Отзывы о Светлане Угаровой: астрология, эзотерика и путешествия

Светлана Угарова заявляет о себе как о мастере астрологии, коуче и специалисте по фэншуй с более чем 20-летним опытом предпринимательской деятельности. В этом материале мы рассматриваем направления её деятельности, цены на услуги, активность в соцсетях и отзывы клиентов.

Биография Светланы Угаровой

Согласно информации с сайта , Светлана Угарова занимается эзотерикой свыше двух десятилетий. Основной посыл, который она транслирует — «жить в радости». Она позиционирует себя как ведущий эксперт китайской астрологии Бацзы и Цзы Вэй Доу Шу. Последняя дисциплина представляется ею как «закрытая имперская астрология», редкая и особо ценная. Также указано, что Угарова вывела «не одну сотню человек» в миллионеры и миллиардеры, справила множество браков, все из которых якобы оказались счастливыми и устойчивыми, хотя отзывов об этом нет.

Светлана утверждает, что проводит индивидуальные консультации, организует паломнические туры по России и Индии, читает авторские курсы и коучинговые программы. Также заявляется, что она проходила обучение у Н. Правдиной, а также практики в Сингапуре и Гонконге. Для подтверждения квалификации размещены сертификаты в области магии и эзотерики.

Какие услуги предлагает Светлана Угарова?

Перечень услуг остаётся фрагментарным, точный список найти затруднительно.

Астропрогноз, включая материал «Астропрогноз на 2023 год: Секреты успеха для каждого знака зодиака».

Натальная карта — как в общем виде, так и на год вперёд. Стоимость открывается только после заполнения формы.

Фэншуй-консалтинг, как для бизнеса, так и для жилого пространства. Присутствуют упоминания в отзывах.

Гадание на Таро с прогнозами.

Астропсихологические индивидуальные консультации. Отзывов по этой услуге крайне мало.

Авторские обучающие программы: курс для мужчин «Как стать миллионером за 3 занятия» и женские тренинги, где, по словам Угаровой, она учит пробуждать «внутреннюю богиню» — отзывы отсутствуют.

Бесплатный практический тренинг йоги для интимных мышц — также проходит без откликов.

Пакет «оптимизация жизни по Ба-цзы» — включает подбор индивидуальных практик, стоимость — 10 000 руб.

Ранее предлагались ежедневники по цене 1 000 руб.

Коуч-сессии на тему «мышления миллионера», мастер-классы: «Карта желаний», «Ваза богатства и любви». Некоторые из этих направлений упомянуты в отзывах.

Тарифы практически по всем предложениям скрыты. Для их получения необходимо нажать кнопку «Узнать стоимость» на сайте. Связаться с Угаровой предлагается через WhatsApp, для этого есть кнопка на сайте.

Деятельность в социальных сетях Светланы Угаровой

ВКонтакте: профиль ugarova_svetlana — 56 подписчиков, указаний на эзотерику нет.

Telegram: канал под названием «Путешествия, меняющие судьбы, со Светланой Угаровой» — 604 фолловера, активность по отзывам незначительна.

Instagram: позиционирован как «Дзен без мистики», направлен на улучшение жизни и финансов, а не на астрологию.

YouTube и TikTok: ролики на тему «Денежная фея» и тренинга «Женщина на миллион» — активности аудитории почти не наблюдается.

Одноклассники: представлено видео как о путешествиях, так и по теме фэншуй.

На отдельных порталах о путешествиях, связанных с Угаровой, можно найти контактный номер: +7 (925) 704-88-37. Некоторые тарифы размещены, однако отзывов по ним по-прежнему нет.

Отзывы о Светлане Угаровой: что говорят клиенты?

Несмотря на широкий перечень заявленных услуг, объём достоверных отзывов остаётся минимальным. На специальных ресурсах мнения разрозненные, особенно сложно найти фидбек по тематикам прогнозов и натальных карт. Явные жалобы не зафиксированы, однако и положительных или развернутых рекомендаций практически нет. Краткое упоминание получила бесплатная тренировка йоги для интимных мышц — пользователи отметили это как нестандартный рекламный ход.

Отсутствие удобной формы для публикации отзывов на официальных ресурсах также затрудняет сбор обратной связи.

Выводы по деятельности Светланы Угаровой

Светлана Угарова активно продвигает эзотерические и коучинговые услуги в различных направлениях, включая китайскую астрологию, фэншуй и организацию паломнических туров. Однако общее количество подписчиков в её социальных сетях невысоко, в том числе на YouTube, VK и Telegram. Количество и качество отзывов от клиентов ограничено и не позволяют составить полноценную картину её эффективности как астролога или коуча.

Образовательные программы, включая курсы по женственности и финансовому успеху, также не получили должной пользовательской оценки, несмотря на заявленные цели. Скрытые цены, устаревший таплинк и отсутствие актуальной информации снижают прозрачность деятельности. С учётом вышеуказанного, обращаться за консультацией к Светлане Угаровой рекомендуется только после личного сбора подробной информации и уточнения стоимости напрямую.