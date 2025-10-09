“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ростислав Аскеров отзывы — что скрывается за именем экстрасенса?

Ростислав Аскеров позиционирует себя как экстрасенс, маг, таролог и ясновидящий. Его профиль на платформе Ezochat утверждает, что он способен решать проблемы различной сложности, от личных до профессиональных. Однако подтверждений его реальным способностям крайне мало, а вся его деятельность сопровождается большим количеством вопросов.

Биография Ростислава Аскерова

Согласно официальной информации, Ростислав Аскеров — потомственный экстрасенс, который якобы унаследовал свои способности от деда. Однако никаких конкретных данных об этом дедушке, его деятельности или достижениях нет. В описании утверждается, что он с детства видит души умерших и ощущает энергетические поля людей. Кроме того, Ростислав якобы учился в школе Натальи Бантеевой, известной по проекту «Битва экстрасенсов». Но опять же, не указано ни форма обучения, ни продолжительность курсов, ни какие-либо подтверждающие документы. Нет упоминаний об экзаменах или дипломах, что делает подобные утверждения крайне сомнительными.

Какие услуги предлагает Ростислав Аскеров?

На Ezochat Ростислав предоставляет клиентам услуги гадания на картах Таро и предлагает консультации по различным вопросам. Основной упор делается на помощь в личной жизни и карьере, а также устранение негативного воздействия, включая «порчи», «сглазы» и прочие эзотерические явления. Доступны аудиоконсультации и некий «расширенный» формат, сути которого ни в описании, ни в процессе общения не раскрыто.

Самые частые обращения: проблемы в личных отношениях;

Вопросы по карьере и работе — например, «Когда меня повысят?»;

Избавление от энергетических вампиров и негативных воздействий.

Стоимость сеансов нигде не указана заранее. Общение ведётся в личной переписке, и цены обсуждаются индивидуально уже после первого контакта. Отсутствие прозрачности в отношении расценок вызывает обеспокоенность: неизвестно, сколько понадобится таких сеансов, и не затянется ли всё на месяцы.

На Ezochat у Ростислава стоит рейтинг 5.00 и более 450 положительных отзывов. Однако ни на YouTube, ни в других социальных медиа доказательств эффективности его работы нет. Он не публикует свои кейсы, не выкладывает фрагменты сеансов, не показывает результата консультаций.

Интернет-активность и присутствие в соцсетях

Ростислав Аскеров сам практически не ведёт собственные социальные платформы. Его имя и посты встречаются исключительно в Instagram аккаунте, связанном с платформой Ezochat. Однако и там большая часть публикаций носит общий характер: размышления о магии, карты Таро и эзотерика в целом. Личных видео, прямых эфиров или вообще участия Аскерова в публичной деятельности замечено не было. Такое отсутствие активности крайне необычно для человека, чья работа должна строиться на доверии со стороны клиентов.

Отзывы о Ростиславе Аскерове: что говорят клиенты?

Отзывы о Ростиславе на сайте Ezochat исключительно положительные. Практически каждый комментарий говорит о «невероятной точности», «деталях, вызывающих мурашки» и «полной помощи в сложной ситуации». Однако ни одного негативного отзыва или нейтрального мнения среди них найти невозможно. Это создаёт впечатление, что происходят активная модерация или же публикация заказных отзывов. За пределами Ezochat имя Аскерова никак не обсуждается: в поисковых системах, на сторонних форумах, в соцсетях — отсутствует какой-либо пользовательский опыт или обратная связь, что только усиливает впечатление искусственности образа.

Выводы по деятельности Ростислава Аскерова

Ростислав Аскеров создаёт образ эзотерического эксперта с уникальными способностями, однако на деле доступно крайне мало подтверждений его компетентности. Биография не содержит достоверных данных, услуги лишены прозрачности по цене, а все отзывы сосредоточены на одной платформе и не оставляют места сомнениям. При всём этом отсутствует любая интернет-активность, которая позволила бы оценить его вживую или убедиться в профессионализме. Обращаться к такому специалисту — это высокая степень риска, особенно если принимать во внимание, что никаких гарантий или верифицированных результатов он не предоставляет. Пока всё указывает на то, что образ Аскерова — это, скорее, маркетинговый конструкт, чем реальный эзотерик с подтверждёнными способностями.