“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Петр Андреев

Отзывы о Петре Андрееве: гипнолог с более чем 35-летним стажем

Петр Андреев позиционирует себя как доктор психологических наук, специалист в области гипноза и гипнотерапии, а также руководитель центра развития и научных исследований. Его деятельность вызывает неоднозначные мнения — от крайне критичных до нейтральных. Ниже представлены структурированные сведения о его опыте, курсах и отзывах.

Биография Петра Андреева

Петр Андреев имеет медицинское или психологическое образование (точного уточнения не приводится) и является доктором психологических наук. Дополнительно он заявлен как член академии космонавтики Циолковского, однако официальных подтверждений этого статуса в открытых источниках не представлено. До перехода в эзотерику, гипноз и психологическое консультирование, Андреев длительное время работал в спортивной сфере — тренером по акробатике. Именно тогда, по его заявлениям, он начал применять гипноз для преодоления страхов у спортсменов и моделировал программы, которые якобы давали результаты.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Петр Андреев?

Основная деятельность Петра Андреева сосредоточена на предоставлении услуг в рамках регрессивного и директивного гипноза, а также гипнотерапии. Согласно предоставленной информации, спектр его помощи охватывает:

работу с психотравмами — тревожные воспоминания, страхи утраты, ощущение ненужности;

психологическое сопровождение и реабилитация пациентов во время лечения психосоматических заболеваний;

программирование на успех, счастье, финансовое изобилие;

решение проблем самооценки и проявлений неуверенности в себе;

психотерапия при сексуальных нарушениях и панических атаках.

Отдельно подчеркивается, что Петр Андреев занимается обучением гипнозу, используя собственные методики. По его заявлениям, он обучил уже более 5000 учеников, которые теперь работают в этой области по всему миру.

Курсы гипноза от Петра Андреева

Под брендом «Институт гипноза» Петр Андреев предлагает курсы, направленные на освоение гипноза и освоение частной практики в сжатые сроки. Обучение организовано в формате трех уровней:

Погружение в гипноз;

Психокоррекция;

Применение ПЛП (с расшифровкой метода в описании курса не уточняется).

Курс доступен в трех форматах: онлайн, очный и «премиум». Онлайн-курс включает 25 видеоуроков по директивному гипнозу, методические пособия и сопровождение в личном кабинете. Программу обучения подкрепляют ежедневными домашними заданиями, сдаваемыми наставникам. Доступ к материалам выдается на 6 месяцев.

Очный и премиум-форматы предусматривают 21 час практики в Москве, а также вариант безлимитной стажировки и индивидуальные консультации с Петром Андреевым. В «премиум»-пакете добавлены 12 дополнительных занятий с самим Андреевым и, по утверждению организаторов, возможность «повышения энергопотенциала».

Стоимость обучения варьируется в зависимости от пакета:

онлайн-курс — 68 000 рублей;

очный курс — 98 000 рублей;

премиум-курс — 290 000 рублей.

Контакты для записи представлены на сайте и в социальных сетях. В частности, в Instagram аккаунт указан под ником hypnos_andreev.

Деятельность Петра Андреева в соцсетях

Петр Андреев управляет двумя телеграм-каналами: «гипноз Петр Андреев» и «институт гипнолога Hypnology_bot». Также заявлено присутствие в Instagram, однако актуальные показатели аудитории не раскрываются.

Отзывы о Петре Андрееве: что говорят клиенты?

Мнения о сеансах и курсах Петра Андреева в сети неоднозначные. Утверждается, что для некоторых сеансы оказались впечатляющими, в то время как другие не почувствовали значимого эффекта. Кроме индивидуальных мнений, в тематических рейтингах среди эзотериков он даже не указан в числе лидеров. Например:

1 место — Верховная Жрица (таролог, рейтинг 4.8, 26 отзывов);

2 место — Амилика Ленорман (таролог, рейтинг 4.7, 36 отзывов);

3 место — Гетейва (указана без специализации, рейтинг 4.6, 18 отзывов).

Такие показатели ставят под вопрос востребованность и качество предложений Андреева на рынке эзотерических услуг.

Выводы по деятельности Петра Андреева

Петр Андреев — гипнолог с заявленным опытом более 35 лет, автор обучающих курсов и индивидуальных программ в сфере гипноза и гипнотерапии. Однако отсутствие документально подтвержденной информации о многих аспектах его квалификации, спорные отзывы клиентов, а также достаточно высокая цена обучения вызывают настороженность. Решение об обращении к Андрееву или приобретении обучения, очевидно, остается на усмотрение каждого.