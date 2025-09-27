Суханов Валерий Юрьевич

27.09.2025, 23:49, Рейтинг эзотериков
Отзывы о Валерии Суханове: анализ деятельности и истинной репутации
Валерий Суханов называет себя «целителем» и практикует снятие оккультного негатива, включая проклятия, порчи и внедрение сущностей. В основе его методов лежит использование рун, заговоров, символов, минералов, трав, акупунктуры по системе Су-Джок и энергетического «лечения». Несмотря на заявленный опыт и широкий перечень практик, найти подтверждение эффективности его работы крайне затруднительно.
Биография Валерия Суханова
Информации о биографии Валерия Суханова крайне мало. Сам он утверждает, что его деятельность направлена на восстановление душевного и физического состояния клиента. Заявляется, что Суханов способен с помощью эзотерических методов «исцелить» человека, восстановить нарушенную энергетику и вернуть духовный баланс. Однако публичных подтверждений этому не предоставляется.
Какие услуги предлагает Валерий Суханов?
На сайте two healers, который связан с Валерием Сухановым и его коллегой, представлены следующие предложения:
- Очная диагностика и гадание продолжительностью 30 минут. В рамках этой процедуры обещают определение наличия негатива и анализ проблем, в том числе родовых и кармических.
- Дистанционные сессии по 20–30 минут. Заявляется, что онлайн-встречи помогут устранить «небольшие нарушения» и вернуть баланс чакр.
- Сеансы по системе Су-Джок, которые совмещают методы акупунктуры, молитвы и ритуалы, направленные на облегчение физического и энергетического состояния.
Стоимость и конкретные результаты подобных практик на сайте не раскрыты. Каждое из направлений сопровождается не более чем общими обещаниями, без предоставления фактов их эффективности.
Деятельность Валерия Суханова в соцсетях
Онлайн-присутствие Валерия Суханова также выглядит сомнительно:
- Telegram-канал «Два Целителя» — 385 подписчиков и 7 публикаций. Комментарии отсутствуют, номера телефона нет, обратной связи не предусмотрено.
- YouTube-канал — 267 подписчиков, опубликовано 72 видео по теме эзотерики и обрядов. Однако нет отзывов, нет контактной информации и формы связи с «целителем».
- Дзен-канал — всего 26 подписчиков. Представлены заметки по темам мистики, эзотерики и магии. Ни адреса, ни контактных способов связи на платформе нет.
Во всех перечисленных соцсетях нельзя найти независимых отзывов от клиентов, а представленные материалы не содержат достоверных сведений о результативности практик.
Отзывы о Валерии Суханове: что говорят клиенты?
О Валерии Суханове практически нет отзывов в независимых источниках. Сам специалист объясняет это «особым положением» своих клиентов, которые якобы не хотят раскрывать факт обращения к нему. Все негативные упоминания в интернете объявляются заказными действиями «врагов», а положительные отклики публикуются исключительно на личных площадках самого Суханова, что ставит под сомнение их объективность.
Выводы по деятельности Валерия Суханова
Валерий Суханов предлагает набор эзотерических и целительских услуг, сопровождаемых расплывчатыми формулировками и отсутствием фактического подтверждения эффективности. Его ресурсы, включая сайт two healers и соцсети, практически не содержат свидетельств доверия со стороны клиентов. Отзывы подаются выборочно и размещаются преимущественно на собственных платформах. На этом фоне возникает обоснованное подозрение в недобросовестности практик. Связываться с этим специалистом не рекомендуется.