“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Русская Школа Таро Сергея Савченко

Русская Школа Таро Сергея Савченко: отзывы и разбор деятельности

На фоне растущего интереса к обучению таро и рунам появляется всё больше онлайн-платформ, предлагающих эзотерическое образование. Одной из них является Русская Школа Таро Сергея Савченко. Ниже разобраны ключевые аспекты сайта, содержание курсов и реальные мнения клиентов.

Биография Сергея Савченко и описание проекта

Проект под названием Русская Школа Таро Сергея Савченко представляет собой интернет-платформу по изучению таро, рун, а также дополнительно включает темы сноведения и астрологии. Создатель, Сергей Савченко, не предоставляет открытых данных о своем оккультном образовании, профессиональной подготовке или обучении у признанных мастеров. Нет информации о наличии дипломов или сертификатов, подтверждающих его квалификацию.

Выдаваемые участникам сертификаты о прохождении курсов не обладают юридической силой, поскольку сама организация зарегистрирована как ИП и не имеет лицензии на оказание образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования. Отдельный вопрос вызывает состав преподавательского штата – на сайте не указаны имена других специалистов, а также нет биографий, подтверждающих экспертизу.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Русская Школа Таро Сергея Савченко?

Официальный сайт содержит несколько разделов: домашняя страница, материалы по колодам Таро, толкования значений карт, готовые расклады, блог по таро тематике, гороскопы, снотолкователь и информация по рунам. Программы по обучению представлены двумя основными курсами – один посвящен изучению таро «от А до Я», второй – рунической системе.

Стоимость курсов варьируется от 10 000 до 30 000 рублей в зависимости от сложности. Вариант с изучением рун стоит от 5 000 до 15 000 рублей. Однако, важным моментом остается то, что содержание предлагаемых раскладов обобщенное, лишенное детальных пояснений, что создаёт впечатление, что они служат лишь как приманка для продажи платных обучающих модулей.

Наиболее дорогие курсы и их специфика

Среди платных программ особенное внимание привлекают два «глубоких» курса – Таро Трансформация и Руническая Сила. Первый длится 5 месяцев и стоит 150 000 рублей. Второй рассчитан на половину этого срока и имеет ценник 60 000 рублей. При этом, несмотря на высокую стоимость, покупатель не может быть уверен в достоверности учебного материала — у основателя отсутствует документально подтвержденное специальное образование, а получаемый в конце документ не имеет официального признания.

Фактически, клиенты платят шестизначные суммы за несертифицированное и неаккредитованное обучение, что вызывает законные сомнения в его целесообразности.

Отзывы о Русской Школе Таро Сергея Савченко: что говорят клиенты?

Мнения людей, прошедших обучение в школе, преимущественно критические. Многие участники указывают на низкий уровень информационной поддержки со стороны школы. Также сообщается о случаях навязывания платных услуг в процессе прохождения курсов. Материалы, по словам учащихся, подаются в неструктурированной и туманной форме, что делает самостоятельное освоение затруднительным.

Некоторые бывшие сотрудники также делятся негативным опытом взаимодействия с проектом: учебный процесс, по их словам, отодвинут на второй план, в то время как основное внимание уделяется коммерческой выгоде от продажи курсов. Подобную картину подтверждают и более опытные представители эзотерического сообщества, критикующие методику и общую подачу в школе.

Выводы по деятельности Русской Школы Таро Сергея Савченко

Русская Школа Таро под руководством Сергея Савченко — это проект без образовательной лицензии, без подтвержденной квалификации создателя и с неопределённым составом преподавателей. Несмотря на активную онлайн-деятельность и широкий ассортимент тем, стоимость обучения явно завышена с учётом отсутствия академической базы и официально признанных документов. Серьёзные претензии от клиентов и бывших работников не способствуют доверию к данной платформе.

Альтернативы с более прозрачными условиями, лицензией и доступной стоимостью позволяют получить эзотерические знания более структурированно и с минимальными рисками.