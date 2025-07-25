Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Рената Раевская: Астролог, Которая Дурачит Молодежь

Рената Раевская: Астролог, Которая Дурачит Молодежь

25.07.2025, 0:00, Рейтинг эзотериков
Теги:

Рената Раевская: астролог, которая дурачит молодежь

Рената Раевская – астролог, таролог и семейный психолог. Рената дает астрологические рекомендации о здоровье, финансах и личной жизни. Составляет таро прогнозы:

  • на неделю;
  • на месяц;
  • по знакам зодиака.

Рената не предает огласке личные данные, такие как дата рождения, подробности биографии, адрес или номер телефона.

У нее есть сайт https://renataraevskaya.com/ , каналы в Telegram и Youtube, а также Инстаграм.

На сайте она призывает записываться следующие онлайн-консультации:

  1. Натальная карта;
  2. Годовое сопровождение;
  3. Консультация на картах Таро.

У телеграм-канала психолога больше 16 тысяч подписчиков, они довольно активны. Подписчики и клиенты ставят лайки, однако оставлять отзывы они не могут, так как комментарии закрыты. Рената пишет о сдвиге кармических узлов и что делать в такой ситуации:

  1. Избавиться от нерешительности;
  2. Принять факт, что только вы знаете, как вам лучше;
  3. Перестать бояться оказаться без поддержки и совета;
  4. Выражать свою точку зрения;
  5. Пробовать реализовать идеи.

В одном из последних постов специалист подробно рассказала о периоде внутренней трансформации и дала следующие рекомендации:

  • убрать ограничения в голове;
  • зацикливаться на достижениях, а не на том, с чем придется столкнуться в пути.

На ютубе Рената выкладывает видео с онлайн-гаданиями и гороскопами. Недавно она выложила таро прогноз на ноябрь 2023. Одно из популярных видео – «ЛЕВ – совместимость со всеми знаками Зодиака» – о том, с кем совместим мужчина-Лев. На астролога подписано 351 тыс. человек, которые оставляют отзывы о ней под видео.

Запись на прием ведется через сайт https://renataraevskaya.com/ , почту или социальные сети Раевской.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Вводная информация о деятельности Ренаты Раевской

Раевская позиционирует себя как сильного астролога, таролога, семейного психолога, ясновидящую и придворную фрейлину Венеры. В списке ее услуг:

  1. Онлайн-консультации;
  2. Расклад Таро;
  3. Гороскопы.

Аудитория Ренаты – это молодые женщины, поэтому основная ее деятельность – это составление таро прогнозов, как подчеркивают в отзывах.

Записаться на консультацию можно через сайт https://renataraevskaya.com/ , почту или социальные сети. Раевская утверждает, что составляет лунные календари с благоприятными и неблагоприятными днями для финансовых дел и перемен в жизни, но, судя по многочисленным отзывам, это не так. Астролог уверенно заявляет, что 2023 год пройдет намного спокойнее, нежели его предшественник.

Тарифы и стоимость

В интернете можно найти стоимость некоторых услуг Ренаты Раевской.

  1. Натальная карта 200 евро;
  2. Годовое сопровождение 800 евро;
  3. Консультация на картах Таро 150 евро.

Раевская предпочитает оплату онлайн.

Рената Раевская – реальные негативные отзывы клиентов

Реальные отзывы клиентов говорят о том, что перед нами человек без каких-либо астрологических способностей. В отзывах люди пишут, что Раевская

  • составляет слабые гороскопы;
  • ориентируется только на молодую аудиторию;
  • обманывает;
  • разводит на деньги;
  • агрессивно рекламирует свои услуги.

Положительных отзывов, которые не были бы рекламой, в интернете нет. Вообще любых отзывов об астрологе не слишком много, но те, что есть, поражают.

Только посмотрите эти отзывы:

Рената Раевская
Рената Раевская отзывы

Короткий вывод

Астролог Раевская, судя по отзывам, своих обещаний не выполняет, зато охотно берет деньги с отчаявшихся людей. Непонятно, почему она не боится демонстрировать свою личность, выкладывая собственные фото и видео в открытый доступ.

Как бы там ни было, проверка однозначно говорит о том, что перед нами не экстрасенс, а шарлатанка. Обращаться к ней за помощью не стоит, хотя бы ради сохранения собственных средств.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Рената Раевская: Астролог, Которая Дурачит Молодежь
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика