“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Руны Олега Бакалова: биография, курсы и реальные отзывы

Олег Бакалов — рунолог, автор собственных рунологических курсов, эзотерических техник и практик. Адепт и ученик Алексея Похабова, куратор и инструктор Центра личностного развития «Арканум». Как утверждает сам эзотерик, руническими практиками и магией он занимается порядка 10 лет. И за столь весомый опыт работы он обучил эзотерическим практикам уже более 20 тысяч человек.

Биография Олега Бакалова

Знакомство эзотерика с рунами произошло еще в детском возрасте. Руны Олег Бакалов увидел на театральном представлении, и его очень заинтересовали эти загадочные и столь необычные символы.

Сам Бакалов рассказывает, что изучать трактовку рун, понимать их пользу, возможности и трактовки он начал не сразу, а гораздо позже. С годами эзотерик понял, что накопил настолько много знаний, что готов делиться ими с учениками. Так и зародилась идея о курсах Олега Бакалова.

К сожалению, Олег Бакалов биографию свою держит если не в секрете, то не особенно о ней распространяется. Нам не удалось отыскать информацию о том, как Бакалову удалось стать преподавателем небезызвестной школы «Арканум», ведь документов о какой-либо квалификации в рунологии и гадании у эзотерика нет.

Курсы по рунам и другие услуги

Как ранее уже упоминалось, курсы Олег Бакалов проводит в рамках образовательных программ школы «Арканум». Эзотерик активно рекламирует свою деятельность в соцсетях.

Курсы проводятся в формате онлайн занятий. В описании указано, что после каждого урока обучающиеся готовят домашнее задание. У каждого курса своя продолжительность. К примеру, курс «Основы рунического искусства» состоит из пяти 3-часовых занятий.

Олег Бакалов курсы проводит преимущественно платные, хотя часто приглашает желающих на бесплатные уроки, которые помогают заинтересованным людям ближе познакомиться с возможностями рун и их особенностями, помогают привлечь в жизнь финансы и успех. Кроме того, рунолог проводит прямые эфиры, на которых дает полезную информацию о рунологии в целом и делится собственными познаниями о рунах.

Как уверяет сам эзотерик, его курсы несут массу полезной информации и максимально подробные, потому и стоимость у них соответствующая. Например, курс из 4 занятий «За гранью будущего», который проводился весной, стоит порядка 7 тысяч рублей. Курс содержит уникальные инструменты и практики Бакалова для работы с прошлым и настоящим, которые помогут изменить будущее.

Нам не удалось найти информацию о том, проводит ли рунолог индивидуальные консультации с клиентами и оказывает ли персональные услуги. Но у учеников есть возможность пройти курсы в составе мини-группы с Бакаловым.

Анализ социальных сетей

Как ранее упоминалось, Олег Бакалов активно рекламирует свои курсы и деятельность в соцсетях.

Инстаграм (*запрещенная соцсеть в РФ) – блог содержит более 8 тысяч подписчиков. Последний пост выложен больше двух недель назад и посвящен руническому прогнозу.

Ютуб – на базе школы Арканум создан канал Арканум ТВ, где Бакалов часто выкладывает и свои видео с практиками, пробными уроками, интересными вебинарами и подробностями личной и профессиональной жизни. Есть и личный канал Бакалова, но на нем размещено всего 9 видео и 182 подписчика. Кстати, здесь рунолог более активен – последнее видео выложено в середине июня.

ВКонтакте – страница Бакалова «Современная эзотерика» насчитывает 550 друзей и подписчиков, но активности на ней не наблюдается. Последний пост выложен более 2 лет назад.

Телеграм канал «Современная эзотерика с Олегом Бакаловым» набрал более 2,3 тыс. подписчиков. Здесь эзотерик делится практиками, раскладами рун и пр.

Изучив социальные сети рунолога, редакция пришла к выводу, что они используются преимущественно с целью рекламы своих услуг, поскольку активности подписчиков в них не наблюдается.

Реальные отзывы об Олеге Бакалове

Нам не удалось отыскать реальные отзывы об Олеге Бакалове на других ресурсах, хотя имеется масса интернет-площадок, где рекламируются рунические курсы эзотерика.

Все имеющиеся отзывы размещены либо на сайте школы Арканум, либо на страницах соцсетей эзотерика. Такому мнению сложно доверять.

Выводы о деятельности рунолога

После тщательного анализа информации об Олеге Бакалове в сети редакция составила свое мнение и сделала соответствующие выводы.

Бакалов – рунолог и эзотерик, профессионализм которого ничем не подкрепляется. Не представлено ни дипломов, ни сертификатов, ни каких бы то ни было других документов, подтверждающих его квалификацию.

Об Олеге Бакалове отзывы, предоставленные в соцсетях и на сайте школы «Арканум», сплошь положительного характера и от благодарных пользователей. Потому сложно доверять таким комментариям.

Также вызывает недоверие отсутствие информации в биографии Олега Бакалова о том, как он пришел к преподаванию, на каком основании он вообще начал заниматься обучением рунологии. Сомнений масса, а стоимость курсов выше среднерыночных цен – потому мы не рекомендуем обращаться к Олегу Бакалову за услугами.