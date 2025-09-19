“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Ольга Перцева

Ольга Перцева отзывы: анализ деятельности и мнений клиентов

Ольга Перцева продвигает личный проект через бренд неНумерология, позиционируемый как система анализа личности, не имеющая отношения к эзотерике. Основанный на психоаналитическом подходе, метод включает элементы нумерологического расчета. Ниже разобраны ключевые факты о биографии Перцевой, подробности её услуг, перечень курсов, отзывы и общий итог по её деятельности.

Биография Ольги Перцевой

Дата рождения Ольги Перцевой — 5 ноября 1984 года. Её первое образование связано с экономикой. Она состоит в браке и воспитывает сына. Обращение к нумерологии произошло в результате личных психологических проблем — в том числе панических атак и ощущения неудачи в семейной жизни. Знакомство с трудами Александра Александрова подтолкнуло её к изучению матрицы судьбы, однако она не удовлетворила требований по анализу личности. Это привело к разработке альтернативного метода, занявшей 13 лет.

Для создания метода Перцева изучала данные пациентов психиатрических учреждений, материалы МВД, биографии знаменитостей и проводила анкетирование. Она получила квалификацию психолога и постоянно занималась повышением уровня подготовки.

Какой подход применяет неНумеролог Ольга Перцева?

Авторский метод, заявленный с точностью до 95%, основан на анализе даты рождения, но делает акцент на психологии, а не на числах. Клиентская база включает публичных персон. Основные каналы вещания:

YouTube

VK

Instagram

Проект привёл к созданию школы, подготовившей выпускников по всему миру. На основе накопленной информации изданы три книги: «неНумерология. Анализ личности», «АльфаБета. Как перестать спасать мир и спасти себя» и «МатериАнство. Ваш успешный ребенок» (в соавторстве с Кузиным А.Ю.).

Какие услуги предлагает Ольга Перцева?

Консультации проводятся лично и через выпускников школы. Продолжительность одной сессии — от 1,5 до 2 часов. Заявляется, что за это время можно проработать любую проблему. Стоимость — 100 000 рублей. Бесплатный предварительный расчет психоматрицы доступен на сайте , расшифровка — за 499 рублей.

Оффлайн мероприятия проходят в формате PSY Club в разных городах, стоимость участия — от 1000 рублей. Тематические вебинары проводятся онлайн, участие — от 3000 рублей. Также предлагается формат супервизий. Вариант наблюдателя — от 500 до 1500 рублей, консультанта — 3500 рублей.

На сайте можно заказать книги, минимальная стоимость — от 500 рублей. Все точки продажи указаны на страницах проекта.

Курсы от Ольги Перцевой

Основной курс «Практическая неНумерология» состоит из 7 модулей и заявлен как не содержащий эзотерического компонента. Участвовать может любой желающий. По данным самой школы:

Выпущено 20 потоков

Обучено более 11 000 человек

В команде числится 100 человек

Продолжительность обучения — 12 недель. Доступ к материалам сохраняется 6 месяцев. Стоимость оглашается лично каждому участнику, возможна рассрочка и налоговый вычет. Необходимый авансовый платёж — от 5000 рублей. Диплом выдаётся по окончании курса.

Другие предложения:

Курс «Панические атаки». Стоимость — 5900 рублей. Представлен уникальным материалом, сертификация, доступ на 6 месяцев.

Курс «Замуж по расчёту». Сертификат выдается, цена сообщается лично, материалы доступны полгода после завершения курса.

Все программы реализуются на платформе GetCourse с поддержкой кураторов. Перцева участвует в прямых эфирах с обратной связью.

Отзывы о неНумерологе Ольге Перцевой: что говорят клиенты

Отзывы размещены на личных площадках и сторонних ресурсах. Отклики представлены в видеоформате и текстами. Часть мнений оставлены учениками и клиентами.

Согласно ряду отрицательных отзывов, автор метода обвиняется в недостоверности и в том, что её работа лишь маскируется под научный подход. Также пользователи отмечают расхождения в заявляемой концепции и фактическом содержании услуг. Отмечается отсутствие доказательной психологии на сайте . Появляются претензии об агрессивной коммерческой модели и завышенных ценах без обоснования.

Выводы по деятельности Ольги Перцевой

Ольга Перцева работает под брендом неНумерология и именует себя психологом без связей с эзотерикой, несмотря на использование нумерологических основ. Аудитория страниц проекта превышает 800 000 человек. Услуги предлагаются как частным клиентам, так и публичным личностям. Однако предлагаемый метод вызывает противоречивые оценки пользователей: наряду с положительными отзывами фигурируют обвинения в недостоверности утверждений и завышенных ценах без достаточных научных подтверждений.