Полегуев Леонид Александрович

Отзывы о Полегуеве Леониде Александровиче: стоит ли доверять целителю из Иркутска

Полегуев Леонид Александрович заявляет о себе как о потомственном целителе из Байкальского региона. Несмотря на отсутствие личного сайта и социальных сетей, информация о нем активно обсуждается в интернете. В этой статье подробно разбираем, чем он занимается, где принимает и что о нём говорят клиенты.

Кто такой Полегуев Леонид Александрович

Полегуев Леонид Александрович представляет себя как потомок эвенкийского рода с особой силой, занимающийся традиционной целительской практикой. Его деятельность включает приёмы в городе Иркутске по адресу: мкр. Лесной, ул. Беловежская, 15. Он работает в будние дни с 13:00 до 19:00, а записаться можно только по телефону в Иркутске 657-302. Онлайн-консультации не проводятся.

Леонид Полегуев ведёт приёмы совместно со своим сыном Эдуардом, также заявленным как целитель. Личной информации о биографии Полегуева крайне мало, на момент публикации нет ни верифицированных профилей в соцсетях, ни официального сайта, где можно было бы ознакомиться с его квалификацией или услугами.

Какие услуги предлагает Полегуев Леонид Александрович

Перечень озвученных возможностей Леонида Александровича включает в себя околомедицинские и эзотерические практики. Он не использует медикаменты и ориентируется на народную медицину, заговоры и ритуалы. Среди заболеваний, от которых, по его заявлениям, он помогает избавляться, указаны:

остеохондроз;

боли в суставах;

головные боли;

бессонница;

радикулит;

паховая грыжа;

опущение почек;

заболевания спины.

Кроме этого, экстрасенс якобы помогает людям избежать хирургического вмешательства и лечит алкогольную зависимость посредством чтения молитв над больными.

Полегуев также заявляет, что умеет устранять эзотерические проблемы:

порча;

родовое проклятие;

венец безбрачия;

приворот;

Целитель проводит сеансы ясновидения с целью выявления глубинных причин несчастий и болезней. При этом в большинстве случаев необходимы многократные посещения.

Стоимость услуг Полегуева Леонида Александровича

Точного прайса на услуги Леонида Александровича в открытом доступе не представлено. Стоимость приёма держится в тайне и, предположительно, озвучивается лично во время обращения. Отмечается, что оплата производится по результату, однако на практике клиенты жалуются на несоответствие между обещанным эффектом и итогом консультации.

Отзывы о Полегуеве Леониде Александровиче: что говорят клиенты?

Отзывы о целителе Полегуеве преимущественно отрицательные. Многие клиенты утверждают, что никакого улучшения состояния после сеансов не наступает. В некоторых отзывах содержатся жалобы на поведение самого целителя.

«Деньги взял, а боль как была, так и осталась»

«Обещал снять порчу, в итоге просто начитал пару слов и ничего не изменилось»

«Развёл на сеансы, эффекта ноль, отказывался возвращать деньги и начал грубить»

Пользователи неоднократно упоминают следующие проблемы, связанные с Полегуевым:

отсутствие результата;

мошеннические действия;

грубость в общении;

повышенный тон;

манипуляции и запугивание.

Положительные отклики в Сети крайне редки и, по всей видимости, выполняют рекламную функцию. Объективных свидетельств о случаях исцеления или реальной помощи найти не удалось. Количество отзывов ограничено, но почти каждый из них указывает на обман со стороны Полегуева Леонида Александровича.

Выводы по деятельности Полегуева Леонида Александровича

Анализ имеющихся данных и отзывов говорит о том, что деятельность целителя из Иркутска вызывает серьёзные сомнения. Несмотря на обещания вернуть здоровье и снять эзотерические негативы, клиенты регулярно жалуются на отсутствие результата, грубое поведение и финансовое вымогательство со стороны Полегуева.

Отсутствие прозрачности в цене услуг, а также нежелание оформлять интернет-платформу или страницы в соцсетях может свидетельствовать о желании избегать избыточной публичности и контроля. Учитывая сложности, с которыми сталкиваются бывшие клиенты, обращаться за помощью к Полегуеву Леониду Александровичу не рекомендуется.