“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Чем известна астролог Света Луч: обзор услуг, отзывы

Астролог Света Луч – женщина, которой доверяют тысячи людей, обращаясь к ней за советами и рекомендациями по различным аспектам жизни, таким как любовь, карьера, здоровье и духовность. Профессиональный эксперт с многолетним опытом и образованием в области астрологии, она предлагает клиентам индивидуальные консультации по различным темам, связанным с их личной и профессиональной жизнью. Светлана ведет собственный канал под названием Astrostream, а также несколько социальных сетей, куда практически ежедневно подписывается масса людей, оставляя благодарственные отзывы.

Что известно об эксперте

Уроженка Белгорода, Светлана окончила факультет иностранных языков ННГУ имени Лобачевского в 1982 году. Она также окончила гимназию №12 с углубленным изучением английского языка. У нее есть взрослая дочь.

Астролог Света Луч – эксперт в области ресурсных состояний, отношений, работы с архетипами. Она является сертифицированным тренером и психологом с 12-летним опытом практической работы, что подтверждается отзывами на ее страничках. Женщина разработала авторский цикл тренингов под названием «ДАтское королевство» и создателем проекта «Ты – королева бала!», а также автором тренинга «Дары богинь». Эксперт также открывает «Секреты Луны» – практики и медитации по лунным ритмам на пути к своему женскому предназначению.

Svetaluch отличается оптимистичным настроем, что часто отмечают в отзывах и комментариях подписчики. Астролог владеет правополушарными техниками, умеет вдохновлять и поддерживать энтузиазм клиентов. Она мастерски превращает негатив в позитив, что можно подкрепить сертификатами по холодинамике, НЛП, символдраме, международной школе продаж (Великобритания) и семейным расстановкам по методу Хеллингера. Кроме прочего, Светлана закончила Центр групповой и семейной терапии «Класс» в Москве в 2002 году.

Масса контента есть в ее социальных сетях, например, на просторах Meta (Instagram и Facebook) ее можно найти по нику sveta_luch27. Женщина делится не только непосредственно прогнозами, но и собственным мнением, точкой зрения о них.

Профессиональная деятельность: консультации, тренинги,

Светлана ведет профессиональную деятельность в области астрологии. Она проводит консультации и тренинги по различным темам, связанным с этой наукой, умеет грамотно составлять личный гороскоп, детально анализируя натальную карту человека, раскрывая клиенту его личность, способности, сильные и слабые стороны, а эффективность ее работ отражена в отзывах клиентов. Света Луч рассказывает судьбу как лично, так и в режиме онлайн по предварительной записи на прием.

Астролог помогает партнерам определить их совместимость методом сравнения натальных карт и выявления их схожестей и принципиальных отличий. Женщина владеет методом астрокартографии, который помогает определить лучшие места для жизни, работы, путешествий и отдыха на основе влияния планет на географические координаты. Она делает астрологический прогноз, который прогнозирует события и тенденции в жизни человека на определенный период времени, учитывая транзиты планет по натальной карте.

Кроме прочего, астролог Света Луч занимается астрологическим обучением, который позволяет изучить основы астрологии и научиться составлять и интерпретировать натальные карты и прогнозы. Тарифы в широком доступе не описаны, по этим вопросам нужно обращаться лично к астрологу.

Канал астрологии и магии Astrostream

Astrostream – это авторский канал, которым заведует Sveta Luch, чтоб делиться практиками астрологии, прогнозов и магии. Здесь она выкладывает разнообразные видео, которые раскрывают секреты звездного влияния на человеческую жизнь. С их помощью можно глубже познать себя и свое предназначение, а также гармонизировать все аспекты своего бытия.

На канале Astrostream можно выбрать один из трех разделов:

Астропрогнозы – видео, в которых эксперт дает точные и подробные прогнозы на разные периоды времени и ситуации. Она рекомендует, как лучше использовать звездную энергию для достижения своих целей, решения своих проблем и повышения своего качества жизни, и подписчики отвечают ей преимущественно положительными отзывами. Астромагия – это видеоряд, в котором эксперт в соответствующей области показывает разнообразные магические техники, связанные с астрологией, такие как изготовление талисманов, исполнение ритуалов и заклинаний. Она объясняет, как правильно подбирать время, место, предметы и намерения для магии, а также как обезопасить себя от негативных последствий. Обучение астрологии – это материалы, в которых профессиональный астролог предоставляет курсы и мастер-классы по астрологии для разных уровней подготовки, обучая, как читать гороскоп, толковать аспекты, транзиты, прогрессии и другие методы астрологического анализа.

Во всех этих разделах можно получить знания и навыки, которые позволят людям самостоятельно составлять и разбирать собственные и чужие гороскопы, а также оказывать астрологические консультации.

Отзывы

Светлана Луч – это астролог, о деятельности которого трудно найти реальные отзывы на сторонних сайтах. Что же до социальных сетей и каналов – там их много, но стоит понимать, что они могут быть модерируемые. Большинство людей отвечают краткой благодарностью, иногда описывают развернутый ответ на публикации Светланы.

Есть место и недовольным пользователям, которые имеют жалобы и претензии как к информации, так и к подаче и оформлении публикаций канала Ютьюб под руководством sveta_luch_astro.

Вывод

Астролог Света Луч является квалифицированным специалистом в своей области, имеющим обширные знания и опыт в астрологии, психологии и магии. Она предлагает своим клиентам разнообразные услуги, направленные на улучшение их жизни, решение их проблем и достижение их целей.

Женщина ведет канал Astrostream, где демонстрирует навыки и делится своими знаниями с широкой аудиторией. Астролог Света Луч отличается адекватным оптимистичным настроем, творческим подходом и умением вдохновлять и поддерживать своих подписчиков. И все же, для того, чтобы понять, стоит ли доверять эксперту в вопросах астрологии, следует изучить ее публикации внимательнее.