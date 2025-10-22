Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Школа Арканум
Школа Арканум

22.10.2025, 18:30, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы об Arcanum: что известно о школе эзотерики и магии

Школа осознанного развития и эзотерики Arcanum действует с 2009 года. За этот период, по заявлению представителей проекта, обучение в Arcanum прошли свыше 500 000 человек. По словам организаторов, основная цель деятельности — помощь в раскрытии личного потенциала клиентов.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография школы Arcanum

Проект позиционирует себя как магическая школа, специализирующаяся в области эзотерики и личностного развития. Образовательная деятельность Arcanum осуществляется на платной и бесплатной основе. Согласно официальной информации с сайта , учреждение действует по лицензии.

Организаторы заявляют о наличии высшего образования в психологии у преподавателей и мастеров школы. Однако подтверждения или независимых экспертных заключений этого факта не предоставлено.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Arcanum?

Arcanum school предлагает широкий перечень обучающих курсов и дополнительных консультаций:

  • Изучение Таро;
  • Курс по эзотерическому коучингу;
  • Ароматерапия с практическими упражнениями;
  • Работа с родом и родовыми программами;
  • Телесная терапия;
  • Метод расстановок;
  • Йога Кундалини;
  • Биоэнергетические практики.

Дополнительно сообщается о наличии платных консультаций и индивидуальной работы со специалистами школы вне формата курсов. Цены на такие услуги на сайте не конкретизируются, что не способствует прозрачности условий.

Активность Arcanum в соцсетях

Маркетинг школы Arcanum активно продвигается в социальных сетях и на видеоплощадках.

  • ВКонтакте — более 51 000 подписчиков, публикуются практики и анонсы.
  • YouTube: два канала.
  • Канал «Arcanum_TV», зарегистрирован в 2013 году — содержит около 1 000 видеороликов и 179 000 подписчиков.
  • Новый канал «Арканум_ТВ», создан в 2024 году — на момент сбора информации имеет 8 850 подписчиков и 70 видеороликов.
  • Канал в Telegram — порядка 10 000 подписчиков, публикуются объявления о вебинарах и мероприятиях.
  • Instagram — более 83 200 подписчиков.
  • На платформе Дзен — около 3 300 подписчиков.

Несмотря на широкое присутствие в сети, содержательное наполнение часто ограничивается рекламой мероприятий и общей информацией о практике.

Отзывы о Arcanum: что говорят клиенты?

Отклики в интернете о школе Arcanum варьируются. Можно найти как те, кто остался доволен, так и отзывы, в которых пользователи указывают на сомнительную эффективность курсов. Отдельные участники пишут, что обучение не оправдало ожиданий, а потраченные средства не дали ощутимого результата.

«Курсы по Таро оказались слишком общими, ожидала большей конкретики. Стоило бы снизить стоимость или давать больше информации».

«Обещали индивидуальный подход и обратную связь, но по факту — записи старых вебинаров и минимум взаимодействия».

Формально негативной репутации школа Arcanum не имеет, однако значительное количество нейтральных и критичных мнений ставит под вопрос качество заявленных услуг.

Выводы по деятельности Arcanum

Разоблачений или проверок деятельности школы Arcanum в открытом доступе не найдено. Однако их отсутствие не означает гарантии качества. Несмотря на декларируемое наличие дипломированных специалистов, стоимость обучения и консультаций не обоснована реальными результатами.

Образовательные программы, предлагаемые Arcanum school, могут привлечь начинающих интересующихся эзотерикой, но при отсутствии четких гарантий, умений преподавателей и подтвержденной эффективности, рекомендуется относиться к таким услугам с критическим подходом.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Школа Арканум
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность