Сергей Кендин

Отзывы о Сергее Кендине: чем действительно занимается целитель

Сергей Кендин представляет себя как целителя, члена Конфедерации Целителей России и обладателя Президентской медали «Отличник Конфедерации Целителей России». В сети он активно рассказывает о своей уникальной методике и утверждает, что исцелил свыше 30 тысяч человек. Ниже рассмотрим, какими услугами он торгует, насколько активен в социальных сетях и что о нем говорят реальные клиенты.

Биография Сергея Кендина

Сергей Кендин позиционирует себя как последователя методики Е. Зуева и называет себя Народным целителем, биоэнергетом, выпускником Новосибирского института кинезиологии. В дополнение он заявляет, что является краниосакральным терапевтом и нутрициологом, практикующим более 20 лет. Его деятельность включает участие в фестивалях: победа в номинации «Целитель» на Мейджик Фесте и участие в мероприятии Авакадо Фест. Основной упор делается на биоэнергосистемную терапию и восточную медицину. Однако подтверждений эффективности этих заявлений не предоставляется.

Какие услуги предлагает Сергей Кендин?

Спектр услуг, предлагаемых Сергеем Кендиным, включает как индивидуальные консультации, так и обучение эзотерическим практикам. Среди предлагаемых продуктов:

Знакомство с «Мастером» за 6500 рублей — разговор о методах и авторских разработках целителя.

Исцеляющий сеанс за 17 000 рублей.

Сеанс, обещающий «обрести крылья на ментальном теле» — 25 000 рублей.

«Зарядка» амулетов и талисманов молитвами от сглаза и порчи за 2000 рублей.

Личное наставничество и онлайн-обучение эзотерическим практикам — стоимость полного курса до 450 000 рублей.

Индивидуальный запрос через маятник — 1000 рублей.

Указанные услуги не сопровождаются никакими подтверждёнными результатами, однако расценки при этом весьма высоки.

Деятельность Сергея Кендина в соцсетях

Онлайн-деятельность целителя охватывает несколько популярных платформ, но количество подписчиков и уровень вовлеченности вызывают сомнения.

Во «ВКонтакте» на аккаунт подписаны 2345 человек и размещено 124 публикации. Основной контент — собственные заявления и редкие отзывы без подтверждения подлинности.

В Telegram — 45 подписчиков. Публикуется визуальный контент с сеансов и ссылки, но отсутствуют комментарии, отклики или кейсы клиентов.

В «Одноклассниках» представлен как Народный целитель и биоэнергет по методике Зуева, однако отсутствует контактная информация и отзывы.

На платформе Дзен — всего 1 подписчик, крайне низкая активность и никакой обратной связи со стороны аудитории.

Учитывая заявленные цифры об исцелении 30 000 клиентов, столь малые аудитории вызывают вопросы относительно реального охвата и доверия к специалисту.

Отзывы о Сергее Кендине: что говорят клиенты?

Отзывы пользователей об услугах Сергея Кендина отсутствуют. Ни в одном из его социальных аккаунтов, ни на сторонних ресурсах не обнаружено подтвержденных комментариев или отзывов клиентов, прошедших сеансы или обучение. Это делает невозможным объективную оценку эффективности заявляемых методик и вызывает сомнения в реальности озвученных достижений.

Выводы по деятельности Сергея Кендина

Сергей Кендин именует себя Народным целителем, предлагает дорогостоящие эзотерические услуги и обучение. Доверие подрывается отсутствием документированных результатов, минимальной активностью в социальных сетях и полным отсутствием реальных отзывов. В предлагаемом спектре услуг нет никаких признаков контроля качества или обратной связи от клиентов, а рекламируемые «уникальные методы» ничем не подтверждены. Все это указывает на высокий риск обращения и ставит под сомнение компетентность эзотерика.