“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Специалист по таро Светлана Леймах: школа “Иные”, соцсети leimax, реальные отзывы

Светлана Леймах – эзотерик, экстрасенс, парапсихолог, ведьма. Считает себя проводником между мирами, экспертом по родовым программам, практикам шаманской магии Сибири и Алтая, а также техник индийских гуру. Основатель собственной онлайн школы Таро, обучающего пространства под названием “Иные”, проекта “Школа современных ведьм”. Автор книги “Магия жизни Светланы Леймах”.

Экстрасенс убеждена, что после ее консультаций и помощи перед людьми открываются новые возможности, способность познавать себя через тонкий духовный мир, клиент получает четкое представление, как выйти из сложных и непредсказуемых жизненных ситуаций.

Биография специалиста в открытом доступе не опубликована. Известны лишь некоторые факты. Проект “Школа современных ведьм” основала сравнительно недавно, за это время завершили обучение два потока учащихся. В качестве гостя принимала участие в радиопередаче “Алена, блин!”. Часто поклонники ведьмы интересуются насчет участия Светланы Леймах в “Битве экстрасенсов”, однако в нем эзотерик не снималась.

Школа “Иные” и другие услуги

Светлана Лемах работает по разным методикам. На консультациях использует расклады Таро, медитации, ясновидение, восковые отливки и другие методы. Проводит большое количество бесплатных вебинаров, эфиров по практикам на разные случаи жизни.

Перечень платных услуг Светлана Леймах разместила на сайте Дзен.

Особый фокус экстрасенс делает на курс “Школа Таро”. Длительность обучения составляет 3 месяца. Специалист обещает участникам следующие навыки:

познание механизмов системы Таро (через 2 месяца обучения);

умение помогать себе и окружающим, используя Таро;

владение раскладами на базовом и усложненном уровнях;

способность работать с подсознанием, получать ответы из информационного поля;

освоение практик восполнения энергии, достижение баланса в отношениях;

проработка всех жизненных сфер, сложных ситуаций и задач;

развитие врожденных магических способностей посредством карт Таро.

Участие в курсе предусмотрено по трем тарифам на выбор:

Базовый (обучение для себя)–30.000р. с учетом скидки, 34.500р.–полная стоимость.

Бизнес (таролог)–65.000р. со скидкой, 75.000–без учета скидки.

Настоящая ведьма–100.000р. (полная стоимость 115.000р.), обучение проходить по 1 Таро колоде. В случае обучения по 4 колодам, цена составит 300.000/400.000р. Возможен расчет рассрочки.

“Школа Современных ведьм” представляет собой курс продолжительностью 9 месяцев. В течение каждого месяца идет проработка той или иной стихии (вода, воздух, огонь, земля, стихия эфира). Программа достаточно насыщена, в процессе прохождения по этапам участники познают себя, осваивают медитации, гипноз, работу с колодой Таро, техники шаманизма, вуду и многое другое.

Тарифы на участие предлагаются следующие:

с куратором –300.000р.

VIP группа –550.000р.

менторство (наставничество по индивидуальной программе)–1. 200 000р.

Курс медитаций “Иные” предназначен для тех, кто желает достичь глубин самопознания, принять себя и открыться жизни со всеми ее гранями. Обучающиеся придут к следующим результатам:

научатся управлять собственной реальностью;

освоят выход в астрал;

приобретут методы привлечения желаемых событий и коррекции судьбы;

овладеют техникой энергетической защиты;

установят связь с Ангелом-хранителем и т.д.

Продолжительность курса 10 дней, цена – 7770р.

Для записи на консультацию необходимо отправить сообщение в Телеграмме в отдел заботы.

Анализ социальных сетей leimax

Канал Ютуб Светлана Леймах представляет как образовательное пространство для тех, кто стремится развивать способности, расширять границы познания, совершенствоваться духовно. Особенно ценна информация для эзотериков, ведьм, которые находятся в процессе познания себя и своих необычных способностей. Светлана Леймах помогает раскрыть кармические задачи, а также при помощи специальных знаний практик учит выбирать собственный путь и достигать желаемых результатов. Обучающие видео относятся к образовательному проекту, название которого “Школа современных ведьм”.

На канале Ютуб подписчики найдут 433 видео с разными эзотерическими сюжетами. Часть роликов посвящено предсказаниям на месяц, год и другие временные промежутки. Посетителей канала особенно привлекают медитации на такие темы, как:

богатство;

сила рода, энергетические программы;

встреча с предками;

познание себя, поиск предназначения;

любовь;

объятия ангела-хранителя;

медитация-оберег для мужчин;

освобождение от бед, негатива.

Большое количество видео посвящается Таро-раскладам, обсуждению общечеловеческих проблем и задач: как распознать и защититься от зависти, какое решение принять, разбор кармических отношений.

Подписчики канала Светланы Леймах оставляют положительные отзывы под видеороликами, отмечают эффективность медитаций, благодарят за точные Таро-расклады и предсказания.

Телеграмм каналов у экстрасенса два. Один представляет собой официальный чат под названием “Школа Таро Леймах” (@school leimax) и насчитывает чуть больше 2 тыс. подписчиков. Светлана Леймах проводит прямые эфиры с участниками, выполняет расклады. Онлайн встречи имеют практическую направленность, учащиеся осваивают различные техники:

как нарисовать родовое дерево;

как запрограммировать свечу;

работа с материалами для свечей (какие материалы обладают целебными свойствами, а какие лучше не применять);

практики для увеличения дохода;

техники усиления привлекательности;

методика укрепления здоровья и восполнения энергоресурса.

Другой Телеграмм канал Svetlana Leimakh (@svetlanaleimax) делает упор непосредственно на магию, также подключает Таро, касается темы восковых отливок. Экстрасенс делится ссылками на Ютуб вебинары, часть эфиров происходит в Телеграмм. Светлана Леймах поддерживает связь с подписчиками, приглашает на онлайн встречи, делится практиками по проработке серьезных задач, блоков, препятствий. Обратная связь поступает постоянно, подписчики оставляют отзывы, отвечают на вопросы перед эфирами,, участвуют дискуссиях и посещают вебинары.

Аудитория в ВК состоит из 4333 подписчика. Аккаунт носит название “Магическое пространство Светланы Леймах. В основном на стене профиля Вконтакте экстрасенс приглашает фолловеров на прямые эфиры, посвященные свечной магии.

Профиль в Инстаграм (*запрещенная в РФ соцсеть) открывает личность Светланы Леймах с новой стороны. В статусе женщина называет себя бизнес коучем и архитектором судеб. Направленность публикаций никак не связана с магией, нынешний эзотерик выступает в роли бизнес тренера, освещая психологическую сторону деловой сферы, все нюансы построения партнерских отношений и бизнеса в целом. Дает громкое обещание обналичить талант и помочь построить на этом бизнес.

Отзывы на странице Инстаграм (*запрещенная соцсеть в РФ) встречаются, но, в основном, ограничиваются просьбами проверить сообщения в директ. Светлана Леймах получила ряд негативных отзывов с обвинениями в обмане, однако проверить подлинность не представляется возможным. Тем не менее контент перестал обновляться два года назад, что совпадает с развитием всем известной военно-политической ситуации. Причина такой резкой смены “квалификации” с бизнес-коуча на ведьму-экстрасенса остается загадкой. Теперь в Инстаграм есть еще одна страница, уже с “ведьминым” контентом.

Отзывы о таро Светланы Леймах и школе “Иные”

Больше всего отзывов Светлана Леймах реально получает на канале Ютуб, где проводит прямые эфиры с подписчиками. Обратная связь прослеживается практически на все публикации, на вопросы и комментарии аудитории специалист всегда отвечает. В основном отзывы положительного характера, зрители благодарны за практики и техники, которыми эзотерик делится на онлайн встречах, находят их эффективными.

Тем не менее встречаются и негативные отзывы, авторы которых обвиняют экстрасенса в обмане и нанесении вреда ритуалами, называют мошенницей, гадалкой и психологом. Хотя подобные отзывы никакими доказательствами не подтверждаются и могут быть заказаны конкурентами.

Выводы о деятельности эзотерика

Количество предложений по техникам, медитациям, эзотерическим статьям на бесплатной основе достаточное, чтобы сделать выводы о методах и направлениях, в которых ведет деятельность экстрасенс Светлана Леймах. Однако информация о личном консультативном приеме недостаточно полная. В сети не встречаются ни положительные, ни отрицательные отзывы людей, которые обращались за сеансом, поэтому судить о качестве и результате работы ведьмы сложно.

Довольно часто подписчики интересуются курсами Светланы, однако отзывов людей, прошедших обучение, вновь не обнаружено. Стоимость программ может показаться неприемлемой для среднестатистического бюджета. Например, тариф индивидуального наставничества (менторства) составляет 1 200 000р.

Следовательно мы рекомендуем присмотреться к специалисту через ее продукты, которые предоставляются бесплатно, и уже после этого принимать решение, в зависимости от бюджета, проблемы и желаемого результата.