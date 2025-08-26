“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Ольга Борисова – деятельность астролога в эзотерической сфере

Ольга Борисова представляется обществу человеком, который интересуется астрологией. Для того чтобы понять, стоит ли ей доверять, мы, исследуем не только её биографию, но и жалобы, которые оставляют клиенты. Также узнаем ведёт ли астролог личный прием.

Биография астролога Ольги Борисовой

Оля о себе и своей судьбе рассказала немного. Она считает себя профессиональным астрологическим экспертом. Практика Ольгой ведется с 2018 году.

Натальная карта, гороскопы и курсы

Запись на консультации по астрологии проводится ясновидящей olgaborisova astrolog. Тарифы прилагаются. Например, уроки из “Получаю знания” стоят 11 900 рублей.

Предлагаются и индивидуальные разборы. Цена 24 900 рублей.

Обзор социальных сетей

О личности и интересах астролог особо нигде не рассказывает. Ольга ведет личный профиль в тг olga borisova и общий канал astrolog russia, на который подписано 591 человек.

Реальные отзывы об астрологе Ольге Борисовой

Ольга на своем сайте astrolog russia публикует отзывы от клиентов. На форумах же мы не нашли никаких комментариев касаемо ее обучения.

Делаем выводы

Отсутствие отзывов на независимых сайтах отзовиках и низкие цены говорят о том, что астролог Ольга не смогла завоевать доверие клиентов. Рекомендовать ее мы не можем. Ведя практику более 5 лет отзывы должны были накопиться.