“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог, астролог и нумеролог Ольга Хромова: биография, курсы, разоблачение и реальные отзывы

Ольга Хромова – таролог, нумеролог, астролог. Директор собственной «Школы Развития Личности «ШРЛ», где проходит обучение по направлениям: астрология, нумерология, таро, нейрографика, астрология отношений, медитации. Создатель «Частной Элитной Школы «Колесо Фортуны»(уникальные курсы и марафоны). Создатель женского «Клуба «4К». Автор онлайн-курса «Нумерология с нуля». Автор популярных книг о нумерологии отношений, раскладах Таро на все случаи жизни и экспресс-диагностики денежного потока.

Считает, что нумерология не дар, а системные знания.

В этой статье проведем анализ деятельности эзотерика Ольги Хромовой и узнаем обманом или нет является ее проект.

Биография Ольги Хромовой

Родилась 1 июля, родилась в Омске. В настоящее время живет в Москве. Ольга познакомилась с эзотерикой в 2007 году и с тех пор посвятила себя глубокому изучению нумерологии. С 2014 года она начала заниматься нумерологией профессионально, и за эти годы она считает, что достигла значительного успеха в своей практике. Является создателем «Частной Элитной Школы «Колесо Фортуны», где предлагает уникальные курсы и марафоны, которые посетили тысячи участников. Ольга считает, что её подход к нумерологии помог более чем 10 000 клиентам улучшить свои доходы, наладить отношения в семье и найти своё предназначение в жизни.

На страницах своих аккаунтов Ольга рассказывает о том, что она с большой страстью помогает своим ученикам открывать для себя мир нумерологии, научиться находить в ней себя и влюбиться в эту древнюю практику. Позиционирует свои методы обучения как не только практичны, но и глубоко вдохновляющие, позволяя каждому найти свой уникальный путь и раскрыть свой потенциал.

Утверждает, что она практик Таро, нумерологии и астрологии уже более15 лет, и за это время выпустила более 5800 учеников.

Услуги нумеролога

Курс «Нумерология с нуля»

Курс «Нумерология с нуля», предложенный Ольгой Хромовой, является начальным путеводителем в мир самопознания через нумерологию, предлагая инструменты для положительных изменений в жизни. Ольга Хромова, действующий нумеролог и основатель частной элитной школы, раскрывает свои методики, благодаря которым уже множество клиентов смогли обрести своё предназначение и лучше понять окружающий мир. Курс и консультации дают уникальную возможность не только углубить понимание себя через числа, но и освоить престижную профессию.

Учащиеся курса «Нумерология с нуля» обретут знания, охватывающие широкий спектр нумерологической практики: от интерпретации даты рождения до комплексного анализа Матрицы Судьбы. Это позволит им узнать о своих талантах, наиболее прибыльных сферах деятельности, кодах финансового успеха, способах привлечения благоприятных обстоятельств и людей в жизнь, разрешении прошлых задач и кармических долгов, а также открытии любовных и творческих потенциалов.

Курс окажется полезным для тех, кто стремится к самопознанию, гармонии в отношениях, повышению личной эффективности, преодолению внутренних барьеров, и поиску решений в жизненных ситуациях. Он также адресован парам, желающим укрепить семейные узы.

«Нумерология с нуля» доступна для покупки на сайте с акционными условиями для всех клиентов, предоставляя возможность каждому стать более успешным, счастливым и гармоничным.

На разных ресурсах у курса может цена отличаться.

Бесплатный вебинар

Для тех, кто хочет углубить свои знания в нумерологии и личностном росте, она предлагает бесплатный вебинар. На этом вебинаре участники смогут рассчитать свою матрицу жизни, обнаружить точки достатка и успеха, узнать о заложенном в них и их детях с рождения потенциале на будущее, а также открыть для себя дополнительные способы заработка. Это уникальная возможность заглянуть глубже в свою сущность и раскрыть новые горизонты для личностного и профессионального роста.

Книги на Литрес

Наряду с нумерологией и Таро, Ольга Хромова является Автор популярных книг о нумерологии отношений, раскладах карт Таро на все случаи жизни и экспресс-диагностики денежного потока.

Анализ социальных сетей

Вся деятельность в социальных сетях (Инстаграм (*запрещенная в России соцсеть), Дзен, ВКонтакте) направлена на подогрев интереса к таро, астрологии и нумерологии и продвижения курса «Нумерология с нуля», женского клуба «4К» и Школы Развития Личности «ШРЛ».

Реальные отзывы о нумерологе Ольге Хромовой

На странице эзотерика в Instagram (*запрещенная соцсеть в РФ) наблюдается несоответствие между активностью на странице и большим количеством отзывов в актуальных историях. Это вызывает сомнения в подлинности отзывов о нумерологе Ольге Хромовой, поскольку все аватарки и имена пользователей скрыты, что может указывать на их покупку или создание самой Ольгой из одного аккаунта. К тому же, на официальном сайте Ольги Хромовой есть система модерации отзывов, что позволяет ей удалять негативные комментарии, искусственно формируя положительный образ.

Поиск информации о таро-сессиях Хромовой на независимых ресурсах не приводит к результатам, что может свидетельствовать о низкой популярности и профессионализме её услуг среди потребителей.

Сотрудничество с такими специалистами, которые строят репутацию через покупку отзывов и накрутку подписчиков, представляет собой риск. Ольга Хромова, по видимому, старается создать впечатление профессионала, предлагая услуги и курсы, чья польза вызывает сомнения.

А вот отзывы о книгах Хромовой реальные – есть положительные и есть отрицательные, так как Литрес не предоставляет возможность модерации.





Выводы о деятельности эзотерика

Оценивая деятельность Ольги Хромовой в контексте эзотерических услуг, можно выделить несколько ключевых критических моментов, которые требуют особого внимания:

Непрозрачность отзывов

На её странице в социальных сетях и на официальном сайте присутствует большое количество отзывов без возможности проверить их подлинность. Закрашенные аватарки и имена пользователей могут указывать на отсутствие реальной обратной связи от клиентов.

Отсутствие независимых оценок

На популярных платформах и форумах найти информацию о таро-сессиях Хромовой или её курсах невозможно, что поднимает вопросы о широте и качестве её аудитории.

Система модерации отзывов

На сайте существует система модерации, которая позволяет удалять негативные комментарии. Это создает искаженное представление о качестве услуг, поскольку потенциальные клиенты видят только положительные отзывы.

Различие цен

На различных платформах цены на курсы и услуги Хромовой могут существенно отличаться, что вызывает вопросы о прозрачности и честности ценообразования.

Качество образовательного контента

Несмотря на обещания глубокого погружения в нумерологию и другие эзотерические практики, реальный уровень и практическая польза курсов остаются под вопросом без независимых оценок и обзоров.

Использование общих фраз и обещаний

Маркетинговые материалы Хромовой часто содержат общие фразы о самопознании и успехе, не предоставляя конкретных деталей о методиках и результатах обучения.

Автопромо в социальных сетях

Деятельность в социальных сетях сосредоточена на продвижении собственных курсов и услуг, часто без предоставления значимого образовательного контента или бесплатных материалов для ознакомления.

Критический взгляд на деятельность Ольги Хромовой подчёркивает необходимость дополнительного исследования и проверки перед тем, как обратиться за помощью и гаданием. Важно искать независимые источники информации, реальные отзывы и сравнивать её услуги с другими специалистами в области эзотерики для более обоснованного выбора.