Астролог Светлана Туманова: биография, услуги и реальные отзывы

Светлана Туманова – астролог, специалист по чтению натальных карт и влияния небесных тел на характер и судьбу человека.

Астрология — это наука, которая изучает влияние небесных тел на нашу жизнь. Астролог Светлана Туманова помогает людям определить свою психическую структуру, выбрать наиболее подходящие периоды для различных начинаний и предупреждает о возможных проблемах в будущем.

В этой статье мы рассмотрим биографию Светланы Тумановой, а также проанализируем отзывы её клиентов, которые можно найти на различных форумах и сайтах.

Биография Светланы Тумановой

Светлана Туманова — мама двоих детей, имеет два высших образования: медицинское и в области маркетинга.

Пять лет назад Светлана впервые познакомилась с социальными сетями и начала развивать свой первый блог — по стилю. Утверждает, что будучи стилистом про профессии, она изменила жизнь многих девушек.

Ранее Светлана Туманова работала только с детьми — помогала им с проблемами в поведении, обучении и развитии сильных сторон. Но год назад она прошла обучение в Школе Павла Андреева и теперь занимается астрологией.

Как астролог, Светлана помогает женщинам найти себя. Она наполняет каждого клиента самоценностью, уверенностью и любовью к себе, а также раскрывает истинную женственность и подбирает индивидуальный стиль, используя свой авторский подход.

В работе Светлана Туманова отличается умением проникать в суть вещей, видеть детали, чувствовать людей — понимать, принимать, поддерживать, мотивировать и вести до результата.

Согласно одному из источников информации, для работы астрологом необходимо пройти соответствующее обучение, которое подтверждается выдачей сертификата. Светлана Туманова предоставляет документы об образовании на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», но они вызывают некоторые сомнения. Поэтому мы не рекомендуем обращаться к ней, чтобы избежать обмана и потери денег.

Услуги астролога

Светлана — астролог, который помогает девушкам и женщинам с детьми онлайн. Она проводит консультации для взрослых, где помогает решить вопросы, связанные с деньгами, внешним видом, речью и общением, любовными отношениями, а также с постановкой целей и выбором партнёра.

Светлана Туманова помогает мамам лучше понять своих детей. Она проводит анализ цифр и разбор на практике натальной карты ребёнка, чтобы раскрыть его характер, внутренний мир и таланты. Благодаря этому мама сможет создать подходящие условия для развития самооценки, крепкой связи и гармоничного общения с ребёнком. Цена консультации — 3900 рублей.

Анализ социальных сетей

Светлана Туманова ведёт три социальные сети: Telegram, Instagram и «ВКонтакте». Однако наибольшую активность она проявляет в своём блоге в «ВКонтакте». В нём Светлана делится информацией о себе, своих услугах и отзывами клиентов. Также она рассказывает о характере ребёнка в зависимости от месяца его рождения, делится притчами, предоставляет различные чек-листы, предлагает ответы и решения проблем с помощью астрологии.

Реальные отзывы об астрологе Светланы Тумановой

Клиенты оставляют очень много положительных отзывов об астрологе Светлане Тумановой, которыми девушка периодически делится в своих социальных сетях.

К удивлению, не удалось найти отзывов о Светлане Тумановой на сайтах-отзовиках.

Выводы о деятельности эзотерика

Светлана Туманова — астролог, специалист по натальной астрологии. Она помогает девушкам и женщинам с детьми лучше понять характер и внутренний мир своих детей, а также узнать об их талантах и склонностях.

Узнать жизненный путь человека по дате его рождения, сделать рассчет и составить натальную карту или матрицу, которая может раскрыть скрытые таланты и возможности, может только специально обученный специалист. Однако, несмотря на то, что Светлана предоставляет документы о своём образовании, у нас есть сомнения в их подлинности. Поэтому мы не рекомендуем обращаться к ней за помощью.