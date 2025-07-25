Рената Раевская: Астролог, Которая Дурачит Молодежь
25.07.2025, 0:00, Рейтинг эзотериков
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Рената Раевская: астролог, которая дурачит молодежь
Рената Раевская – астролог, таролог и семейный психолог. Рената дает астрологические рекомендации о здоровье, финансах и личной жизни. Составляет таро прогнозы:
- на неделю;
- на месяц;
- по знакам зодиака.
Рената не предает огласке личные данные, такие как дата рождения, подробности биографии, адрес или номер телефона.
У нее есть сайт https://renataraevskaya.com/ , каналы в Telegram и Youtube, а также Инстаграм.
На сайте она призывает записываться следующие онлайн-консультации:
- Натальная карта;
- Годовое сопровождение;
- Консультация на картах Таро.
У телеграм-канала психолога больше 16 тысяч подписчиков, они довольно активны. Подписчики и клиенты ставят лайки, однако оставлять отзывы они не могут, так как комментарии закрыты. Рената пишет о сдвиге кармических узлов и что делать в такой ситуации:
- Избавиться от нерешительности;
- Принять факт, что только вы знаете, как вам лучше;
- Перестать бояться оказаться без поддержки и совета;
- Выражать свою точку зрения;
- Пробовать реализовать идеи.
В одном из последних постов специалист подробно рассказала о периоде внутренней трансформации и дала следующие рекомендации:
- убрать ограничения в голове;
- зацикливаться на достижениях, а не на том, с чем придется столкнуться в пути.
На ютубе Рената выкладывает видео с онлайн-гаданиями и гороскопами. Недавно она выложила таро прогноз на ноябрь 2023. Одно из популярных видео – «ЛЕВ – совместимость со всеми знаками Зодиака» – о том, с кем совместим мужчина-Лев. На астролога подписано 351 тыс. человек, которые оставляют отзывы о ней под видео.
Запись на прием ведется через сайт https://renataraevskaya.com/ , почту или социальные сети Раевской.
Вводная информация о деятельности Ренаты Раевской
Раевская позиционирует себя как сильного астролога, таролога, семейного психолога, ясновидящую и придворную фрейлину Венеры. В списке ее услуг:
- Онлайн-консультации;
- Расклад Таро;
- Гороскопы.
Аудитория Ренаты – это молодые женщины, поэтому основная ее деятельность – это составление таро прогнозов, как подчеркивают в отзывах.
Записаться на консультацию можно через сайт https://renataraevskaya.com/ , почту или социальные сети. Раевская утверждает, что составляет лунные календари с благоприятными и неблагоприятными днями для финансовых дел и перемен в жизни, но, судя по многочисленным отзывам, это не так. Астролог уверенно заявляет, что 2023 год пройдет намного спокойнее, нежели его предшественник.
Тарифы и стоимость
В интернете можно найти стоимость некоторых услуг Ренаты Раевской.
- Натальная карта 200 евро;
- Годовое сопровождение 800 евро;
- Консультация на картах Таро 150 евро.
Раевская предпочитает оплату онлайн.
Рената Раевская – реальные негативные отзывы клиентов
Реальные отзывы клиентов говорят о том, что перед нами человек без каких-либо астрологических способностей. В отзывах люди пишут, что Раевская
- составляет слабые гороскопы;
- ориентируется только на молодую аудиторию;
- обманывает;
- разводит на деньги;
- агрессивно рекламирует свои услуги.
Положительных отзывов, которые не были бы рекламой, в интернете нет. Вообще любых отзывов об астрологе не слишком много, но те, что есть, поражают.
Только посмотрите эти отзывы:
Короткий вывод
Астролог Раевская, судя по отзывам, своих обещаний не выполняет, зато охотно берет деньги с отчаявшихся людей. Непонятно, почему она не боится демонстрировать свою личность, выкладывая собственные фото и видео в открытый доступ.
Как бы там ни было, проверка однозначно говорит о том, что перед нами не экстрасенс, а шарлатанка. Обращаться к ней за помощью не стоит, хотя бы ради сохранения собственных средств.