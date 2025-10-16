“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Сергей Евтушенко отзывы: анализ деятельности астролога и проекта arimoya ru

Сергей Евтушенко заявляет о более чем 30 годах астрологической практики и предлагает консультации как онлайн, так и при личной встрече в Санкт-Петербурге. Его основным ресурсом выступает сайт arimoya ru, где публикуется информация об астрологических аспектах и прогнозах. В данном обзоре рассматриваются биография, перечень услуг, содержание публичного контента и мнения пользователей о деятельности данного специалиста.

Биография Сергея Евтушенко

Астролог утверждает, что ранее работал аналитиком-прогнозистом в одном из военных институтов, хотя подтвердить эти слова невозможно — отсутствуют сканы дипломов, сертификаты, фотоматериалы или иные документальные свидетельства. Сергей Евтушенко сообщает, что занимается практикой более 30 лет, однако зафиксированных подтверждений этому также не предоставлено. Он заявляет о работе с вавилонской астрологией, на главной странице сайта arimoya ru размещены элементы клинописи, однако доказательств изучения или использования аутентичных вавилонских текстов не приводится.

Какие услуги предлагает Сергей Евтушенко?

Собственный сайт специалиста arimoya ru содержит материалы о небесных фигурах, затмениях, планетных циклах и астрокартах. Помимо сайта, деятельность продвигается через YouTube-канал, где доступны видеоролики продолжительностью 20–30 минут. Темы затрагивают натальные карты, гороскопы, ясновидение и образы добра и зла.

Стоимость индивидуальной консультации начинается от 25 000 рублей. Также упоминается о наличии гибкой системы скидок, однако конкретные условия не уточняются. Оператор связи или точный адрес приема не указаны: контакт возможен только через социальные сети или e-mail, что ограничивает возможности обратной связи и подтверждения.

Отзывы о Сергее Евтушенко: что говорят клиенты?

Интернет-комментарии под контентом Сергея Евтушенко чаще касаются размещенных видеоматериалов и текстов, чем реального взаимодействия с клиентами. Опыта людей, оплачивавших личные сеансы или консультации, не зафиксировано, а имеющиеся отзывы преимущественно относятся к бесплатной информации.

Некоторые пользователи соглашаются с точками зрения, изложенными в материалах. Другие, напротив, указывают, что астролог навязывает личные взгляды. Факт оказания помощи в результате консультаций нигде недоступен. Аналитических или исчерпывающих случаев взаимодействия с профессиональной деятельностью зафиксировано не было.

Выводы по деятельности Сергея Евтушенко

Исчерпывающей информации о работе ясновидящего Сергея Евтушенко, подтверждающей эффективность его сеансов, не представлено. Бесплатный контент проекта arimoya ru преимущественно содержит материалы о вавилонской астрологии, а также политические и глобальные прогнозы на будущие периоды — до 2028, 2040 и 2080 года. Структурированной тематики на сайте не наблюдается, перечень точных тем сеансов не указан.

Несмотря на заявления о работе в военном институте и 30-летнем опыте, реальные доказательства этих утверждений отсутствуют. Единственные ссылки на прошлую практику — тексты, выкладываемые с 2008 года и ранее. Ни информация об эзотерическом или общем образовании, ни документальное подтверждение квалификации не представлены. При установленной цене консультации от 25 000 рублей это ограничивает доверие со стороны потенциальных клиентов.

Каких-либо прямых жалоб от клиентов зафиксировано не было. Однако серьёзных отзывов, подтверждающих успешное взаимодействие с данным астрологом, также не выявлено. Привлекающим фактором для части аудитории остаются только нестандартные темы, затрагивающие предполагаемые мировые катастрофы или теории заговора.