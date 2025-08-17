“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Светлана Вахитова

Светлана Вахитова: отзывы о тарологе и нумерологе, обзор деятельности

Светлана Вахитова представляет услуги в сфере эзотерики, включая гадания на картах Таро и обучение нумерологии. Она заявляет о своём многолетнем опыте и международной практике, однако при более тщательной проверке обнаруживаются факты, вызывающие сомнения в достоверности представленной информации.

Биография таролога и нумеролога Светланы Вахитовой

Светлана Вахитова утверждает, что обладает опытом работы с Таро более 7 лет. Подтверждающих документов или дипломов, подтверждающих её квалификацию, не представлено. По её словам, в эзотерику она пришла с руководящей должности в крупной компании, изначально практиковала гадание на игральных картах, после чего прошла неуточнённое обучение, на которое, по её заявлениям, потрачено несколько миллионов рублей. При этом дипломов о подобном обучении также не предоставлено.

Она упоминает обучение у израильского наставника, работающего с нумерологией и энергетическими практиками. Светлана признаётся, что поначалу допускала ошибки в толкованиях, ссылаясь на множество значений карт — до 78 в прямом и перевёрнутом положении. Вахитова говорит, что провела свыше 1600 консультаций с клиентами из 8 стран, однако никаких объективных доказательств этого нет.

Информацию о возрасте она ограничивает комментарием, что родилась в июле 1982 года. Женщина замужем, имеет троих детей, и подчёркивает, что ссорится и мирится с мужем, как «обычный человек». Конкретных деталей о профессиональном образовании, лицензиях или разрешении на ведение образовательной деятельности не предоставляется. При этом она упоминает о своей «международной школе Таро», однако отсутствуют подтверждения о наличии лицензии на обучение.

Некоторые её заявления сопровождаются ссылкой на «публикации в СМИ», но при попытке перейти по указанной ссылке открывается сайт с сомнительным содержанием, не соответствующий заявленной информации. Приём клиентов Светлана осуществляет онлайн и офлайн, в том числе в офисе.

Какие услуги предлагает Светлана Вахитова?

Светлана Вахитова активно использует платформу , где размещена информация о её курсах, консультациях и условиях оплаты. Указан контактный номер: 79520473377. При этом информация на сайте неполная и не всегда достоверная.

В перечень предлагаемых услуг входит ряд раскладов на Таро, направленных на анализ личности, выход из кризисных состояний и отношения между людьми. Все услуги доступны только при 100% предоплате. Такая схема, не обеспеченная гарантиями возврата средств, в данной сфере вызывает опасения относительно добросовестности предоставления услуг. Точный прайс выглядит следующим образом:

экспресс-расклад (1 вопрос, до 15 минут) — 1500 рублей;

консультация 30 минут (1 тема подробно или 2 поверхностно) — 3000 рублей;

консультация 1 час (глубокий разбор 2 тем) — 5000 рублей;

личная консультация в офисе (примерно 1 час) — 20000 рублей;

расклад на магическое воздействие, 40 минут — 4000 рублей;

карта недели — 350 рублей;

расклад «где человек сейчас и где был вчера» — 2000 рублей.

Светлана также продаёт свечи ручной работы, которые, по её заявлению, энергетически заряжены. Лесные свечи имеют различные назначения в зависимости от цвета, но стоимости в открытом доступе нет. Речные свечи у неё стоят от 1100 до 3400 рублей в зависимости от комплекта (от 2 до 8 свечей). К каждому комплекту она прилагает инструкцию по применению.

Анализ социальных сетей Светланы Вахитовой

Наиболее популярным каналом продвижения является Instagram (*запрещён в России), где количество подписчиков превышает 2500. При этом уровень вовлечённости аудитории составляет примерно 50%, что говорит об отсутствии резкой накрутки. Однако стоит отметить важный факт — новых публикаций не было почти год.

В Telegram и VK ведутся заброшенные страницы, где повторяются уже опубликованные материалы. Эти посты вызывают слабый интерес — вовлечение со стороны пользователей не превышает 30 человек. Также есть канал на YouTube, где были выложены в основном ритуалы и обряды, но активная аудитория крайне мала.

Отзывы о Светлане Вахитовой: что говорят клиенты?

Несмотря на утверждения о популярности и собственной обучающей платформе, в сети отсутствуют подтверждённые отзывы от реальных клиентов. На большинстве площадок и в социальных сетях можно найти исключительно положительные публикации, размещённые самой Вахитовой, что вызывает сомнение в их достоверности. Отсутствие отзывов с признаками независимого происхождения может говорить о недостаточной популярности или намеренном удалении негативной обратной связи.

Реальных мнений пользователей, оставленных добровольно и не модерированных самой Светланой, не обнаружено.

Выводы по деятельности Светланы Вахитовой

Оценить качество услуг Светланы Вахитовой затруднительно из-за отсутствия официально подтверждённой информации, реальных отзывов клиентов и лицензий на образовательную деятельность. Стоимость консультаций и обучающих программ довольно высокая, а схема с полной предоплатой при недостаточных гарантиях вызывает настороженность. Внешне представленный имидж не подтверждён надёжными источниками, что ставит под сомнение заявленный уровень её профессионализма и опыта.