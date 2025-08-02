“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог Светлана Веда (Борисова) – отзывы о работе мага, обзор соцсетей специалиста и работа с клиентами

Сегодня мы поговорим о Светлане Веда (Борисова — настоящая фамилия). Это астролог, биоэнерготерапевт, таролог, суггестолог и так далее. Её опыт работы превышает 33 года. Она помогает людям преодолеть кризисные ситуации, наладить отношения и решить все проблемы и трудности.

Светлана Веда также была экспертом-экстрасенсом в программе «Охотники за привидениями», которая выходила на канале ТВ 3.

Биография Светланы Веда

Светлана Веда родилась в 1971 году в Пятигорске. Она получила педагогическое и экономическое образование. Неизвестно, когда и как она пришла в эзотерику. Хотя она утверждает, что у неё 33-летний опыт в этой области, информации об этом не удалось найти.

Также непонятно, где она получила свои знания и у кого училась. Несмотря на множество титулов, таких как суггестолог, ясновидец, мастер судьбы и рунолог, она не предоставляет подтверждений своего образования. Если ясновидящей можно быть без специального обучения, то для того, чтобы стать астрологом, необходимо пройти обучение.

Неясно, какую школу астрологии она представляет — классическую западную или восточную. Она предлагает свои услуги онлайн по составлению гороскопов и натальных карт, но отзывов о ней как об астрологе найти не удалось. Создаётся впечатление, что она добавила астрологию в свои услуги для того, чтобы привлечь больше клиентов.

Свои услуги по астрологии и таро Светлана Веда предлагает вместе с молитвами, заговорами, чистками и ритуалами. Однако авторитетные астрологи полностью сосредоточены на своей работе и считают астрологию наукой, в отличие от чисток и ритуалов, которые больше похожи на уловки шарлатанов. Они обещают всё что угодно, лишь бы получить оплату за свои услуги.

Услуги астролога и таролога

Кроме услуг по астрологии гадает Светлана Веда на таро и проводит приемы и консультации по онлайн записи. Предлагает следующие виды услуг:

Гадания на таро. Консультации по любым вопросам, продолжительность консультации 1 час, тариф 3500 рублей. Ритуал онлайн. Защита семьи от дурных влияний, разрешение конфликтов, привлечение мужчины. Работа с недвижимостью: чистка помещения, привлечение клиентов, помощь в продаже. Снятие порчи, сглаза, защита и снятие родовых негативных программ. Цена зависит от вида услуги. Финансы, работа, бизнес. Открытие финансовых потоков, привлечение средств и клиентов, стабильность в делах. Ритуалы, обряды, для привлечения удачи в делах. Изготовление талисманов. Данный эзотерик готов изготовить талисман для защиты от безденежья, неудач, одиночества и злых людей. Астрологические прогнозы. Астропрогноз на период, составление натальной карты и гороскопа, синастрия(совместимость гороскопов партнеров). Обучение таро и магии. Берет на обучение и лично работает с теми кто хочет добиться успеха в магии и овладеть искусством гадания на картах таро. Обряды на удачу в бизнесе и гармонизацию отношений. Работает с помощью молитв в определенные дни, якобы это должно помочь добиться успеха.

Кроме этих услуг распространяет колоды собственного изготовления, совместно с другими авторами эзотериками. К колода идет брошюра которая рассказывает об особенностях работы с ними.

Анализ социальных сетей svetlana veda

Основная площадка где Светлана продвигает и популяризирует свои услуги это ютуб канал, на котором у нее 251 тысяча подписчиков. Есть также второй канал “Светлый щит” Светланы Веда, на котором подписчиков чуть менее 4 тысяч. Оба канала посвящены вопросам таро и магии.

Помимо этого есть канал в телеграм, страница вк, дзен и инстаграм (запрещенная сеть в России), а также сайт svetlanavedamagia. На данных ресурсах описаны различные обряды, гадания и адекватные астрологические прогнозы судьбы.

Реальные отзывы об астрологе Светлана Веда

За время своей деятельности набралось достаточное количество отзывов о Светлане Веда. Однако многие отзывы имеют негативный характер и содержат обвинения в обмане и шарлатанстве. Есть и положительные отзывы, но они публикуются на ресурсах, которые контролируются автором, и вызывают сомнения в своей объективности. Вот некоторые из них:





Выводы о деятельности эзотерика

Несмотря на более чем тридцатилетний опыт работы Светланы Веды, неизвестно, где она проходила обучение и какова её квалификация.

Её набор умений охватывает многие дисциплины, однако есть сомнения в её компетентности в этих областях. Отзывы о ней полны негатива и жалоб. Поэтому мы не рекомендуем обращаться к этому специалисту.