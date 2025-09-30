“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Отзывы о Рине Красновой: что известно о «целительнице»

Рина Краснова заявляет о себе как о целительнице и авторе метода «Квантовый скачок», утверждая, что помогла множеству людей. Она делает акцент на контрасте между собой и мошенниками, утверждая, что её подход снимает психологические и физические блоки. Однако не все отзывы о Рине Красновой однозначны, а методы вызывают вопросы. Ниже приводится детальный разбор информации о ней.

Биография Рины Красновой

Настоящее имя — Екатерина, дата рождения — 18 февраля 1985 года. Женщина активно ведёт страницы в Instagram, Telegram (аккаунт под именем vsem reiki) и YouTube. Согласно озвученным данным, она получила высшее экономическое образование в области бухгалтерского учёта и проживала в разных государствах. Позиционирует себя как популярный целитель в России, Казахстане, Украине и Беларуси.

Особую реакцию вызывает её образ жизни: более трёх лет она не совершает гигиенических процедур — не принимает ванну и не чистит зубы, питаясь исключительно фруктами. Несмотря на это, по её словам, ей удаётся одновременно заниматься воспитанием двоих малолетних детей и практиковать как целитель.

Рина Краснова заявляет, что не проводит обряды с молитвами и не пользуется гаданием, а занимается энергетическими практиками. В своей практике применяет медитации, заговоры и «лечение руками».

Связь с Риной Красновой осуществляется через формы обратной связи на её сайте и через аккаунты в социальных сетях. Конкретный адрес её местонахождения или телефон для личной записи отсутствуют.

Какие услуги предлагает Рина Краснова

По заявлению самой Рины, основной специализацией является альтернативная медицина, в частности методика Рэйки. Женщина утверждает, что с помощью этой практики можно лечить не только тело, но и психику, восстанавливая энергетическое и ментальное состояние «навсегда».

Сеансы она проводит удалённо: по фото, через телефон или онлайн. Очные встречи не предусмотрены, физический адрес не разглашается.

Предлагаемые услуги включают:

Рэйки-сеансы, направленные на исцеление

Обучение по системе Рэйки

Медитации различных форм

Диагностику чакральной системы

Диагностику ауры

Йогу для раскрытия чакр

Озвученные цены: базовый курс Рэйки (первая ступень) предлагается за 6990 рублей с учётом скидки, а диагностика чакр стоит 1190 рублей.

Отзывы клиентов о Рине Красновой

В интернете можно найти немало отзывов людей, имевших опыт взаимодействия с Риной Красновой. Тем не менее, большая часть комментариев носит сомнительный характер. Некоторые участники отмечают ухудшение ментального состояния после сессий.

«После общения с Риной стала терять эмоциональный контакт с близкими, появилось ощущение отрешённости», — говорится в одном из отзывов.

Также сообщается об отсутствии заявленного эффекта. Люди утверждают, что методики не работают, а обещанный «квантовый скачок» не происходит. Количество достоверных комментариев ограничено, что усложняет составление объективной оценки. Однако наличие сторонних тревожных откликов говорит о необходимости осторожности.

Выводы по деятельности Рины Красновой

Данные об услугах и биографии Рины Красновой вызывают ряд вопросов. Отсутствие адреса, невозможность личной встречи, а также противоречивый образ жизни с отказом от базовой гигиены и воспитанием детей при этом вызывают противоречивую реакцию. Методы, основанные на «лечении по фото» и дистанционном воздействии, имеют сомнительную основу.

Некоторые положительные отзывы кажутся неестественными. Это может указывать на попытки придания себе репутации специалиста с высокой эффективностью без реальных подтверждений. Потенциальным клиентам рекомендуется внимательно изучать доступную информацию и подходить критически к заявлениям.