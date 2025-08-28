“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Таролог Пан Роман Игнатович: биография, обучение на курсах Таро, соцсети pan roman, отзывы

Пан Роман — таролог, который помогает людям решать их проблемы. Познакомимся с таинственным миром Таро через призму жизни и работы этого специалиста, узнаем о его методе гадания, а также о его опыте и обучающих ресурсах, которые предлагает Роман.

Образование и биография Пана Романа

Этнический поляк Роман Игнатович родом из Беларуси. По образованию он экономист и филолог. Во время обучения в университете заинтересовался картами Таро и занимается ими уже более 25 лет. В настоящее время живет в Западной Норвегии, проводит онлайн-курсы в собственной школе таро Пана Романа.

Поговорим о биографии Пана Романа. У Романа жена Ольга и две дочери школьного возраста. Семья восемь лет проживала в Польше, затем переехала в Норвегию. На протяжении последнего года они снимают дом в деревне недалеко от города Берген. Об этом рассказывается на Ютуб таролога Пана Романа, так же автор делится интересными моментами своей жизни и планами на будущее.

Последние 12 Пан Роман оказывает услуги клиентам с использованием собственной методики гадания. Этот метод объединяет средневековую символику Таро и астрологические моменты.

Обучение на курсах у Пана Романа и другие услуги

Основные направления деятельности Пана Романа:

анализ поведенческих, эмоциональных, сексуальных изменений во взаимоотношениях партнеров;

помощь в определении личного жизненного пути;

помощь. в ситуациях, связанных с работой;

поиск ошибок при ведении бизнеса;

обучение пониманию карт Таро и личные консультации.

Обучение таро Пан Роман проводит в Школе Таро Trivium. В самом начале специалист рекомендует изучить Грамматику Таро. В программе содержится 26 двухчасовых занятий, рассматривается более 60 раскладов, основанных на реальных событиях. На сайте таролог дает пример одной из лекций курса. Стоимость обучения онлайн – 400 евро, в записи – 300 евро.

Анализ социальных сетей pan roman

В инстаграме (*запрещенная в России соцсеть) у таролога 4807 подписчиков, однако лайки и комментарии никто не оставляет. Возможно, накрутка аудитории.

Во вконтакте pan roman группа с подписчиками в количестве 3156. Реальных ВК подписавшихся 2815. Пан Роман Таро предлагает гадание на таро, гадание, предсказание. В контакте посты и видео просматривали от 1.5 до 7 тысяч человек. Последняя публикация была в начале июня 2023 г.

Самыми популярными площадками являются телеграм и ютуб. В телеграм канале 11476 подписчиков. Пользователи активно смотрят контент, который содержит ссылки на ютуб. В одной из публикаций таролог предупреждает о мошеннике, который создал канал под его именем.

Ютуб-канал «Панромантаро» зарегистрирован в 2011 году, лидирует по числу подписчиков. Таковых 73,3 тысячи. Автор регулярно размещает видео с лекциями, отвечает на вопросы и проводит расклад карт в эфире. Он дает возможность обучиться картам Таро бесплатно на интенсиве из десяти занятий. Первая лекция этого курса набрала 403 тысячи просмотров. Некоторые видео-лекции набирают более двух миллионов просмотров. На канале отдельные видео доступны только для спонсоров.

Второй канал Романа на ютубе называется «Дорога в долину». Этот семейный канал о жизни в норвежской деревне на хуторе имеет 58,9 тысяч подписчиков и тоже пользуется большой популярностью.

Реальные отзывы о тарологе Пане Романе

Публикации на платформах привлекают внимание многих пользователей. Последние оставляют лайки, комментарии, отзывы о Пане Романе со словами благодарности.

К Роману обратилась женщина, чтобы прояснить для себя истинное отношение к ней непосредственного начальника. Таролог записал видео «Какие чувства скрывает коллега? – Лучший расклад карт Таро для просмотра скрытых чувств». Разбор жизненной ситуации в эфире вызвал неподдельный интерес. Реальные люди благодарят пана романа за качество его работы и консультаций.

Выводы о деятельности эзотерика

Роман представляет себя опытным практиком Таро, который помогает людям в решении жизненных проблем. Однако не исключено, что за маской духовного наставника скрывается расчетливый самозванец, умело манипулирующий доверчивыми клиентами в корыстных целях.

Читателям необходимо сделать собственные выводы, действительно ли пан Роман является экспертом своего дела или искусным мошенником. Список проверенных специалистов вы найдете на нашем сайте.