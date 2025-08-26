Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Ведунья Судьбы
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Ольга Борисова:

Ольга Борисова – деятельность астролога в эзотерической сфере

26.08.2025, 18:05, Рейтинг эзотериков
Теги:

Ольга Борисова представляется обществу человеком, который интересуется астрологией. Для того чтобы понять, стоит ли ей доверять, мы, исследуем не только её биографию, но и жалобы, которые оставляют клиенты. Также узнаем ведёт ли астролог личный прием.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Ведунья Судьбы
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография астролога Ольги Борисовой

Оля о себе и своей судьбе рассказала немного. Она считает себя профессиональным астрологическим экспертом. Практика Ольгой ведется с 2018 году.

Натальная карта, гороскопы и курсы

Запись на консультации по астрологии проводится ясновидящей olgaborisova astrolog. Тарифы прилагаются. Например, уроки из “Получаю знания” стоят 11 900 рублей.

Предлагаются и индивидуальные разборы. Цена 24 900 рублей.

Обзор социальных сетей

О личности и интересах астролог особо нигде не рассказывает. Ольга ведет личный профиль в тг olga borisova и общий канал astrolog russia, на который подписано 591 человек.

ольга борисова астролог

Реальные отзывы об астрологе Ольге Борисовой

Ольга на своем сайте astrolog russia публикует отзывы от клиентов. На форумах же мы не нашли никаких комментариев касаемо ее обучения.

astrolog russia

Делаем выводы

Отсутствие отзывов на независимых сайтах отзовиках и низкие цены говорят о том, что астролог Ольга не смогла завоевать доверие клиентов. Рекомендовать ее мы не можем. Ведя практику более 5 лет отзывы должны были накопиться.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Ведунья Судьбы
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Ольга Борисова:
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Ведунья Судьбы
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика