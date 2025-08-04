Светлана Олейник: биография, Школа осознанной женственности курсыТаро Манара, соцсети svoleinik, отзывы

“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

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Светлана Олейник позиционирует себя как педагог-психолог. Гордится тем, что помогла многим женщинам раскрыть свою женственность и обрести себя. Главным детищем является «Школа осознанной женственности» Светланы Олейник, обучая в которой она как маг вытаскивает на свет женское начало своих учениц.

Стала заниматься гаданием и раскладами на картах Таро. Разработала курс по обучению. Всю информацию по данному предмету мы видим в Телеграмм – канале.

Активно продвигать услуги на официальных сайтах начала с 2019 года. Толчком к переменам послужил ее уход из семьи. Светлана решила, что в ее жизни все плохо и нужна помощь. Хотя, по ее словам, никогда не работала и вела образ жизни, потеряв который получила большие неудобства.

Начинать пришлось с самого начала: снимала квартиру, жила на зарплату 40 000 рублей. Это очень отличалось от того, к чему она привыкла. Поэтому, пройдя обучение, Светлана углубилась в эзотерическую деятельность и начала проводить консультации по психологии. Это принесло хороший результат

Биография Светланы Олейник

Из биографии Светланы Олейник мы знаем лишь тот факто, что она педагог – психолог. Это подтверждает диплом Московского педагогического университета. Проходила Светлана Олейник и курсы повышения квалификации.

Сертификатов по изучению карт Таро или гадалки и экстрасенса не имеет. Просто увлечение данной деятельностью стало ее основным инструментом для получения заработка.

Услуги и цены эзотерика

В основном все виды услуг представлены в виде обучающих курсов.

Например: курс «Шелковый путь» – пятимесячный тренинг – погружение с даосскими практиками и медитациями. Светлана использует эффективные психотехнологии воздействия на сознание. По окончании обучения выдается сертификат.

Стоимость курса 100 000 рублей.

Предлагается много недорогих курсов:

Таро Тота Алистера Кроули – 444 руб.

Таро Манара от Светланы Олейник – 521 руб.

Шелковый Путь. Тариф «Зов сердца» – 673 руб.

На моей стороне луны – 330 руб.

И еще много других.

Есть курсы, которые Светлана сделала бесплатными. Но это всего лишь маркетинговый ход – получить их можно лишь приобретя дополнительные продукты.

Анализ социальных сетей svoleinik

Инстаграмм (*запрещенная в России соцсеть). 106 000 подписчиков. Активный блог. Посты выкладывает регулярно.

На странице Светланы вы найдёте увлекательные истории о её практиках, узнаете о женских мирах и магии самопознания.

Читая её посты, я представила образ самовлюблённой женщины, которая не нуждается ни в ком, кроме себя. Её главная цель — холить и лелеять себя любимую.

Её слова о желании помочь другим женщинам обрести себя могут быть просто попыткой показать, какая она замечательная. Конечно, она не мошенница, но её работа в первую очередь направлена на заработок денег.

Контент с советами от Светланы Олейник вы найдете и на Ютуб, и ВКонтакте, и в Телеграм svoleinik . Он направлен на рекламу ее деятельности и культивировании в женщине отрешения от мира ради себя любимой.

В Ютуб ролики с записями прямых эфиров по психологии. В Телеграмм публикации о Таро и обучение по данному направлению.

Реальные отзывы о Светлане Олейник и Школе осознанной женственности

В отзывах поются дифирамбы красоте и женственности Светланы. Ученики довольны практиками, предлагаемыми этим психологом.

Все разговоры о том, как Светлана помогла несчастным женщинам найти себя. Это говорит об одном – отрицательных отзывов о Светлане Олейник и Школе осознанной женственности в сети никто не публиковал.

Вот такие отзывы о курсах Таро представляет сайт «Моя гадалка». Здесь проводится правдивый разбор мастеров по гаданиям и публикуются отзывы на них.





Выводы о деятельности Светланы Олейник

Светлана, возможно, хороший психолог. Она отлично умеет работать с онлайн женщинами, которые обратились с вопросом, оказавшимися в трудной ситуации, и помогает им посмотреть на проблему под другим углом. Однако это не всегда приводит к решению проблемы.

Клиенты Светланы, как и она сама, склонны искать проблемы в своей жизни. Они начинают анализировать свои поступки и мысли, но это не всегда помогает им действительно нуждающимся в помощи.

Если вам нужна помощь, доверяйте проверенным и квалифицированным специалистам. Список таких вы найдете на нашем сайте.