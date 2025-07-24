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Таролог Сергей Савченко – Отзывы об Обучении в Русской Школе Таро

Таролог Сергей Савченко – Отзывы об обучении в Русской школе таро

Сергей Савченко – таролог с тридцатилетней практикой, автор курсов и вебинаров, основатель образовательного проекта «Русская школа Таро». В данной статье проведем обзор профессиональной деятельности эксперта и посмотрим, что говорят ученики о своем гуру, можно ли ему доверять.

Биография таролога Сергея Савченко

Сергей родился в обычной семье, но интересоваться эзотерикой начал еще в детстве. С 13 лет он изучал различные практики в компании подростков единомышленников. Родители принимали увлечения сына. После окончания школы и службы в армии Сергей учился в Днепропетровском университете на историческом факультете. В течение нескольких лет он работал учителем в школе. Сергею Валентиновичу нравилось преподавать и заниматься методической работой, но он сменил сферу деятельности и посвятил себя Таро.

Первые свои карты Сергей приобрел с целью развлечения. Но когда его гадание начало сбываться, он решил серьезно изучать данную сферу. Доступной литературы в то время не было и друг присылал ему книги по Таро из Европы. Сергей самостоятельно освоил чтение раскладов, он давал ответы на все интересующиеся вопросы, его гадания были точными. Сарафанное радио обеспечило тарологу постоянный поток клиентов. В 1993 году Сергей открыл свой кабинет и практика Таро стала основным источником дохода для специалиста.

Параллельно с Таро Сергей начал изучать соционику и использовал данную концепцию в работе с клиентами. Спустя годы практики эксперт разработал авторскую методику прогнозирования. Сергей Валентинович читал вебинары по Таро и соционике, затем создал образовательные курсы. Таролог понял, что преподавать ему нравится больше, чем гадать. В 2013 году Сергей создает «Русскую школу Таро», на площадке которой собрано большое количество проектов, обучающих магии и эзотерике. Программы регулярно обновляются и дорабатываются. Со слов эксперта, за эти годы он обучил около 20 тысяч человек.

Услуги Руской Школы Таро

В настоящее время Сергей Валентинович очень редко проводит персональные консультации, лишь небольшому кругу людей, которые к нему обратились, чтобы не потерять навык. Стоимость консультации 200.000 рублей. Специалист понимает, что это высокая цена, но на такую сумму он оценивает свою экспертность.

На официальном сайте rustarot.ru можно подробно ознакомиться с действующими проектами «Русской школы Таро». Проведем краткий обзор базовых курсов:

«Таро Профи» – обучение Таро от новичка до профессионала. Программа состоит из видеоуроков и практических занятиях в группе с куратором, который отвечает на возникающие вопросы. Длительность курса 4 месяца, по окончанию выдается диплом государственного образца. Стоимость – 160.000 рублей. Руническая сила – курс не только обучает гадать на Рунах, но и использовать их магическую силу, для достижения собственных целей в будущем. Программа состоит из шести модулей, каждый из них можно приобрести отдельно, ценность 10.000 рублей каждый. «Таро трансформация для себя и близких» – курс для тех, кто хочет улучшить свою жизнь, оказать помощь своим близким и освоить новую профессию. Длительность обучения 8 недель. Стоимость зависит от выбранного тарифа: групповой или индивидуальный. Годовая программа – проект, который объединяет в себе три базовых курса школы. В результате вы получаете три мощных инструмента для практической работы. Стоимость зависит от наполнения программы – от 147.899 до 348.899 рублей за 12 месяцев.

Кроме этого в школе есть курсы расширения для практикующих эзотериков, образовательные практикумы и вебинары. На сайте рустарот.ру много статей с полезной информацией по эзотерике, доступной для пользователей бесплатно.

Сергей Савченко написал несколько книг по Таро, купить которые можно в книжных магазинах и на маркетплейсах. Отзывы на издания в целом положительные.

В 2015 году Сергей разработал собственную колоду карт для гадания, приобрести ее можно на торговых площадках в интернете. Отзывы на продукт положительные.

Анализ социальных сетей RusTarot

Сергей Савченко активно развивает свои социальные сети, он регулярно снимает видеоролики и делится с аудиторией полезным контентом. Эксперт делает публикации на различные темы эзотерики и рекламирует проекты «Русской школы Таро».

Инстаграм* (запрещенная в России социальная сеть) @taro_sergey – блог, где специалист рассказывает о себе, делится историей своего профессионального пути и говорит о эзотерике. На аккаунт подписано 59 тысяч человек, активность аудитории невысокая.

Телеграм канал @tarotman собрал 23 тысячи единомышленников, интересующихся Таро, но активность аудитории низкая.

ВКонтакте в сообществе «Сергей Савченко Преподаватель Tapo» состоит 50,4К подписчиков, активность аудитории невысокая.

Ютуб-канал «Сергей Савченко» – таролог регулярно публикует видеоролики с прогнозом на неделю для каждого знака зодиака. На площадке 36 тысяч подписчиков, количество просмотров варьирует в зависимости от темы ролика.

Отзывы об обучении у таролога Сергея Савченко

Отзывов на личные консультации Сергея Савченко нет в интернете, скорее всего это связано с тем, что таролог проводит их очень редко. Большая часть времени специалиста уходит на работу над образовательными проектами.

«Русская школа Таро» Сергея Савченко является популярной, поэтому в интернете можно найти большое количество реальных отзывов об обучении. В целом рейтинг онлайн-школы хороший, большинство отзывов положительные. Выпускники отмечают подробное и доступное изложение материала. Но есть единичные отрицательные мнения учеников, которым манера подачи материала Сергея Савченко не понравилась.

Также есть негативные мнения о навязчивости менеджеров школы и регулярных звонках, после участия в бесплатном вебинаре. Но это не отображает экспертность Сергея, как преподавателя Таро.





Выводы

Сергей Савченко – таролог с многолетней практикой и преподаватель, выпустивший большое количество специалистов. В настоящее время многие эксперты, предлагающие свои образовательные орлайн-курсы по Таро являются выпускниками Сергея Валентиновича.

Есть негативные отзывы от учеников, которым не понравилась программа. Но у каждого эзотерика своя манера подачи материала. Прежде чем пойти на какое-либо обучение, можно посмотреть блог специалиста и его видеоролики, чтобы понять, комфортно ли будет лично вам учиться у него.

В целом репутация Сергея Савченко положительная. Стоимость работы с экспертом высокая для рынка эзотерики, но так он оценивает свой большой багаж опыта и знаний.