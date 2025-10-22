Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Сергей Камов
Сергей Камов

22.10.2025, 16:18, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о Сергее Борисовиче Камове: анализ деятельности эзотерика

Сергей Борисович Камов позиционирует себя как целителя, работающего с духовными и энергетическими практиками. Он предлагает дистанционные услуги по избавлению от порчи, сглаза и лечению Души, используя заговоры и молитвы. Биография, перечень услуг и активность в соцсетях вызывают интерес, однако отсутствие отзывов ставит под сомнение эффективность его подходов.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография Сергея Борисовича Камова

Согласно информации, размещённой о себе, Сергей Камов родился 4 октября 1986 года в Москве. Он указывает, что имеет как педагогическое, так и медицинское образование, и объединяет эти знания для своей эзотерической практики. Представляет себя не только как целителя, но и как педагога, писателя и предпринимателя. В его биографии не уточняются названия учебных заведений или подтверждающие документы, при этом все консультации и ритуалы проводятся исключительно в онлайн-формате.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Сергей Камов?

  • Проведение мастер-классов по биоскану, в которых Камов заявляет о применении технологических и магических приёмов для анализа биополя клиента. Он утверждает, что способен «просканировать» энергетическое поле при помощи сочетания современных устройств и древних заговоров.
  • Консультации с целью исцеления тела и Души, где он применяет авторские техники. Как именно проводится лечение и в чём заключается эффективность, клиентам предлагается понять на сеансе.
  • Продукт с названием «Рисуем здоровье на ладони». Суть практики подразумевает визуализацию здоровья во время ритуала наблюдения за собственной ладонью. Камов в это время выполняет обряды.
  • Авторство в литературной сфере. На собственном сайте он размещает книгу «Дружим с головой», содержание которой не раскрывается подробно, но подаётся как часть методик по исцелению.

Активность в соцсетях под брендом kamov viz art

Камов продвигает свои идеи через несколько платформ:

  • Telegram-канал «Рисую Здоровье» — 4 803 подписчика. Публикуются советы, ориентированные на якобы улучшение физического и ментального состояния. Официальный контакт предоставлен в виде электронной почты. Каких-либо комментариев или отзывов о деятельности в Telegram-канале не опубликовано.
  • Instagram-аккаунт с ником kamov viz art содержит 403 публикации при количестве подписчиков 85 800. Несмотря на значительный охват, обратная связь в виде отзывов о терапии и методах отсутствует.
  • ВКонтакте под ником skamov размещён профиль с информацией о его якобы уникальных приёмах, достижениях и публикациях. Номер телефона и другие контакты указаны, но мнения клиентов или подтверждения эффекта от его практик не представлены.

Отзывы о Сергее Камове: что говорят клиенты?

По состоянию на данный момент, реальные отзывы о Сергее Камове найти затруднительно. В открытых источниках упоминаются только комментарии по поводу его внешности, включая совет сбрить бороду. Ни положительных, ни отрицательных мнений о его эзотерических услугах не представлено.

Выводы по деятельности Сергея Борисовича Камова

Сергей Борисович Камов предлагает онлайн-помощь по снятию порчи, исцелению Души и визуализации здоровья с использованием заговоров, однако в публичном доступе отсутствуют отзывы, свидетельствующие о действенности его практик. Несмотря на декларируемый профессиональный опыт в педагогике и медицине, подтверждающая документация не представлена. С учётом недоказанной результативности ритуалов и отсутствия откликов клиентов, обращаться к нему за помощью не представляется обоснованным.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Сергей Камов
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность