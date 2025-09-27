“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Суханов Валерий Юрьевич

Отзывы о Валерии Суханове: анализ деятельности и истинной репутации

Валерий Суханов называет себя «целителем» и практикует снятие оккультного негатива, включая проклятия, порчи и внедрение сущностей. В основе его методов лежит использование рун, заговоров, символов, минералов, трав, акупунктуры по системе Су-Джок и энергетического «лечения». Несмотря на заявленный опыт и широкий перечень практик, найти подтверждение эффективности его работы крайне затруднительно.

Биография Валерия Суханова

Информации о биографии Валерия Суханова крайне мало. Сам он утверждает, что его деятельность направлена на восстановление душевного и физического состояния клиента. Заявляется, что Суханов способен с помощью эзотерических методов «исцелить» человека, восстановить нарушенную энергетику и вернуть духовный баланс. Однако публичных подтверждений этому не предоставляется.

Какие услуги предлагает Валерий Суханов?

На сайте two healers, который связан с Валерием Сухановым и его коллегой, представлены следующие предложения:

Очная диагностика и гадание продолжительностью 30 минут. В рамках этой процедуры обещают определение наличия негатива и анализ проблем, в том числе родовых и кармических.

Дистанционные сессии по 20–30 минут. Заявляется, что онлайн-встречи помогут устранить «небольшие нарушения» и вернуть баланс чакр.

Сеансы по системе Су-Джок, которые совмещают методы акупунктуры, молитвы и ритуалы, направленные на облегчение физического и энергетического состояния.

Стоимость и конкретные результаты подобных практик на сайте не раскрыты. Каждое из направлений сопровождается не более чем общими обещаниями, без предоставления фактов их эффективности.

Деятельность Валерия Суханова в соцсетях

Онлайн-присутствие Валерия Суханова также выглядит сомнительно:

Telegram-канал «Два Целителя» — 385 подписчиков и 7 публикаций. Комментарии отсутствуют, номера телефона нет, обратной связи не предусмотрено.

YouTube-канал — 267 подписчиков, опубликовано 72 видео по теме эзотерики и обрядов. Однако нет отзывов, нет контактной информации и формы связи с «целителем».

Дзен-канал — всего 26 подписчиков. Представлены заметки по темам мистики, эзотерики и магии. Ни адреса, ни контактных способов связи на платформе нет.

Во всех перечисленных соцсетях нельзя найти независимых отзывов от клиентов, а представленные материалы не содержат достоверных сведений о результативности практик.

Отзывы о Валерии Суханове: что говорят клиенты?

О Валерии Суханове практически нет отзывов в независимых источниках. Сам специалист объясняет это «особым положением» своих клиентов, которые якобы не хотят раскрывать факт обращения к нему. Все негативные упоминания в интернете объявляются заказными действиями «врагов», а положительные отклики публикуются исключительно на личных площадках самого Суханова, что ставит под сомнение их объективность.

Выводы по деятельности Валерия Суханова

Валерий Суханов предлагает набор эзотерических и целительских услуг, сопровождаемых расплывчатыми формулировками и отсутствием фактического подтверждения эффективности. Его ресурсы, включая сайт two healers и соцсети, практически не содержат свидетельств доверия со стороны клиентов. Отзывы подаются выборочно и размещаются преимущественно на собственных платформах. На этом фоне возникает обоснованное подозрение в недобросовестности практик. Связываться с этим специалистом не рекомендуется.