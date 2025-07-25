“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ольга Филимонова — Биография, Гороскопы, Гадания и Услуги по Таро, Ютуб и Соцсети Olga Filimonova Tarot, Реальные Отзывы о Тарологе и Астрологе

Ольга Филимонова — биография, гороскопы, гадания и услуги по Таро, Ютуб и соцсети olga filimonova tarot, реальные отзывы о тарологе и астрологе

Ольга Филимонова – практикующий таролог с большим опытом работы. Она является специалистом высокой квалификации, не только занимающимся гаданием на картах Таро, но еще и превосходно осуществляющим прогнозы будущего с привлечением оракула Ленорман и прочих.

Ольга Филимонова является астрологом, оказывающим людям помощь узнать о жизни в будущем.

Расклады карт дают возможность клиентам гармонизировать отношения с партнерами. Ольга Филимонова позиционирует себя в соцсетях как профессионального специалиста, способного разрулить самые сложные проблемы человека, определить причины неудач, и привести человека к исполнению его мечты. Прогнозы Таро от Ольга Филимоновой находят благодарность у многих клиентов, которые обратились к ней за помощью.

Ольга Филимонова: биография

Ольга Филимонова Таро свою биографию утаивает по непонятным причинам. Абсолютно невозможно из ее многочисленных каналов понять: является ли она профессиональным тарологом или просто самоучкой. Кроме того, неясно: сколько ей лет, каков семейный статус, кто является ее духовным наставником. Ведь она представляет себя уникальным специалистом, который не только занимается раскладами карт Таро и Ленорман, но и прогнозирует дальнейшую Судьбу клиентов по дате рождения.

Создается впечатление, что Ольгу вполне устраивает такая тайна о ней, так как подогревает определенный интерес к ней доверчивых людей, принимающих это за скромность специалиста.

Услуги таролога и астролога

Таролог Ольга оказывает людям широкий спектр услуг, а именно:

Проводит консультации в режиме онлайн, отвечая на вопросы, интересующие клиентов. Стоимость консультаций зависит от длительности сеанса и сложности задаваемых вопросов, цена колеблется от 10 000 до 15 000 рублей.

Ведет сеансы гадания на любовные расклады, включающие предоставление прогнозов отношений на будущее. Тариф – 13 000 рублей.

Составляет гороскопы на год как по знакам Зодиака, так и индивидуальные для клиента. Стоимость одного гороскопа – 16 000 рублей.

Проводит доскональный разбор сложившихся в жизни ситуаций. Цена – 20 000 рублей.

Социальные сети olga filimonova tarot

Вконтакте у Филимоновой всего 258 подписчиков, что довольно удивительно. Ольга считает себя опытным блогером, а привлечь внимание пользователей сетей у нее не особо получается.

В канале телеграм у Ольги открыт свой личный сайт filimonova tarot, где число подписчиков 1 251. На сайте представлены видео с многочисленными гаданиями на все случаи жизни.

В дзен канале таролог размещает много различных подлинных историй, в том числе из жизни знаменитостей, которые она трактует с точки зрения специалиста эзотерика. Канал ютуб наиболее многочисленный по посещаемости. У Ольги на youtube свой сайт OlgaFilimonovaTaro с 263 000 подписчиков, вниманию которых представлено гадание ютуб от Ольги Филимоновой.

В канале Инстаграм, запрещенном в России, у таролога открыт сайт olga filimonova tarot, который в данный момент имеет низкую активность.

Отзывы реальных людей об Ольге Филимоновой

Отзывы об Ольге Филимоновой Таро можно найти самые разные. Если на каналах, контролируемых самой Ольгой, отзывы о консультациях и приемах исключительно положительные, так как размещены в виде скринов, которые можно в любой момент подкорректировать, то на независимых платформах картина резко меняется.

Гороскопы Таро от Ольги Филимоновой не всегда дают заявленный тарологом результат. Часто в соцсетях можно найти реальные отзывы от клиентов, воспользовавшихся ее услугами. Некоторые расстроены тем, что пришлось отдать большую сумму денег за гадание, чем была изначально названа, а гадание оказалось обычным набором ничего не значащих общих фраз.

Делаем выводы

Анализируя деятельность таролога Ольги Филимоновой, можно сделать однозначный вывод о том, что данный специалист ведет большую работу в соцсетях по продвижению своих услуг.

Ольга Филимонова не ведет обучение в школах и не преподает на курсах по тарологии. Зато она предлагает клиентам множество раскладов на колодах карт Таро и Ленорман. К слову сказать, они ей, по-видимому, тоже не совсем удаются. Она, гадая людям и давая прогнозы на будущее, надеется на то, что может «попасть в цель». Именно поэтому ее толкование раскладов расплывчатые и неконкретные.

На своих каналах у нее есть возможность корректировать отзывы, а вот независимые платформы публикуют мнение о ее услугах реальных клиентов, и они далеко не лицеприятные.

Редакция считает, что Ольгу Филимонову не стоит рекомендовать людям в качестве профессионального таролога, который может им помочь в тяжелые периоды жизни. Правда, если есть лишние деньги, то можно поэкспериментировать с обращением за раскладами к Ольге.