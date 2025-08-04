“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Светлана Лейхнер – обзор эзотерика и реальные отзывы клиентов

Светлана Лейхнер – темный практик, специализирующийся исключительно на диагностике, строго ограничивает свою деятельность этой областью. Ведет блог «Ведьмины заметки» (vedminizametki). Она отказывается заниматься любовной магией, лечением или наведением порч, подчеркивая свою роль как эксперта по выявлению скрытых проблем и энергетических нарушений.

В этой статье мы изучим деятельность этого эзотерика и проанализируем реальные отзывы.

Биография Светланы Лейхнер

Личность Светлана Лейхнер оказалась очень закрытая и загадочная. Нигде ни одного упоминания ни о дате рождения, ни о родном городе. Лишь информация, размещенная в ее «Ведьминых заметках». Там Светлана рассказывает о своем опыте и понимании магии, она делится знаниями о различных аспектах эзотерических практик.

Рассказывает о том, что начала практиковаться почти в 12 лет (не потомственная). Обращая внимание на то, что быть магом – это не «ВАУ!, я – ведьма», а тяжкий труд.

Но из ее форума известно, что она замужем и никто, включая родственников не знает, чем она занимается. Светлана с мужем создала легенду для всех – она психолог-консультант.

Онлайн-проект «Ведьмины заметки» и другие услуги

Светлана Лейхнер является автором блога, посвященного магии, где она публикует статьи о Таро, Рунах, Глифах, и различных аспектах эзотерики у себя на страницах соцсетей: Дзен, ВКонтакте, Телеграм.

Эзотерик занимается изучением и практикой магии, включая кладбищенскую магию (черную), сильные обряды и ритуалы, и предоставляет информацию для тех, кто интересуется этими темами. Её материалы являются авторскими и предназначены для ознакомительных целей, и на её сайте есть много рубрик, посвященных различным аспектам магической практики.

Светлана Лейхнер углубляется в многочисленные области эзотерики. На её сайте вы найдёте разделы, посвященные настоящим духам-помощникам ведьм и колдунов, теории магии, магии растений и камней, славянской магии и многому другому. Она также рассматривает более специализированные темы, такие как кладбищенская магия и работа с Бесами. Важно обратить внимание, что информация на сайте предназначена для ознакомительных целей и не призывает к действиям. Материалы Светланы предназначены для лиц старше 21 года​ (Ведьмины заметки).

Более того, на сайте в соцсетях можно найти предупреждение, подробную инструкцию и дана ссылка на подробную статью в Дзене, какие нужно соблюдать правила, чтобы воспользоваться ее услугами.

Она занимается белой и черной магией, охватывающей обряды, ритуалы и заговоры, а также изучает родовые Бесы и практикует графическую магию. Светлана углубляется в психологию и теорию магической диагностики, ограничивая свои услуги исключительно диагностикой. Объясняя, что она больше эзотерик, чем колдун.

Предлагает более 40 видов диагностики по цене от 1000 рублей до 5000 рублей.

Светлана Лейхнер не проводит обучение и сообщает, что у неё нет аккаунтов на популярных платформах, таких как Инстаграм, Ютуб и TikTok.

Получается, что авторский курс, найденный нам на просторах интернета, размещен мошенниками.

Реальные отзывы клиентов о Светлане Лейхнер

Не знаем как вы, а для нас – если нет отзывов из сторонних источников, то значит их нет вовсе. Так как размещать у себя только положительные – это каждый может, еще и рисуют их тоже самостоятельно, оформляя в виде мобильной переписки.

Светлана пошла дальше и сделала по отзывам статью и разместила в Дзен. А правда там или работа маркетологов – решать вам.

Выводы о деятельности эзотерика

В критическом анализе деятельности Светланы Лейхнер и ее проекта «Ведьмины заметки» можно выделить несколько пунктов:

Светлана Лейхнер позиционирует себя как эксперта в области эзотерики, акцентируя внимание на диагностику.

Информация о ее личной жизни и биографии остается неизвестной.

Блог «Ведьмины заметки» включает в себя статьи о магии, Таро, Рунах и других практиках.

Она не предлагает обучение.

Стоимость услуг небольшая, но возникают вопросы относительно реальной эффективности предлагаемых диагностических услуг.

Недостаток независимых отзывов поднимает вопросы о подлинности и прозрачности ее работы.

В связи со всем вышесказанном, мы не рекомендуем прибегать к услугам ведьмы. Но окончательный выбор всегда остается за вами.