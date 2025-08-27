Астролог Светлана Туманова: биография, услуги и реальные отзывы
Светлана Туманова – астролог, специалист по чтению натальных карт и влияния небесных тел на характер и судьбу человека.
Астрология — это наука, которая изучает влияние небесных тел на нашу жизнь. Астролог Светлана Туманова помогает людям определить свою психическую структуру, выбрать наиболее подходящие периоды для различных начинаний и предупреждает о возможных проблемах в будущем.
В этой статье мы рассмотрим биографию Светланы Тумановой, а также проанализируем отзывы её клиентов, которые можно найти на различных форумах и сайтах.
Биография Светланы Тумановой
Светлана Туманова — мама двоих детей, имеет два высших образования: медицинское и в области маркетинга.
Пять лет назад Светлана впервые познакомилась с социальными сетями и начала развивать свой первый блог — по стилю. Утверждает, что будучи стилистом про профессии, она изменила жизнь многих девушек.
Ранее Светлана Туманова работала только с детьми — помогала им с проблемами в поведении, обучении и развитии сильных сторон. Но год назад она прошла обучение в Школе Павла Андреева и теперь занимается астрологией.
Как астролог, Светлана помогает женщинам найти себя. Она наполняет каждого клиента самоценностью, уверенностью и любовью к себе, а также раскрывает истинную женственность и подбирает индивидуальный стиль, используя свой авторский подход.
В работе Светлана Туманова отличается умением проникать в суть вещей, видеть детали, чувствовать людей — понимать, принимать, поддерживать, мотивировать и вести до результата.
Согласно одному из источников информации, для работы астрологом необходимо пройти соответствующее обучение, которое подтверждается выдачей сертификата. Светлана Туманова предоставляет документы об образовании на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», но они вызывают некоторые сомнения. Поэтому мы не рекомендуем обращаться к ней, чтобы избежать обмана и потери денег.
Услуги астролога
Светлана — астролог, который помогает девушкам и женщинам с детьми онлайн. Она проводит консультации для взрослых, где помогает решить вопросы, связанные с деньгами, внешним видом, речью и общением, любовными отношениями, а также с постановкой целей и выбором партнёра.
Светлана Туманова помогает мамам лучше понять своих детей. Она проводит анализ цифр и разбор на практике натальной карты ребёнка, чтобы раскрыть его характер, внутренний мир и таланты. Благодаря этому мама сможет создать подходящие условия для развития самооценки, крепкой связи и гармоничного общения с ребёнком. Цена консультации — 3900 рублей.
Анализ социальных сетей
Светлана Туманова ведёт три социальные сети: Telegram, Instagram и «ВКонтакте». Однако наибольшую активность она проявляет в своём блоге в «ВКонтакте». В нём Светлана делится информацией о себе, своих услугах и отзывами клиентов. Также она рассказывает о характере ребёнка в зависимости от месяца его рождения, делится притчами, предоставляет различные чек-листы, предлагает ответы и решения проблем с помощью астрологии.
Реальные отзывы об астрологе Светланы Тумановой
Клиенты оставляют очень много положительных отзывов об астрологе Светлане Тумановой, которыми девушка периодически делится в своих социальных сетях.
К удивлению, не удалось найти отзывов о Светлане Тумановой на сайтах-отзовиках.
Выводы о деятельности эзотерика
Светлана Туманова — астролог, специалист по натальной астрологии. Она помогает девушкам и женщинам с детьми лучше понять характер и внутренний мир своих детей, а также узнать об их талантах и склонностях.
Узнать жизненный путь человека по дате его рождения, сделать рассчет и составить натальную карту или матрицу, которая может раскрыть скрытые таланты и возможности, может только специально обученный специалист. Однако, несмотря на то, что Светлана предоставляет документы о своём образовании, у нас есть сомнения в их подлинности. Поэтому мы не рекомендуем обращаться к ней за помощью.