Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Саша Шанкара
Саша Шанкара

24.10.2025, 12:44, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о Саше Шанкаре: разбор деятельности астролога

Саша Шанкара, также известная как Александра Павлова, заявляет о себе как о специалисте по восточной культуре и астрологии Джйотиш. В этом обзоре представлены конкретные данные о ее биографии, услугах, присутствии в соцсетях и комментариях клиентов.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография Саши Шанкары

Саша Шанкара родом из Санкт-Петербурга и позиционирует себя как исследователь восточной традиции. По её словам, последние 15 лет она провела в Индии, где занималась изучением астрологии Джйотиш и ведических текстов. Однако каких-либо подтверждённых сведений о ее образовании, прохождении обучения или профессиональных сертификациях нет. Официальных дипломов или свидетельств, подтверждающих высокую квалификацию, не представлено.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Саша Шанкара?

Саша Шанкара организовала структуру, преподносимую как университет shankara university, которая, согласно официальной информации, помогает людям в поиске жизненного пути и гармонизации жизни. Однако конкретика ограничивается следующими пунктами:

  • Анализ натальной карты
  • Определение предназначения на основе гороскопа
  • Образовательные курсы по Джйотиш-астрологии

Цены за консультации, курсы или иные продукты не раскрываются. Информация о длительности программ, методологиях и составе обучающих модулей отсутствует.

Деятельность Саши Шанкары в социальных сетях

Присутствие Саши в интернете охватывает несколько платформ, однако достоверные взаимодействия с подписчиками, комментирование или опубликованные кейсы клиентов практически не наблюдаются.

Instagram:Аккаунт под названием shankara university опубликовал 438 постов и собрал около 64 000 подписчиков. Содержание включает посты об астрологии Джйотиш, восточной философии и размышления автора. При этом комментариев от подписчиков практически нет, отзывы отсутствуют, обсуждения не ведутся.

Telegram:Телеграм-канал «Мастер астрологии» насчитывает 10 109 подписчиков. Рассказывается о методах выявления предназначения, а также продвигаются авторские онлайн-курсы. Упоминается 19-летний профессиональный стаж и деятельность на телевидении, но никакие подтверждения этим заявлениям не прилагаются. Есть пользовательские реакции, но конкретных претензий или подробных рецензий мало.

YouTube:Канал включает 25 видео и 14 100 подписчиков. Тематика направлена на трансформацию судьбы, личные отношения и духовное развитие. Основной акцент сделан на продвижение собственного «университета» и авторских подходов Саши. Примеры успешных кейсов отсутствуют, методики не имеют обоснованных доказательств. Публикуются отзывы на приемы, однако их достоверность не ясна.

Dzen:Страница в Dzen у Саши Шанкары отсутствует.

Отзывы о Саше Шанкаре: что говорят клиенты?

Информация о мнении клиентов представлена выборочно. Несмотря на упоминание отзывов, доступ к их реальному содержанию ограничен. Чётких примеров положительных или отрицательных кейсов не предоставляется. Анализ опубликованных материалов не показывает прозрачности в демонстрации результатов работы или обратной связи от обучающихся и консультируемых.

Выводы по деятельности Саши Шанкары

На основании представленных данных, астрологическая и обучающая деятельность Саши Шанкары вызывает вопросы. Заявленный опыт в 19 лет не подтвержден конкретными фактами, информация о пребывании 15 лет в Индии не сопровождается деталями. Услуги не сопровождаются прейскурантами, методики не обоснованы. Присутствие в соцсетях демонстрирует продвижение собственной продукции и философии без верифицированных отзывов. Работа в рамках shankara university остается непрозрачной, реальная эффективность деятельности не подтверждена.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Саша Шанкара
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность