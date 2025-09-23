“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Ольга Лемнару

Отзывы об Ольге Лемнару: обзор деятельности гипнолога

Ольга Лемнару заявляет о себе как о гипнологе и психологе из Челябинска, специализирующемся на работе с фобиями, психосоматикой и самооценкой. Несмотря на активное присутствие в соцсетях и широкий список предлагаемых услуг, её профессиональная квалификация остаётся под вопросом.

Биография Ольги Лемнару

Ольга Лемнару позиционирует себя как врача-гипнолога и психолога. Она утверждает, что обучалась в различных учреждениях, однако названия этих организаций не указаны, и их дипломы не соответствуют критериям общепринятых профессиональных стандартов. Это значительно снижает доверие к заявленной квалификации.

Какие услуги предлагает Ольга Лемнару?

На официальном сайте указано, что Ольга Лемнару предоставляет следующие услуги:

Регрессивный гипноз

Эриксоновский гипноз

Эмоционально-образная терапия

Согласно описанию, данные методы предназначены для работы с психосоматическими проявлениями, различными страхами, проблемами самооценки, а также тяжёлыми финансовыми ситуациями. При этом информация о стоимости услуг отсутствует, что делает процесс взаимодействия с клиентами непрозрачным.

Деятельность Лемнару в соцсетях

Ольга активно использует соцсети для продвижения своей деятельности. Однако уровень вовлечённости и обратной связи вызывает сомнения.

Аккаунт в Telegram (classic hypnosis) — 2 567 подписчиков, 45 публикаций. Ведётся как канал по гипнозу и сну, публикуются советы и обучающие материалы. Контактная информация указана. Отзывы отсутствуют.

ВКонтакте — страница «Гипноз | Психосоматика» имеет 15 000 подписчиков. На аккаунте представлены методы работы и информация о консультациях. Присутствуют отзывы, но их подлинность не проверена.

Аккаунт в Instagram (olemnaru) — 1 961 публикация и 20,5 тыс. подписчиков. Основная тематика — личностное развитие. В профиле можно записаться на консультацию, указаны контактные данные и имеются отзывы.

YouTube — 640 подписчиков, 205 видеороликов. Тематика канала — гипноз, психология, индивидуальные сеансы и консультации в формате Skype. Некоторое количество отзывов присутствует.

Личная страница ВКонтакте также содержит предложения по проведению гипноза очно и дистанционно, имеются отзывы.

Отзывы о Лемнару: что говорят клиенты?

Отзывы о работе Ольги Лемнару в основном положительные, но отсутствие проверенной информации о реальных клиентах и сомнения в квалификациях вызывают подозрение относительно их достоверности.

Ольга Лемнару — гипнолог, отзывы о котором в основном позитивные, но неизвестно, купленные они или нет.

Выводы по деятельности Ольги Лемнару

Ольга Лемнару представляет себя как специалиста в области гипноза и психологии, однако верифицировать её профессиональную подготовку не представляется возможным. Отсутствие подтверждённых дипломов, непрозрачность ценовой политики и сомнительная активность в социальных сетях не способствуют доверию. Рекомендуется критически относиться к предоставляемым ею услугам и при необходимости искать помощь у специалистов с официально подтверждённой квалификацией.