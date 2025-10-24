“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Саша Шанкара

Отзывы о Саше Шанкаре: разбор деятельности астролога

Саша Шанкара, также известная как Александра Павлова, заявляет о себе как о специалисте по восточной культуре и астрологии Джйотиш. В этом обзоре представлены конкретные данные о ее биографии, услугах, присутствии в соцсетях и комментариях клиентов.

Биография Саши Шанкары

Саша Шанкара родом из Санкт-Петербурга и позиционирует себя как исследователь восточной традиции. По её словам, последние 15 лет она провела в Индии, где занималась изучением астрологии Джйотиш и ведических текстов. Однако каких-либо подтверждённых сведений о ее образовании, прохождении обучения или профессиональных сертификациях нет. Официальных дипломов или свидетельств, подтверждающих высокую квалификацию, не представлено.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Саша Шанкара?

Саша Шанкара организовала структуру, преподносимую как университет shankara university, которая, согласно официальной информации, помогает людям в поиске жизненного пути и гармонизации жизни. Однако конкретика ограничивается следующими пунктами:

Анализ натальной карты

Определение предназначения на основе гороскопа

Образовательные курсы по Джйотиш-астрологии

Цены за консультации, курсы или иные продукты не раскрываются. Информация о длительности программ, методологиях и составе обучающих модулей отсутствует.

Деятельность Саши Шанкары в социальных сетях

Присутствие Саши в интернете охватывает несколько платформ, однако достоверные взаимодействия с подписчиками, комментирование или опубликованные кейсы клиентов практически не наблюдаются.

Instagram:Аккаунт под названием shankara university опубликовал 438 постов и собрал около 64 000 подписчиков. Содержание включает посты об астрологии Джйотиш, восточной философии и размышления автора. При этом комментариев от подписчиков практически нет, отзывы отсутствуют, обсуждения не ведутся.

Telegram:Телеграм-канал «Мастер астрологии» насчитывает 10 109 подписчиков. Рассказывается о методах выявления предназначения, а также продвигаются авторские онлайн-курсы. Упоминается 19-летний профессиональный стаж и деятельность на телевидении, но никакие подтверждения этим заявлениям не прилагаются. Есть пользовательские реакции, но конкретных претензий или подробных рецензий мало.

YouTube:Канал включает 25 видео и 14 100 подписчиков. Тематика направлена на трансформацию судьбы, личные отношения и духовное развитие. Основной акцент сделан на продвижение собственного «университета» и авторских подходов Саши. Примеры успешных кейсов отсутствуют, методики не имеют обоснованных доказательств. Публикуются отзывы на приемы, однако их достоверность не ясна.

Dzen:Страница в Dzen у Саши Шанкары отсутствует.

Отзывы о Саше Шанкаре: что говорят клиенты?

Информация о мнении клиентов представлена выборочно. Несмотря на упоминание отзывов, доступ к их реальному содержанию ограничен. Чётких примеров положительных или отрицательных кейсов не предоставляется. Анализ опубликованных материалов не показывает прозрачности в демонстрации результатов работы или обратной связи от обучающихся и консультируемых.

Выводы по деятельности Саши Шанкары

На основании представленных данных, астрологическая и обучающая деятельность Саши Шанкары вызывает вопросы. Заявленный опыт в 19 лет не подтвержден конкретными фактами, информация о пребывании 15 лет в Индии не сопровождается деталями. Услуги не сопровождаются прейскурантами, методики не обоснованы. Присутствие в соцсетях демонстрирует продвижение собственной продукции и философии без верифицированных отзывов. Работа в рамках shankara university остается непрозрачной, реальная эффективность деятельности не подтверждена.