“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Славянский Ведический Путь

Отзывы о Владимире Куровском и проекте SlavicVedicWay

Проект под названием “Славянский Ведический Путь” позиционируется как обучающая онлайн-школа, связанная с ведической астрологией, древнеславянской философией и духовными практиками. Руководят им Владимир Куровский и его жена Ладомира. В этом материале разобраны их биография, доступные услуги, стоимость и реальные отзывы участников.

Биография Владимира Куровского и Ладомиры

Создатели “Славянского Ведического Пути” — Владимир Куровский и Ладомира Куровская. По информации, они проживают на территории Украины. Владимир получил образование в КПНУ им. Огиенко по направлению практической психологии. Он автор множества изданий, посвящённых целительским практикам и ведической культуре. Информации о деятельности или профессиональном образовании Ладомиры крайне мало. Совместную деятельность в рамках школы пара начала в 2018 году, то есть работает более 7 лет.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Чем занимается проект slavicvedicway

Главная площадка “Славянского Ведического Пути” — сайт , на котором публикуются тексты, позиционируемые как научные материалы. Также используются соцсети: Telegram-канал “slavicvedicway”, аккаунт в ВКонтакте “akad rodosvit”, страница в Instagram “slavicvedicway” и YouTube-канал “SlavicVedicWay”. Там пара делится информацией на темы духовного становления, физического и психологического самосовершенствования, подходов к построению осознанных отношений, интерпретации религиозных понятий и учений, демонстрации астрологических карт, связанных с понятием варн. Отдельное внимание уделено обучению ведической астрологии.

Какие услуги предлагает «Славянский Ведический Путь»

Связаться для заказа консультаций или обучения можно через Telegram “vkurovsky” (открытый чат “vedapravi”), ВКонтакте “zivajarga” и “ladomyrakurovska”. Список заявленных услуг:

Курс славянской йоги

Учебные программы в рамках “Славянской духовной академии ‘Правь’”

Индивидуальные онлайн-консультации c ответами на заданные вопросы

Изготовление ювелирных амулетов и оберегов с целями очищения и защиты от негативного влияния

Стоимость услуг

Цены варьируются в широком диапазоне. Курс под названием “Исцеление и очищение родовой кармы от негативной энергии” оценен в 15 000 долларов. Стоимость вебинаров начинается от 5 000 рублей. Статьи, публикуемые на сайте, посвящённые традиционным славянским понятиям и трактовкам варн, предоставляются бесплатно.

Отзывы о Владимире Куровском и Ладомире

Общее количество подписчиков во всех каналах проекта “Славянский Ведический Путь” превышает 50 тысяч. Однако оценки аудитории распределяются неоднозначно. Присутствуют отклики, в которых упоминается крайне высокая стоимость курсов и консультаций. Также в некоторых отзывах пользователи выражают недовольство тем, что заявленные знания сложно подтвердить с научной точки зрения. Другие сообщают об обращениях за помощью, но отсутствуют объективные метрики эффективности или конкретные доказательства результатов работы.

Выводы по деятельности Владимира Куровского и slavicvedicway

Анализ представленных данных по Владимиру и Ладомире Куровским показывает неоднозначную картину. Позиционируя себя как специалисты в области астрологии, они не используют определения экстрасенсов или магов, а предлагают записи по теме йоги, персонализированные обереги, книги и курсы. Однако отсутствие исчерпывающей информации об образовании, квалификации и при этом завышенная стоимость некоторых услуг — как, например, 15 000 долларов за курс работы с родовой кармой, — вызывает обоснованные сомнения в целесообразности обращения к данной школе. Тем более что значительное количество аналогичных материалов находится в свободном доступе в интернете.