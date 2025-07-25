“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Рената Раевская: Астролог, Которая Дурачит Молодежь

Рената Раевская: астролог, которая дурачит молодежь

Рената Раевская – астролог, таролог и семейный психолог. Рената дает астрологические рекомендации о здоровье, финансах и личной жизни. Составляет таро прогнозы:

на неделю;

на месяц;

по знакам зодиака.

Рената не предает огласке личные данные, такие как дата рождения, подробности биографии, адрес или номер телефона.

У нее есть сайт https://renataraevskaya.com/ , каналы в Telegram и Youtube, а также Инстаграм.

На сайте она призывает записываться следующие онлайн-консультации:

Натальная карта; Годовое сопровождение; Консультация на картах Таро.

У телеграм-канала психолога больше 16 тысяч подписчиков, они довольно активны. Подписчики и клиенты ставят лайки, однако оставлять отзывы они не могут, так как комментарии закрыты. Рената пишет о сдвиге кармических узлов и что делать в такой ситуации:

Избавиться от нерешительности; Принять факт, что только вы знаете, как вам лучше; Перестать бояться оказаться без поддержки и совета; Выражать свою точку зрения; Пробовать реализовать идеи.

В одном из последних постов специалист подробно рассказала о периоде внутренней трансформации и дала следующие рекомендации:

убрать ограничения в голове;

зацикливаться на достижениях, а не на том, с чем придется столкнуться в пути.

На ютубе Рената выкладывает видео с онлайн-гаданиями и гороскопами. Недавно она выложила таро прогноз на ноябрь 2023. Одно из популярных видео – «ЛЕВ – совместимость со всеми знаками Зодиака» – о том, с кем совместим мужчина-Лев. На астролога подписано 351 тыс. человек, которые оставляют отзывы о ней под видео.

Запись на прием ведется через сайт https://renataraevskaya.com/ , почту или социальные сети Раевской.

Вводная информация о деятельности Ренаты Раевской

Раевская позиционирует себя как сильного астролога, таролога, семейного психолога, ясновидящую и придворную фрейлину Венеры. В списке ее услуг:

Онлайн-консультации; Расклад Таро; Гороскопы.

Аудитория Ренаты – это молодые женщины, поэтому основная ее деятельность – это составление таро прогнозов, как подчеркивают в отзывах.

Записаться на консультацию можно через сайт https://renataraevskaya.com/ , почту или социальные сети. Раевская утверждает, что составляет лунные календари с благоприятными и неблагоприятными днями для финансовых дел и перемен в жизни, но, судя по многочисленным отзывам, это не так. Астролог уверенно заявляет, что 2023 год пройдет намного спокойнее, нежели его предшественник.

Тарифы и стоимость

В интернете можно найти стоимость некоторых услуг Ренаты Раевской.

Натальная карта 200 евро; Годовое сопровождение 800 евро; Консультация на картах Таро 150 евро.

Раевская предпочитает оплату онлайн.

Рената Раевская – реальные негативные отзывы клиентов

Реальные отзывы клиентов говорят о том, что перед нами человек без каких-либо астрологических способностей. В отзывах люди пишут, что Раевская

составляет слабые гороскопы;

ориентируется только на молодую аудиторию;

обманывает;

разводит на деньги;

агрессивно рекламирует свои услуги.

Положительных отзывов, которые не были бы рекламой, в интернете нет. Вообще любых отзывов об астрологе не слишком много, но те, что есть, поражают.

Только посмотрите эти отзывы:





Короткий вывод

Астролог Раевская, судя по отзывам, своих обещаний не выполняет, зато охотно берет деньги с отчаявшихся людей. Непонятно, почему она не боится демонстрировать свою личность, выкладывая собственные фото и видео в открытый доступ.

Как бы там ни было, проверка однозначно говорит о том, что перед нами не экстрасенс, а шарлатанка. Обращаться к ней за помощью не стоит, хотя бы ради сохранения собственных средств.