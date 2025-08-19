“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Степан Кондратьевич

Отзывы о Степане Кондратьевиче: анализ деятельности колдуна

Информация о Степане Кондратьевиче Доронце активно обсуждается на форумах во ВКонтакте. Он позиционирует себя как практикующего колдуна и экстрасенса, однако официального сайта у него нет. Его активность вызывает множество сомнений: от отсутствия достоверных сведений до нестабильных точек приёма по всей России.

Биография Степана Кондратьевича

Степан Кондратьевич Доронец известен только по публикациям в социальных сетях и комментариям на эзотерических форумах. Достоверных фактов о его образовании, профессиональном пути и биографии в открытых источниках нет. Маг указывает, что ведёт приёмы в разных городах РФ, однако постоянного места работы или адреса не называет. Это затрудняет проверку легитимности его деятельности и ставит под вопрос реальное существование клиента, который мог бы с ним пообщаться лично.

Какие услуги предлагает Степан Кондратьевич?

Степан Кондратьевич заявляет о предоставлении услуг в области магии и эзотерики. Перечень заявленных предложений включает:

Проведение обрядов для решения жизненных трудностей

Гадания по фотографии

Прогнозы будущего

Любовная магия и ритуалы для привлечения удачи в финансовой сфере

Консультации по очищению и другим темам

Несмотря на то, что он утверждает о готовности провести личную встречу, адрес не указан. Достоверных подтверждений выполнения заявленных услуг также не представлено.

Деятельность мага в соцсетях

Аккаунты в социальных сетях у Степана Кондратьевича отсутствуют. В наличии только обсуждения в группе во ВКонтакте, где пользователи обмениваются данными о его предполагаемом месте приёма и контактах, включая номер телефона. Отсутствие официального присутствия в Интернете мешает проверке информации о его деятельности, услугах и результатах ритуалов.

Отзывы о Степане Кондратьевиче: что говорят клиенты?

Отклики о предоставлении услуг Степаном Кондратьевичем противоречивы и не обеспечивают единого мнения. Отзывы пользователями публикуются не на его площадках, а на сторонних форумах, мнения разрозненные и не дают возможности объективно оценить уровень заявленных магических действий. Также не исключается риск удаления негативных комментариев, так как официальные страницы, где можно было бы увидеть весь спектр мнений, отсутствуют.

Выводы по деятельности Степана Кондратьевича

Исходя из представленных данных, Степан Кондратьевич демонстрирует признаки недобросовестной деятельности. Его обещания проведения обрядов, гаданий по фото, очищения и энергопрактик не подтверждены конкретными фактами. Отсутствие официального сайта, анонимность, удалённость от клиентов и невозможность проверить результаты создают высокие риски мошенничества. Обращаться за помощью к такому эзотерику стоит крайне осторожно.