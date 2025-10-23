“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Светлана Фокина отзывы: анализ деятельности нумеролога

Светлана Фокина — нумеролог из Ижевска, которая заявляет о более чем 30-летнем опыте консультаций. Она занимается анализом даты рождения и других параметров в рамках нумерологии, предлагая составление натальных карт и видеоразборов без личного общения. Кроме эзотерической практики, она также ведет бизнес и участвует в сторонних телевизионных проектах, не связанных с нумерологией.

Биография Светланы Фокиной

Светлана Фокина утверждает, что интерес к цифрам и нумерологии у нее появился еще в детстве. С раннего возраста она пыталась понять, какое значение несет число или дата рождения. Несмотря на активное продвижение как нумеролога, она также руководит магазином одежды и появлялась в передачах вроде “Модный приговор” и “В отпуск с Андреем Малаховым”, не имеющих отношения к эзотерической сфере.

Какие услуги предлагает Светлана Фокина?

Набор услуг у Светланы Фокиной ограничен исключительно составлением натальной карты. Личные консультации она в настоящее время не проводит. Стоимость одной натальной карты — 850 рублей. В предновогодний период действует акция: за 1700 рублей клиент получает две натальные карты, а третью — в подарок (акция “натальная карта ”). Также упоминается о гороскопе на год, цена которого не обозначена — его Фокина позиционирует как бонус или подарок при заказе карты.

Готовый анализ предоставляется в формате текста и видео. Заказчику необходимо указать только дату рождения — никакой личной онлайн-сессии не предусмотрено. Заказ осуществляется через WhatsApp по 909 058 85 10 или с использованием личных сообщений ВКонтакте. Также нумеролог иногда проводит акции и розыгрыши, в рамках которых подписчики могут задать вопрос, и получить ответ через видео. Однако количество таких ответов ограничено, и многие обращения остаются без реакции, даже при условии указания даты рождения.

Социальные сети Светланы Фокиной

Светлана Фокина ведет активную деятельность в TikTok, ВКонтакте и Telegram. В TikTok, где канал называется “Светлана Фокина”, число подписчиков превышает 400 тысяч. Контент в основном сосредоточен на расшифровке значений дат и чисел, а также ответах на вопросы.

ВКонтакте у нее есть группа “Фокина нумерология” с аудиторией более 2 300 человек. Здесь размещаются короткие видео и рекламные посты о натальной карте и матрице судьбы. Личная страница во ВКонтакте насчитывает почти 10 000 добавленных “друзей”.

Telegram-канал “Фокина нумерология” сочетает посты о повседневной жизни с заметками, связанными с ее эзотерической деятельностью. Однако значительная часть публикаций дублируется в разных соцсетях. Отдельные видео и тексты носят общий характер и нередко не содержат конкретных сроков или информации, применимой к конкретной дате рождения.

Отзывы о Светлане Фокиной: что говорят клиенты?

Комментарии к публикациям Светланы Фокиной в основном сводятся к просьбам об анализе даты рождения или натальной карты, без выраженного положительного или откровенно негативного настроя. В соцсетях преобладают стандартные отклики от аккаунтов, подлинность которых нередко вызывает сомнение.

Встречаются случаи недовольства со стороны пользователей: один из примеров — сообщение женщины, которая не обнаружила совпадений между характеристикой от Фокиной и своей реальной жизненной ситуацией. Несмотря на то, что значительная часть реакции под контентом положительна, нельзя не учитывать возможность модерации комментариев самим автором канала, включая удаление критикующих откликов.

Выводы по деятельности Светланы Фокиной

Нумеролог Светлана Фокина указывает реальные расценки на свои услуги, однако личные консультации не предоставляются, а разбор проводится исключительно в формате текстов и видео без интерактивного общения. Отзывы в независимых источниках и профессиональных форумах отсутствуют или крайне ограничены.

Информация, которую предоставляет Светлана Фокина, вызывает сомнения у части пользователей, особенно на фоне удаляемых комментариев и ограниченного охвата в рамках бесплатных ответов. В свете этого нельзя сделать однозначный вывод о качестве её деятельности, и обращаться за услугами типа “натальная карта” или анализ “дата рождения” стоит лишь после ознакомления с другими мнениями.