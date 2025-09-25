“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Ольга Лихонкина

Отзывы об Ольге Лихонкиной: нумерология или маркетинг с эзотерическим уклоном?

Ольга Лихонкина позиционирует себя как нумеролог и таролог, разработавшая методику под названием «Бесконечно несказанно». Она проводит онлайн-консультации, обучает нутрициологии и векторной нумерологии, активно продвигается в соцсетях, но вызывает массу вопросов: от отсутствия профильного образования до недоказанной результативности своих методик.

Биография Ольги Лихонкиной

Ольга Лихонкина родом из Пскова. По её собственным словам, переход к эзотерике произошёл после прохождения курса по нутрициологии — именно тогда она испытала желание «помогать людям через числа». До этого пробовала себя в различных сферах, не находя удовлетворения.

Однако не представлено ни одного документа, подтверждающего прохождение Лихонкиной специализированных курсов по нумерологии или таро. Сертификаты и дипломы, указывающие на хотя бы минимальную профессиональную квалификацию, отсутствуют. Такие факты заставляют критически относиться к её заявлению о «предназначении» и «уникальной методике».

Какие услуги предлагает Ольга Лихонкина?

Неполный онлайн-разбор по одной жизненной сфере (карьера, здоровье, финансы или отношения); длительность — 40 минут, цена — 6000 рублей.

Полная консультация (включает анализ судьбы, жизненного пути, кармы и связи с родом); длительность — 60 минут; стоимость — 8700 рублей.

Таро-расклад (2 вопроса); цена варьируется от 980 до 5000 рублей.

Курс по нутрициологии — 26000 рублей.

Курс по векторной и балловой нумерологии, построение матриц по дате рождения — 17000 рублей.

При столь высоких ценах, подтверждения эффективности описанных услуг не предоставлено. Все продукты Лихонкиной основаны на индивидуальных трактовках и субъективных интерпретациях, которые сложно проверить на объективность. Вопрос оплаты остаётся открытым: за что именно клиент должен отдать десятки тысяч рублей — за набор неопровергаемых допущений?

Анализ деятельности Лихонкиной

Главным проектом, который активно продвигается Лихонкиной, является авторский курс Super Numeric Mind, размещённый на сайте supernumericmind. Метод «Бесконечно несказанно» подаётся как уникальная концепция нумерологического анализа. Однако ни в одном из открытых источников не указано, в чём конкретно состоит его отличие от других существующих школ нумерологии.

Ольга ограничивается размытыми описаниями типа «глубокий анализ» и «нестандартный подход». Фактического раскрытия сути методики — нет. Таким образом, «уникальность» сводится к брендовому названию и маркетинговому позиционированию.

Активность в социальных сетях

Ольга Лихонкина активно ведёт продвижение на нескольких площадках:

Telegram-канал «beskonechnoneskazanno» — основной источник информации, где публикуются трактовки, рекламные материалы, сообщения от клиентов.

Instagram — в основном визуальный контент, фотографии, цитаты, объявления об услугах.

YouTube — преимущественно короткие видеоролики с «советами», не отличающиеся регулярной публикуемостью.

ВКонтакте-аккаунт с названием «neskazannovpechatleniya» содержит те же материалы, что и в остальных сетях.

Наиболее выраженная активность — в Telegram. При этом доминируют исключительно положительные отзывы, создающие одностороннюю картину. Присутствие на других платформах либо эпизодично, либо повторяет уже размещённый в Telegram контент.

Отзывы о методах Ольги Лихонкиной

По информации из Telegram-канала, клиентская оценка её услуг всегда положительна: публикации состоят из эмоциональных благодарностей и восторженных сообщений. Однако на сторонних отзовиках или независимых платформах ни одной рецензии найти не удалось.

Негативные отклики либо блокируются, либо отсутствуют — невозможно определить, обусловлено ли это реальной эффективностью методики или чисткой репутационного фона. Отсутствие разнонаправленных мнений может рассматриваться как повод для сомнения в достоверности представленной информации.

Выводы по деятельности Ольги Лихонкиной

Деятельность Ольги Лихонкиной вызывает множество вопросов. Несомненное внимание уделено визуальной составляющей: бренд, оформление соцсетей, названия курсов. Однако ни образования, ни профессионального подтверждения компетенций клиент не получает. Методика «Бесконечно несказанно» остаётся в тени — без ясного описания или примеров применения.

Высокие цены, субъективность трактовок, односторонние отзывы — всё это снижает доверие к практике. Владельцы критического мышления вряд ли найдут для себя основания потратить 8700 рублей за разбор судьбы или 26000 за нутрициологический курс от человека без медицинского диплома. Перед тем как выбрать консультацию у Ольги Лихонкиной, стоит задать себе вопрос: готовы ли вы платить за эзотерический контент, облечённый в красивую упаковку, но не подкреплённый конкретными результатами?