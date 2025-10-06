“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Светлана Белова отзывы: что стоит за школой нумерологии и обучающими курсами

Светлана Белова называет себя нумерологом, психологом, арт-терапевтом и кинезиологом с практикой ThetaHealing. Она предлагает платные курсы, консультации и рекомендации, утверждая, что цифры раскрывают путь к успеху. Однако за заявлениями и обилием предложений стоит детальное рассмотрение всех её услуг и отзывов.

Биография Светланы Беловой

Сайт sbelova утверждает, что Светлана Белова занимается нумерологией более 20 лет, из которых последние 10 лет обучает других. В 2015 году она разработала собственную программу преподавания, а в 2017 основала «Школу нумерологии», к которой имеет прямое отношение уже более 5 лет. По её словам, более 5 000 учеников прошли обучение и сделали нумерологию своим делом, а сама Светлана приписывает нумерологии решение своих финансовых и жизненных трудностей.

Какие услуги предлагает Светлана Белова?

Все услуги Беловой сосредоточены на преподавании и консультациях. Основной продукт — «Школа нумерологии». Светлана проводит персональные сессии с анализом матрицы судьбы, читает онлайн мастер-классы и делает прогнозы, направленные на поиск профессионального пути.

Курс «Психоматрица» — база для консультанта-нумеролога. Цена: 22 170 ₽ со скидкой.

Курс «Карта судьбы. Прогнозирование» включает анализ карты судьбы и 3 персональных цикла. Цена: 22 170 ₽ со скидкой 40%.

Курс «Уровни развития души» — подробности о задачах и уровнях по дате рождения. Цена: 14 340 ₽ по акции.

Курс «Карта рождения» обучает пониманию внутреннего «Я», связи между числами и значениями. Цена: 17 370 ₽ со скидкой 40%.

На сайте также предлагаются расширенные пакеты. Например, «Пакет №3» включает три курса: «Карта рождения», «Карта судьбы. Прогнозирование» и «Числа-проводники в нумерологии». Вместо полной стоимости 73 850 ₽, пакет продаётся за 29 540 ₽.

Анализ социальных сетей

В YouTube — канал «Светлана Белова. Нумерология» с 31,3 тыс. подписчиков и более 670 публикаций. Последнее видео выложено в феврале, прямая трансляция — 26 апреля. Активность можно назвать нестабильной.

Группа «Светлана Белова. Нумерология» в ВКонтакте существует с 2016 года, имеет более 4 тыс. подписчиков. В группе размещены отзывы, вебинары и информация о школе. Контакт для связи — электронная почта.

Instagram-аккаунт насчитывает свыше 2,8 тыс. подписчиков, 785 постов. Публикуется контент о нумерологии, прогнозах и реклама услуг.

В Telegram у Светланы 2,2 тыс. подписчиков. Канал полностью посвящён продвижению курсов «Школы нумерологии».

Контент в соцсетях преимущественно развлекательный. Образовательных материалов в открытом доступе практически нет.

Отзывы о Светлане Беловой: что говорят клиенты?

Найти независимые отзывы о Светлане Беловой не удаётся. В открытых источниках вне её собственных ресурсов упоминаний практически нет. Отзывы на её платформах выглядят однотипно положительными или нейтральными, без подробностей и доказательств эффективности. Реальные мнения остаются под вопросом.

Выводы по деятельности Светланы Беловой

Несмотря на то что Светлана Белова утверждает об опыте преподавания более 10 лет и о тысячах обученных людей, убедительной информации о её результатах вне собственных площадок отсутствует. Платные курсы, вроде «Психоматрицы» за 22 170 ₽ или пакета за 29 540 ₽, рекламируются как способ изменить жизнь, но внятных подтверждений этому нет. Клиентам стоит тщательно обдумать покупку таких программ, прежде чем платить за обучение, о котором почти ничего неизвестно за пределами группы самого преподавателя.