скрины, закрепленные на сайте, которые для расследования также бесполезны. А других – честных, реальных отзывов от клиентов, купивших услуги – просто нет.

Короткий финальный вывод

Можно быть самым высокооплачиваемым магом во Вселенной, но какой в этом толк, если о тебе нет ни одного отзыва? То есть по факту мы даже не можем точно сказать, действительно ли есть те, кто покупает у мага его услуги. Отзывы – это решающее доказательство способностей любого эзотерика, поэтому, когда их просто нет, мы говорим: «Не рекомендуем». Возможно, способности есть, возможно, красивые слова так и останутся красивыми словами – проверять оба этих тезиса на себе не стоит. Тем более, что в сети достаточно проверенных экспертов с хорошими отзывами, и можно выбрать любого из них.