“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Школа Арканум

Отзывы об Arcanum: что известно о школе эзотерики и магии

Школа осознанного развития и эзотерики Arcanum действует с 2009 года. За этот период, по заявлению представителей проекта, обучение в Arcanum прошли свыше 500 000 человек. По словам организаторов, основная цель деятельности — помощь в раскрытии личного потенциала клиентов.

Биография школы Arcanum

Проект позиционирует себя как магическая школа, специализирующаяся в области эзотерики и личностного развития. Образовательная деятельность Arcanum осуществляется на платной и бесплатной основе. Согласно официальной информации с сайта , учреждение действует по лицензии.

Организаторы заявляют о наличии высшего образования в психологии у преподавателей и мастеров школы. Однако подтверждения или независимых экспертных заключений этого факта не предоставлено.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Arcanum?

Arcanum school предлагает широкий перечень обучающих курсов и дополнительных консультаций:

Изучение Таро;

Курс по эзотерическому коучингу;

Ароматерапия с практическими упражнениями;

Работа с родом и родовыми программами;

Телесная терапия;

Метод расстановок;

Йога Кундалини;

Биоэнергетические практики.

Дополнительно сообщается о наличии платных консультаций и индивидуальной работы со специалистами школы вне формата курсов. Цены на такие услуги на сайте не конкретизируются, что не способствует прозрачности условий.

Активность Arcanum в соцсетях

Маркетинг школы Arcanum активно продвигается в социальных сетях и на видеоплощадках.

ВКонтакте — более 51 000 подписчиков, публикуются практики и анонсы.

YouTube: два канала.

Канал «Arcanum_TV», зарегистрирован в 2013 году — содержит около 1 000 видеороликов и 179 000 подписчиков.

Новый канал «Арканум_ТВ», создан в 2024 году — на момент сбора информации имеет 8 850 подписчиков и 70 видеороликов.

Канал в Telegram — порядка 10 000 подписчиков, публикуются объявления о вебинарах и мероприятиях.

Instagram — более 83 200 подписчиков.

На платформе Дзен — около 3 300 подписчиков.

Несмотря на широкое присутствие в сети, содержательное наполнение часто ограничивается рекламой мероприятий и общей информацией о практике.

Отзывы о Arcanum: что говорят клиенты?

Отклики в интернете о школе Arcanum варьируются. Можно найти как те, кто остался доволен, так и отзывы, в которых пользователи указывают на сомнительную эффективность курсов. Отдельные участники пишут, что обучение не оправдало ожиданий, а потраченные средства не дали ощутимого результата.

«Курсы по Таро оказались слишком общими, ожидала большей конкретики. Стоило бы снизить стоимость или давать больше информации».

«Обещали индивидуальный подход и обратную связь, но по факту — записи старых вебинаров и минимум взаимодействия».

Формально негативной репутации школа Arcanum не имеет, однако значительное количество нейтральных и критичных мнений ставит под вопрос качество заявленных услуг.

Выводы по деятельности Arcanum

Разоблачений или проверок деятельности школы Arcanum в открытом доступе не найдено. Однако их отсутствие не означает гарантии качества. Несмотря на декларируемое наличие дипломированных специалистов, стоимость обучения и консультаций не обоснована реальными результатами.

Образовательные программы, предлагаемые Arcanum school, могут привлечь начинающих интересующихся эзотерикой, но при отсутствии четких гарантий, умений преподавателей и подтвержденной эффективности, рекомендуется относиться к таким услугам с критическим подходом.